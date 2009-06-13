Ющенко: игорный бизнес уйдет в тень и криминализуется

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не намерен обжаловать в Конституционном Суде закон о запрещении игорного бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемоста со студентами украинских вузов на телеканале ICTV.

Президент напомнил, что применил вето к закону, который предусматривал запрещение игорного бизнеса в Украине, однако парламент преодолел его.

«К сожалению, здесь компетенция и полномочия Президента исчерпаны», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что в данном случае нет предмета неконституционности решения.

Президент считает, что на протяжении трех месяцев, как это предусмотрено законом, ВР не внесет изменения и дополнения к соответствующему законодательству, что приведет к последующему запрещению игорного бизнеса.

В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что, запретив игорный бизнес, парламент совершил пиар-шаг. По его мнению, это неправильный шаг, который приведет к углублению тенизации и криминализации игорного бизнеса.

«Парламент сам дал пример того, как нарушать закон, как нарушать те шаги, которые были сделаны в рамках оформления данного бизнеса, тех платежей, которые поступали в бюджет, в том числе и центральный, около полмиллиарда гривен, и многие другие вещи, которые нарушают права и свободы – и парламент так легко отбросил это», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что это решение свидетельствует о том, что для этого состава Верховной Рады права и свободы человека не является ценностью, «а есть только политическая целесообразность – нужно пиар пустить».

Как сообщал УНИАН, 15 мая Верховная Рада приняла закон «О запрещении игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игральный бизнес, но и участие в азартных играх.

4 июня Президент ветировал этот закон и предложил парламенту доработать его с целью реального запрещения этой деятельности на определенный период времени до ее жесткого законодательного урегулирования.

11 июня парламент преодолел вето на закон «О запрещении игорного бизнеса в Украине».