Курс НБУ на 15.06.09

Официальный курс НБУ на 15.06.09100 USD США – 761.1400 (12 июня – 761.0300) 100 EUR – 1065.9005 (12 июня – 1063.0828) 10 RUR – 2.4622 (12 июня – 2.4619) Учетные курсы банковских металлов на 15.06.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-72308.30 (12 июня-72526.16) 961 XAG 10 Серебро-1147.04 (12 июня-1148.39) 962 XPT 10 Платина-95370.84 (12 июня-96041.99) 964XPD10 Палладий-19409.07(12 июня-19520.42)

Официальный курс НБУ на 15.06.09 100 USD США – 761.1400 (12 июня – 761.0300) 100 EUR – 1065.9005 (12 июня – 1063.0828) 10 RUR – 2.4622 (12 июня – 2.4619) Учетные курсы банковских металлов на 15.06.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-72308.30 (12 июня-72526.16) 961 XAG 10 Серебро-1147.04 (12 июня-1148.39) 962 XPT 10 Платина-95370.84 (12 июня-96041.99) 964XPD10 Палладий-19409.07(12 июня-19520.42)

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