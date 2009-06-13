Северная Корея угрожает начать военные действия, если США и их союзники попытаются ее изолировать.

Как сообщает радио «Свобода», Пхеньян объявил, что начинает работы по обогащению урана и переработке всего имеющегося плутония в оружейный.

Заявления сделаны в ответ на введение Советом Безопасности ООН новых санкций против Северной Кореи - после проведения ею в мае ряда ядерных и ракетных испытаний.

Принятая в пятницу резолюция Совбеза ООН запрещает экспорт и почти весь импорт оружия из КНДР.

Страны, входящие в ООН, получают право досмотра судов, следующих в КНДР, и конфискации подозрительных грузов.