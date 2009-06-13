ГЛАВНОЕ на 13 июня

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не намерен обжаловать в Конституционном Суде закон о запрещении игорного бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемоста со студентами украинских вузов на телеканале ICTV.

Президент напомнил, что применил вето к закону, который предусматривал запрещение игорного бизнеса в Украине, однако парламент преодолел его.

«К сожалению, здесь компетенция и полномочия Президента исчерпаны», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что в данном случае нет предмета неконституционности решения.

Президент считает, что на протяжении трех месяцев, как это предусмотрено законом, ВР не внесет изменения и дополнения к соответствующему законодательству, что приведет к последующему запрещению игорного бизнеса.

В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что, запретив игорный бизнес, парламент совершил пиар-шаг. По его мнению, это неправильный шаг, который приведет к углублению тенизации и криминализации игорного бизнеса.

«Парламент сам дал пример того, как нарушать закон, как нарушать те шаги, которые были сделаны в рамках оформления данного бизнеса, тех платежей, которые поступали в бюджет, в том числе и центральный, около полмиллиарда гривен, и многие другие вещи, которые нарушают права и свободы – и парламент так легко отбросил это», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что это решение свидетельствует о том, что для этого состава Верховной Рады права и свободы человека не является ценностью, «а есть только политическая целесообразность – нужно пиар пустить».

Сегодня ночью в результате дождя с градом, шквалистого ветра и вследствие срабатывания автоматики защиты линий электропередач в 10 областях Украины было обесточено 243 населенных пункта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Черниговской области обесточено 77 населенных пунктов, в Киевской – 46, в Николаевской – 30, в Черкасской – 25, в Житомирской – 23, в Полтавской – 14, в Одесской – 14, в Кировоградской – 10, в Волынской – 3, в Днепропетровской – 1.

Электроснабжение возобновляют аварийные бригады облэнерго.

Продолжаются строительно-восстановительные работы в двух из пяти районов Волынской области, пострадавших из-за ненастья 10 июня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Любешивском районе были повреждены 1057 домов и хозяйственных сооружений (восстановлены - 648), из них 738 жилых домов (восстановлены - 468), 272 хозяйственных здания (восстановлены - 166), 25 многоквартирных жилых домов (восстановлены - 14), 6 заведений образования, 3 заведения культуры, 2 дошкольных заведения, 13 других зданий общественного назначения, 17 линий электропередач восстановлены полностью и 229 трансформаторных подстанций (восстановлены - 224), отключено 13 АТС (восстановлены - 12), а также подверглись значительным повреждениям сельскохозяйственные культуры и лесные насаждения района.

В Камень-Каширском районе были повреждены 62 дома и хозяйственные сооружения (восстановлены - 56), из них были повреждены 39 жилых домов (восстановлены - 38), разрушены 3 хозяйственных здания и повреждены 18 хозяйственных зданий (восстановлены - 18), 1 заведение культуры, 1 дошкольное заведение, 6 линий электропередач (восстановлены полностью), 24 трансформаторных подстанции (восстановлены полностью), отключены 5 АТС (восстановлены полностью).

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству финансов до 17 июня разработать и внести на рассмотрение правительства проект Закона «О внесении изменений в закон «О Государственном бюджете на 2009 год», предусматривающий увеличение резервного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение Ю.ТИМОШЕНКО сделала сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров.

«Я прошу сформировать протокольное поручение и на всю сумму, которую необходимо выделить на преодоление последствий стихийных явлений в Волынской области, а, кроме того, у нас есть ущерб и по Ривненской, и по Закарпатской, и по Львовской, я прошу всю сумму просчитать до среды (17 июня – УНИАН), и в среду на эту общую сумму выделить деньги дополнительными изменениями в бюджет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер уточнила, что бюджет резервного фонда будет увеличен ровно настолько, насколько потребуется средств для ликвидации последствий сильных дождей и ураганов.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО поручила Министерству по чрезвычайным ситуациям, Министерству аграрной политики и Министерству по региональной политике и строительству изучить и до 17 июня представить правительству обобщенные данные по всем пострадавшим областям.

«Изучите по всем областям, где пострадали посевы, где пострадали жилые дома, чтобы не получилось так, что мы выделим помощь пяти районам Волынской области, а всех остальных бросили на произвол судьбы. Нужно сделать так, чтобы здесь не было несправедливости», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир ШАНДРА сообщил, что в ночь с 12 на 13 июня в результате усложнения погодных условий пострадали 10 областей Украины. «К счастью, жертв и пострадавших нет», - добавил В.ШАНДРА.

Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда 17,2 млн. грн. для ликвидации последствий урагана в пяти районах Волынской области.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на внеочередном заседании правительства.

Заместитель министра финансов Владимир МАТВЕЙЧУК уточнил, что из 17,2 млн. грн. на частичное возмещение ущерба гражданам планируется выделить 6,2 млн. грн., на восстановление бюджетных учреждений – 6 млн. грн., а на частичное возмещение ущерба сельхозпредприятиям и фермерским хозяйствам – 5 млн. грн.

В свою очередь, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уточнила, что выплата компенсаций за потерю жилья, имущества и подсобных хозяйств будет осуществляться по трем категориям.

По ее словам, к первой категории пострадавших отнесены граждане, у которых полностью уничтожены дом, имущество и подсобное хозяйство.

«Эти люди получат 25 тыс. грн. аванса, а затем мы из расчета 3 тыс. 850 грн. за каждый квадратный метр будем за государственный счет строить полностью дом и отдавать семье», - уточнила она.

Глава правительства отметила, что ко второй категории отнесены семьи, в домах которых полностью уничтожены крыши, а к третьей категории – семьи, дома которых повреждены частично.

«Семьи второй категории получат компенсацию в размере 10 тыс. грн., а третьей категории – 3 тыс. грн. При этом выплата компенсаций второй и третьей категориям пострадавших будет одноразовой», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, компенсации также получат семьи, у которых в результате урагана пострадали только приусадебные участки.

По словам премьера, такие компенсации будут выплачиваться из расчета 50 грн. за каждую сотку, но при этом общая площадь посевов не должна превышать 30 соток.

Как сказала Ю.ТИМОШЕНКО, компенсацию на уровне 500 грн. получат семьи, у которых оказались поврежденными подсобные помещения.

При этом она подчеркнула, что такие выплаты будут осуществляться на основе актов обследования пострадавших объектов.

Министерство труда и социальной политики Украины сегодня открывает «горячую» телефонную линию для пострадавших в результате урагана 10-12 июня жителей ряда областей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров.

«Горячая» линия 8-800-507-30-90 будет работать ежедневно с 8-ми утра до 8-ми вечера», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

В свою очередь, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подчеркнула, что «горячая» линия должна принимать все звонки и сигналы от пострадавших в результате урагана.

«Необходимо оперативно реагировать на обращения граждан, и я хотела бы, чтобы Министерство труда и социальной политики было координирующим министерством, объединяющим усилия всех других министерств для ого, чтобы можно было представлять людям помощь», - сказала глава правительства.

Кабинет министров Украины разрешил Аграрному фонду осуществить интервенцию сахара из продовольственного резерва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК сегодня журналистам после завершения внеочередного заседания правительства.

«Мы никому ничего не будем навязывать. Мы будем говорить о том, что это осуществляется с целью регулирования на внутреннем рынке», - сказал Ю.МЕЛЬНИК.

Министр отметил, что сегодняшним решением правительство предоставило право Аграрному фонду реализовывать сахар на внутреннем рынке без указания возможных объемов.

По его словам, объем интервенции будет зависеть от спроса на рынке.

Ю.МЕЛЬНИК уточнил, что в настоящее время Аграрный фонд располагает 40 тыс. тонн сахара.

В Донецке на шахте им. Скочинского горноспасатели обнаружили тело 12-го погибшего горняка.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, тело горняка обнаружили сегодня в 10.20.

Аварийно-спасательные работы на шахте продолжаются.

Как сообщал УНИАН, 8 июня на шахте им. Скочинского на горизонте 1250 метров произошел выброс угля и газа. 36 горнякам удалось покинуть аварийный участок и подняться на поверхность. В результате под завалами угля оказались 13 шахтеров.

Народный депутат от БЮТ, председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявляет, что российские компании и корпорации занимаются целенаправленным захватом украинского рынка коксующегося угля.

Об этом она сказала в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 21 (749) 13 - 19 июня).

«Уверена, что сейчас российские компании и корпорации занимаются целенаправленным захватом нашего рынка, откровенно демпингуя. А отечественные коксохимики пошли у них на поводу. Но пройдет полгода-год - и рынок восстановится, а мы к тому времени уже потеряем подушку безопасности в виде рынка внутренней добычи коксующегося угля», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

При этом она добавила: «Здесь уместен государственный протекционизм».

«Проблема намного глубже - это недостаточная урегулированность рынка. Наш комитет начал разработку законопроекта о лицензировании торговли углем, а также сертификации импортного угля на предмет его соответствия потребностям отечественных промышленных предприятий», - сообщила депутат.

По мнению Н.КОРЛЕВСКОЙ, такой государственный протекционизм вполне согласуется с требованиями Всемирной торговой организации.

«Вполне согласуется. Например, весь отечественный рынок коксующегося угля занимают россияне. А Россия не является членом ВТО. У нас есть договор о свободной торговле, предполагающий протекционистские меры в отношении различных групп товаров. И россияне периодически используют эту норму в отношении нашего металлопроката, сельхозпродукции», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Напомним, в начале июня Комитет Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики предложил ввести квотирование на импорт коксующихся углей.

«Считаем необходимым ввести квотирование на импорт коксующейся угольной продукции, потому что металлурги в связи с демпингом стран-импортеров отдают предпочтение закупки угля не украинского, а импортного», - отмечала тогда Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, таким образом создается профицит на рынке.

Наталия КОРОЛЕВСКАЯ считает существование двух идентичных министерств - Минтопэнерго и Минуглепрома нелогичным и выступает за создание государственного вертикально интегрированного холдинга.

Об этом она сказала в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 21 (749) 13 - 19 июня).

«Существование двух идентичных министерств нелогично в принципе. Создание государственного вертикально интегрированного холдинга повысит капитализацию нашего топливно-энергетического комплекса, привлечет в него стратегических инвесторов», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

При этом она отметила: «Если быть точной, я выступаю за создание государственного вертикально интегрированного холдинга. Его аналог в частной структуре - «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК). Вдумайтесь, одно это предприятие производит почти столько же электроэнергии и добывает угля, сколько весь госсектор. И никаких тебе коррупционных скандалов, никаких разделов сфер влияния, которые начинает каждый топливный или энергетический министр, вступая на должность».

По ее мнению, «основанием для такого сотрудничества должен стать закон о государственно-частном партнерстве, проголосованный в первом чтении Верховной Радой. Сейчас он готов ко второму чтению. Это, по сути, концессия в ее европейском смысле. Давайте применять успешный опыт, а не изобретать велосипед».

Как сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ, «для начала необходимо создать единый госреестр частных и государственных угледобывающих компаний. Кстати, в нем должны быть заинтересованы также владельцы мет- и энергетических предприятий, поскольку на его основании они смогут четко видеть: что и какого качества покупают. А не так, как сейчас, когда им нет-нет да и подсунут малоликвидный товар, добытый на соседнем терриконе».

«Что же касается госхолдинга, то нам нужно для его создания отдельное соглашение между всеми политическими силами. Дабы они делегировали в этот холдинг своих энергетических гуру и прекратили политизировать вопросы реформирования энергорынка. Человек, который возглавит этот процесс, должен быть предельно аполитичным и руководствоваться в своих действиях исключительно государственной целесообразностью», - считает депутат.

Также Н.КОРОЛЕВСКАЯ добавила, что «решение должно быть принято не на уровне личных контактов или политических симпатий. Это должна быть принципиально новая госпрограмма, максимально дистанцированная от политики».

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 12 июня на ведущих нефтяных биржах понизились.

Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в июле составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE e-Brent Crude Futures Electronic - 70,92 (-0,87) долл./барр.;

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 72,04 (-0,64) долл./барр.

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(УНИАН)