243 населенных пункта в Украине остались без света

Сегодня ночью в результате дождя с градом, шквалистого ветра и вследствие срабатывания автоматики защиты линий электропередач в 10 областях Украины было обесточено 243 населенных пункта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Черниговской области обесточено 77 населенных пунктов, в Киевской – 46, в Николаевской – 30, в Черкасской – 25, в Житомирской – 23, в Полтавской – 14, в Одесской – 14, в Кировоградской – 10, в Волынской – 3, в Днепропетровской – 1.

Электроснабжение возобновляют аварийные бригады облэнерго.