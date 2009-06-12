ГЛАВНОЕ на 12 июня (вечер)

Финансовый рынок

Национальный банк Украины с 15 июня снижает учетную ставку с 12% до 11% годовых. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Учетная ставка в размере 12% действовала с 30 апреля 2008 года.

Правительство обнародовало на официальном веб-сайте постановления о докапитализации первых трех негосударственных банков, которые датированы 10 июня 2009 года.

Постановления предусматривают выпуск правительством облигаций внутреннего государственного займа с погашением в 2017-2019 гг. и доходностью 9,5% годовых на общую номинальную сумму 9 млрд. 473,81 млн. грн. и обмен их на акции допэмиссий "Укргазбанка", «Родовид Банка» и Банка "Киев".

Согласно постановлениям, размер докапитализации Укргазбанка составит 3,1 млрд. грн., что будет соответствовать доли государства в его уставном капитале 81,578947368%, «Родовид Банка» - 2 млрд. 808,515 млн. грн. и 99,972128268%, Банка "Киев" – 3 млрд. 565,294 млн. грн. и 99,936931402% соответственно.

Условием участия государства в докапитализации "Родовид Банка" является снижение его уставного капитала с 435 млн. грн. до 0,781 млн. грн., Банка «Киев» - с 225 млн. грн. до 2,25 млн. грн. Уставный капитал Укргазбанка не уменьшается (на сегодня он составляет 700 млн. грн).

Как сообщалось, в госбюджете Украины на 2009 год предусмотрено 44 млрд. грн. на рекапитализацию негосударственных коммерческих банков.

Национальный банк Украины (НБУ) пересмотрел данные об убытках банков за январь-май 2009 года в сторону ухудшения - с 7,1 млрд. грн. до 12 млрд. грн. (прибыль банков за аналогичный период 2008 года составляла 4,3 млрд. грн.).

Согласно уточненным данным Нацбанка, обнародованным на его веб-сайте в пятницу, 12 июня, доходы банков за пять месяцев выросли на 54,3% по сравнению с соответствующим периодом 2008 года - до 60,8 млрд. грн., расходы увеличились вдвое - до 72,8 млрд. грн.

«На 1 июня 2009 года отрицательный финансовый результат по системе банков составил 12,0 млрд. грн., что связано с ростом банковских расходов, в частности, отчислений в резервы под активные операции банков, которые на 1 июня 2009 года достигли 28 млрд. грн.», - говорится в сообщении НБУ.

Как сообщалось, по предварительным данным, которые НБУ обнародовал 10 июня, доходы банков за январь-май составили 61 млрд. грн., расходы – 68,1 млрд. грн.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что отставка председателя Национального банка Украины не принадлежит к компетенции парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемоста со студентами украинских вузов.

«Сегодня мы являемся свидетелями второго пришествия отставки председателя НБУ», - сказал Президент.

Он высказал удивление, почему политики не знают положений Конституции, в которой записано, что этот вопрос не входит в компетенцию парламента.

«Но очевидно, есть мотивы той или иной политической силы привнести нестабильность под другие институты», - сказал Президент.

ЗАО «Украинская металлургическая компания» продало BNP Paribas 19,74% акций АКИБ «УкрСиббанк» (Харьков), говорится в сообщении банка в официальной системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, в частности, по состоянию на 12 июня, размер пакета акций, который принадлежит акционеру BNP Paribas увеличился на 19624068753 акции, или на 24,49%, и составляет 60475068753 акции, или 75,499% уставного фонда.

В то же время размер пакета простых именных акций, принадлежащего ЗАО "Украинская металлургическая компания", уменьшился на 15819318653 акции, или на 19,749%, - до 15819318653 акции, или 19,749% уставного фонда.

По данным банка, на 1 января 2009 года его основными акционерами являлись BNP Paribas (51%) и ЗАО «Украинская металлургическая компания» (39,49754%). Украинский бизнесмен Александр ЯРОСЛАВСКИЙ опосредованно владеет 19,7495% акций банка.

Национальный банк Украины (НБУ) отмечает снижение активности аукционов по продаже иностранной валюты для клиентов банков – физических лиц с целью погашения кредитов.

Об этом сказано в сообщении НБУ, размещенном на официальном сайте регулятора. Согласно сообщению, с начала месяца было проведено три аукциона, на которых продано 3,65 млн. долл. США и 0,65 млн. швейцарских франков. Объявленный на 12 июня аукцион по продаже евро не состоялся из-за отсутствия заявок на участие в нем.

Нацбанк также отмечает снижение активности участников межбанковского валютного рынка с начала июня т.г. На фоне общего сокращения объемов операций на межбанке предложение иностранной валюты было большим, чем за аналогичный период в мае.

В течение восьми рабочих дней отрицательное сальдо между покупкой и продажей иностранной валюты Нацбанком уменьшилось в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом в мае.

Колебания курса гривни относительно доллара США с начала июня были незначительными – на межбанковском рынке гривня укрепилась до 7,619 грн./долл., или на 0,23%, на наличном рынке по продаже долларов – до 7,643 грн./долл., или на 0,3%.

Официальный курс гривни к доллару США с начала месяца укрепился на 0,11% – до 7,6103 грн./долл. Относительно евро гривня девальвировала на 0,7% – до 10,63 грн./євро, а к российскому рублю – на 1,23%, до 2,46 грн./10 рублей.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,6125/7,6315, к 11:00 сузился спрэд – 7,6155/7,6290, а к 12:00 цены выросли до 7,6360/7,6505. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 7,6380/7,6465 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», Нацбанк сегодня не проводил запланированный аукцион по продаже евро в связи с отсутствием заявок на покупку европейской валюты.

Также сообщается, что сегодня в Российской Федерации празднуют День России, в связи с чем торги по рублю были возможны только на ТОМ’е.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3965/1,4060. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6925/10,7260, к 11:00 цены ушли вверх – 10,7080/10,7365, а к 12:00 достигли уровня 10,7240/10,7465. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне откатились до 10,7110/10,7295.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 15 июня НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 761.1400 (на 12 июня – 761.0300)

100 EUR – 1065.9005 (на 12 июня – 1063.0828)

10 RUR – 2.4622 (на 12 июня – 2.4619)

Новости ТЭК

Сегодня в центральном офисе НАК «Нафтогаз Украины» состоялась встреча с техническими экспертами Европейской Комиссии и международных финансовых организаций с целью определения приоритетных проектов Мастер-плана модернизации газотранзитной системы (ГТС) Украины и обсуждения механизма их финансирования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что от украинской стороны во встрече приняли участие руководство НАК «Нафтогаз Украины», технические руководители Дочерней компании «Укртрансгаз» и другие представители компании, представители секретариата президента Украины, Кабинета министров, МИД, Минтопэнерго; со стороны Еврокомиссии – руководитель Группы по вопросам энергетической и ядерной безопасности Генерального директората «Транспорт и энергетика» Фаузи БЕНСАРСА; от международных финансовых организаций – руководитель отдела по вопросам Восточной Европы Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Константин СИНАДИНО, ведущий банкир Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Матео КОЛАНЖЕЛИ, аналитик по вопросам инфраструктуры и энергетики Всемирного банка (ВБ) Дмитрий ГЛАЗКОВ.

Во время встречи стороны обсудили отдельные проекты, которые содержатся в Мастер-плане модернизации газотранзитной системы Украины, презентованном в рамках совместной ЕС - Украина международной конференции по модернизации газотранзитной системы Украины 23 марта 2009 года.

По итогам обсуждения стороны договорились, что НАК «Нафтогаз Украины» в ближайшее время предоставит ЕИБ, ЕБРР, МБ детальное технико-экономическое обоснование (ТЭО) каждого из проектов по модернизации ГТС Украины. Стороны также договорились о том, что после изучения ТЭО проектов они проведут следующую встречу экспертов в сентябре-октябре 2009 г.

Стороны также обсудили возможное привлечение представителей России к переговорному процессу, отметив ее важную роль, как страны-поставщика природного газа в Европу через ГТС Украины.

Представители НАК «Нафтогаз Украины» и Еврокомиссии выразили уверенность, что реализации проектов по модернизации ГТС Украины позволит и в дальнейшем обеспечивать надлежащий уровень энергетической безопасности всего европейского континента.

Украина и Беларусь обсуждают возможности сотрудничества в сфере транспортировки и переработки нефти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО после завершения переговоров с премьер-министром Беларуси Сергеем СИДОРСКИМ в Киеве в пятницу.

«Мы имеем сегодня все возможности сотрудничать в системе нефтепереработки. Украина может быть транспортной страной, которая поставит необходимый объем нефти для Беларуси», - сказала она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, такое сотрудничество позволит белорусским нефтеперерабатывающим заводам увеличить объем производства нефтепродуктов как для Украины, так и для других стран.

Еврокомиссия хочет обсудить с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО политическую ситуацию в Украине во время заседания Совета сотрудничества ЕС-Украина, которое состоится 16 июня в Люксембурге.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил чиновник Еврокомиссии.

“Есть, конечно, вопросы, возникшие в последнее время. В частности, речь идет о политической ситуации в Украине на фоне подготовки к выборам, об экономической ситуации”, - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе заседания также планируется рассмотреть состояние двусторонних отношений, вопросы развития визового диалога и тому подобное.

“Никаких документов подписывать не планируется”, - сказал собеседник агентства.

Представитель Еврокомиссии также отметил, что вопросы сотрудничества в области энергетики не будут рассматриваться на заседании Совета сотрудничества, поскольку сегодня на заседании Совета министров по вопросам энергетики эксперты представляют свой доклад о состоянии безопасности поставок газа по итогам визитов в Киев и Москву в начале этой недели.

Вопрос энергетической безопасности также будет обсуждаться на заседании Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) 18-19 июня.

Визовая политика

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Министерству иностранных дел и дипломатическим учреждениям жестче контролировать выполнение странами - членами Европейского Союза договоренностей об упрощении визового режима с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совещании, посвященном миграционно-визовой сфере отношений между Украиной и ЕС.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что после подписания соглашения с ЕС об упрощении визового режима наметилось много положительных тенденций. В частности, в 2008 году на 25% увеличилась выдача шенгенских виз украинским гражданам, 50% шенгенских виз выдавались бесплатно. Также В.ЮЩЕНКО отметил, что наблюдается увеличение количества выдачи многократных виз, вдвое уменьшилось количество отказов.

В то же время он подчеркнул, что возникает одна проблема на тысячу, и вся хорошая картина меняется в негативную сторону. Президент отметил, что хотя за последние два года удалось снизить с 10-12% до 5-6% количество отказов в выдаче шенгенских виз для украинских граждан, все равно остается большая проблема.

«За этими пятью процентами стоят десятки тысяч людей, это десятки тысяч нерешенных вопросов. Я адресую это дипломатам, консульским учреждениям, Министерству иностранных дел – эта статистика должна нас тревожить, 5% отказов для граждан Украины – это не то, что отвечает уровню наших договоренностей с ЕС», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что это неадекватная взаимная визовая политика.

«Пока я не могу быть доволен характером миграционной и визовой политики, которую мы достигли со странами ЕС, нам есть над чем работать», - сказал Президент.

Он отметил, что очень часто некоторые посольства европейских стран требуют от украинцев документы, не предусмотренные договоренностями об упрощении визового режима и т.п.

В.ЮЩЕНКО обратился к МИД с требованием более придирчиво мониторить ситуацию и не допускать случаев дискриминации украинских граждан.

Он также напомнил, что 6 июня направил президенту Еврокомиссии письмо, в котором среди прочего содержится перечень стран - членов ЕС, на работу посольств которых жалуются украинские граждане. Эти жалобы касаются промедления с рассмотрением заявок на выдачу виз, немотивированных отказов, а иногда речь идет и об унижении чести и достоинства.

В.ЮЩЕНКО попросил украинских дипломатов тщательным образом исследовать реакцию стран, о которых говорится в письме.

«Мы должны иметь молниеносную адекватную реакцию на дискриминационные действия против наших граждан», - сказал Президент, отметив, что для него унизительно то, что украинских граждан называют проститутками, или то, что всемирно известного спортсмена называют контрабандистом.

Он попросил передать украинским дипломатам, что их задачей №1 должна быть защита прав украинских граждан. Для этого необходимо следить и добиваться того, чтобы другая сторона соглашения – ЕС – соблюдала его, подчеркнул глава государства.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что Украина успешно завершит недавно начатый диалог об установлении безвизового режима с ЕС.

Украина и Беларусь подписали межправительственное соглашение о безвизовых поездках граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, соглашение подписали в Киеве премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и премьер-министр Беларуси Сергей СИДОРСКИЙ.

«С подписанием этого соглашения сняты ограничения и установлены новые параметры пребывания граждан Украины и Беларуси на территории стран», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Соглашение предусматривает увеличение с трех до 30 дней срока пребывания граждан Украины на территории Беларуси без регистрации.

Кроме того, сегодня же Украина и Беларусь подписали межгосударственный договор о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания.

Промышленность

В ходе расследования обстоятельств аварии 8 июня на донецкой шахте имени Скочинского обнаружено повышение показателей содержания метана накануне выбросов угольно-пылевой смеси.

Об этом УНИАН сообщили в Информационном центре Госгорпромнадзора Украины.

Как говорится в сообщении, шахта оборудована аппаратными комплексами УТАС (унифицированная телекоммуникационная система диспетчерского контроля и автоматизированного управления горными машинами и технологическими комплексами) и КАГИ (Комплекс аэрогазовый информационный), которые контролируют газовое состояние в горных выработках.

Как показало расследование, комплекс приборов КАГИ до 19.30 7 июня регистрировал содержание метана в воздухе лавы на уровне 0,3%, а после 19.30 – на уровне 0,05%. При этом никто из инженерно-технических работников шахты не обратил внимание на то, что эти показания не отвечают общему газовому фону, который характеризуется уровнем содержания метана в воздухе в 0,1-0,2%. Между тем такие значительные и внезапные отклонения от естественного содержания метана, зафиксированные приборами, могли свидетельствовать о возможности выбросов.

В то же время анализ записей показателей системы УТАС засвидетельствовал интенсивный рост 7 июня содержания метана в воздухе лавы до 1,4% (при том, что предельная допустимая концентрация метана составляет 1,3%). При этом, начиная с 13.00 7 июня концентрация метана не уменьшалась ниже 1,2%, хотя никаких предпосылок технического характера (выемки угля или других работ, способных вызывать повышенное газовыделение) в то время в лаве не было.

Учитывая, что повышенное газовыделение является одним из предсказателей газодинамического явления, рост содержания метана в воздухе свидетельствовал о возможности аварии.

Однако персонал шахты не обратил никакого внимания на эту информацию комплекса УТАС и не принял меры для выяснения причин повышенного газовыделения. Работники также не проанализировали разницу в показаниях комплексов КАГИ и УТАС. Соответствующие инженерные решения приняты не было.

Как отметил заместитель главы Правительственной комиссии по расследованию причин аварии, первый заместитель председателя Госгорпромнадзора Анатолий ДЕНЬГИН, «инженерная работа – это не только обеспечение добычи угля и прохождения горных выработок. Это также умение обеспечить анализ поступающей информации и принятие соответствующих решений».

Оптовый товарооборот предприятий Украины в первом квартале 2009 года уменьшился на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 183,8 млрд. грн. (в сопоставимых ценах без НДС и акциза).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, на 1 апреля т.г. в Украине почти 61 тыс. предприятий осуществляли оптовую торговлю как основной вид экономической деятельности.

В первом квартале т.г. 66% оптового товарооборота страны приходилось на предприятия трех регионов – Киева (43,3%), Донецкой (13,3%) и Днепропетровской (9,4%) областей.

Основное место в структуре оптового товарооборота занимают непродовольственные товары. За первый квартал т.г. доля оптовой продажи непродовольственных товаров уменьшилась на 4,2 п. п. – до 81,6%.

В товарной структуре оптового товарооборота непродовольственных товаров более 40% объема приходилось на оптовую торговлю продуктами нефтепереработки, энергетическими материалами, углем, прокатом черных металлов, легковыми автомобилями, фармацевтическими препаратами, отходами и утилем черных металлов, зерновыми культурами и семенами подсолнечника.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились физические объемы оптовой продажи легковых автомобилей (в 2,8 раза), холодильников и морозильников (в 2,1 раза), стиральных машин (в 2,7 раза), пылесосов и телевизионных приемников (в 2,6 раза), магнитофонов (в 7,7 раза), сырой нефти (на 33,6%), моторного бензина (на 25,6%), газойля (на 25,8%), проката черных металлов (на 53,4%), отходов и утиля черных металлов (на 29,2%).

Из продовольственных товаров в первом квартале т.г. предприятия оптовой торговли

больше всего реализовали табачных изделий, мяса и мясопродуктов, шоколадных и кондитерских изделий, рыбной продукции, алкогольных напитков, масла, сахара.

По сравнению с январем-мартом 2008 года уменьшились физические объемы оптовой продажи алкогольных напитков (на 43,5%), сахара (на 33,6%), масла (на 32,1%), шоколада и шоколадных изделий (на 22,5%), рыбной продукции (на 17,3%), минеральной воды (на 14,5%), пива (на 10,8%).

Значительная доля оптового товарооборота приходилась на последующую перепродажу товаров другим предприятиям оптовой торговли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 1,1 п.п. – до 55,2%, или 101 млрд. грн.

В объемах перепродажи энергетических материалов и продуктов переработки нефти эта доля составляла 48,3% (25,4 млрд. грн.), проката черных металлов – 54,1% (3,8 млрд. грн.), фармацевтических препаратов – 54,3% (3,6 млрд. грн.), зерновых культур – 76,8% (5,7 млрд. грн.).

Доля оптовой торговли товарами украинского производства за отчетный период увеличилась на 0,9 п.п. по сравнению с январем-маем 2008 года и составила 62,6% общего объема продаж. Доля отечественных непродовольственных товаров составила 60,4%, продовольственных – 72,2% (в первом квартале 2008 г. – 59,6% и 74% соответственно).

На 1 апреля 2009 года товарные запасы на предприятиях оптовой торговли выросли до 66,3 млрд. грн. (на 1 апреля 2008 г. – 59,3 млрд. грн.). В запасах товаров непродовольственные товары занимали 83,8%, остальную часть составляли продовольственные товары.

На складах оптовых предприятий накопились значительные остатки зерновых культур (2,6 млн. тонн), проката черных металлов (488 тыс. тонн), угля (503 тыс. тонн), моторного бензина (444 тыс. тонн), семян подсолнечника (296 тыс. тонн), газойля (218 тыс. тонн), утиля черных металлов (132 тыс. тонн), легковых автомобилей (36,3 тыс. штук), фармацевтических препаратов (на 3,6 млрд. грн.).

В запасах продовольственных товаров 11,5% занимали алкогольные напитки, по 7% –рыбная продукция и табачные изделия, 5,6% – сахар, 5,1% – кондитерские изделия, 2,9% – пиво.

Министерство экономики Украины и Министерство иностранных дел Беларуси подписали меморандум о взаимопонимании в сфере применения специальных (защитных) антидемпинговых и компенсационных мер во взаимной торговле.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания меморандума состоялась сегодня в Киеве после завершения двусторонних переговоров премьер-министров Украины и Беларуси Юлии ТИМОШЕНКО и Сергея СИДОРСКОГО.

«Сегодня мы договорились о том, что во взаимной торговле мы снимаем все препятствия между Беларусью и Украиной по свободному перемещению товаров», - сказал С.СИДОРСКИЙ.

По мнению белорусского премьера, подписанное соглашение направлено на отмену всех ограничительных мер, введенных в докризисное время, на взаимные поставки продукции. «Мы согласились – отменяем и начинаем работать с чистого листа. Это очень важно, потому что открывается движение украинской продукции на белорусский рынок и белорусской продукции на украинский рынок», - добавил глава белорусского правительства.

Кроме того, сегодня же Министерство иностранных дел Беларуси и Министерство экономики Украины подписали межправительственное соглашение об условиях поставки из Беларуси в Украину шин для легковых автомобилей. В соответствии с этим соглашением, Беларусь добровольно ограничивает объем поставок шин в Украину по ценам не ниже, чем на внутреннем белорусском рынке.

Промышленное производство в странах зоны евро в апреле 2009 года снизилось на 1,9% по сравнению с мартом 2009 года, в ЕС-27 – на 0,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с апрелем 2008 года в апреле этого года промышленное производство снизилось на 21,6% в зоне евро и на 19,4% – в ЕС-27.

В апреле 2009 года по сравнению с мартом 2009 года производство в энергетическом секторе снизилось на 1,1% в еврозоне и на 0,2% – в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов снизилось на 1,7% в зоне евро и на 0,8% – в ЕС-27, товаров непродолжительного пользования – на 0,7% в зоне евро и на 0,2% – в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров снизилось на 2,7% в еврозоне и на 1,4% – в ЕС-27. Производство в сфере товаров длительного пользования снизилось на 0,8% в еврозоне и на 0,3% – в ЕС-27.

В апреле, по имеющимся данным, наибольший рост промышленного производства по сравнению с мартом зарегистрирован в Латвии (4,8%), Испании (2,0%) и Италии (1,1%). Наибольшее снижение продемонстрировали Словения (-3,8%), Финляндия (-3,4%) и Эстония (-2,8%).

В апреле 2009 года по сравнению с апрелем 2008 года производство в энергетическом секторе снизилось на 12,3% в еврозоне и на 9,6% – в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов снизилось на 27,1% в еврозоне и на 25,6% – в ЕС-27, производство в сфере товаров непродолжительного пользования снизилось на 6,5% в еврозоне и на 4,4% – в ЕС-27, производство в сфере капитальных товаров снизилось на 26,7% в еврозоне и на 25,1% – в ЕС-27. Производство в сфере товаров длительного пользования снизилось на 22,4% в еврозоне и на 20,0% – в ЕС-27.

В апреле 2009 года, по имеющимся данным, промышленное производство снизилось по сравнению с апрелем-2008 во всех странах-членах. Наибольшее снижение зарегистрировано в Эстонии (-33,7%), Словении (-24,9%), Литве (-24,5%) и Италии (-24,2%).

По уточненным данным, в марте 2009 года по сравнению с февралем-2009 промышленное производство снизилось на 1,4% в зоне евро и на 1,3% – в ЕС-27.

Игровой бизнес в Украине

Причиной пожара, который произошел в ночь на 7 мая, в зале игровых автоматов в Днепропетровске, является поджог.

Об этом УНИАН сообщили в ЦОС УМВД в Днепропетровской области.

По данным ЦОС, следственным отделом облуправления милиции возбуждено еще одно уголовное дело по факту пожара – по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное повреждение имущества путем поджога).

По информации милиции, на месте трагедии были найдены остатки легковоспламеняющегося вещества. Подробностей экспертизы ЦОС пока не обнародовал.

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