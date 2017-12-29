Великобритания пригрозила санкциями Facebook и Twitter из-за России

Парламент Великобритании дал владельцам Facebook и Twitter время до 18 января для предоставления подробной информации о том, как Россия с помощью этих социальных сетей вмешивалась в референдум по Brexit. Если данные не будут предоставлены в указанный срок, против соцсетей будут приняты санкции, сообщает The Guardian со ссылкой на председателя парламентского комитета по делам культуры, СМИ и спорта Дамьена Коллинза.

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По его словам, запрос на получение информации вызвал «неадекватную» реакцию соцсетей. «Нужно тщательно изучить процедуры, которыми пользуются компании типа Facebook, чтобы помочь им находить источники дезинформации, в том числе политически мотивированной и поступающей из другой страны», — сообщил господин Коллинз.

Ранее Facebook признала, что перед референдумом о выходе Великобритании из ЕС в соцсети была опубликована оплаченная из российских источников политическая реклама, напоминает «Коммерсант». Со счетов, связанных с российским Агентством интернет-исследований, были оплачены три политических рекламных объявления на сумму $0,97. Перед референдумом по Brexit эти публикации появились в 200 новостных лентах.

Напомним, летом разгорелся скандал по поводу предполагаемого российского вмешательства в американские выборы при помощи публикации политической рекламы. Речь шла о том, что некоторые предвыборные публикации в Facebook, Google и Twitter оплачивались из российских источников. По некоторым данным, Агентство интернет-исследований потратило $100 тыс. на размещение в Facebook около 3 тыс. рекламных объявлений.