Баланс года: тернистой дорогой к светлому экономическому будущему

В уходящем году находящаяся на этапе реформирования экономика Украины продолжила чихать от болячек хронического характера, а также столкнулась с новыми вызовами.

Разрыв экономических связей с оккупированными территориями, переориентация на новые рынки и колебания мировых цен на сырьевые товары стали серьезными испытаниями 2017 года.

По итогам года национальная экономика покажет двухпроцентный рост – достаточно скромный показатель. Ведь даже страны еврозоны, традиционно растущие медленнее развивающихся рынков, продемонстрируют более впечатляющий рост, а Россия - приблизительно такой же.

Повлияло на украинскую экономику и повышение цен на нефть, составившее по итогам уходящего года 20%. С одной стороны, дорогая нефть «подтянула» за собой цены на другие сырьевые товары, включая отечественную аграрную и металлургическую продукцию, что позитивно сказалось на экспорте. С другой же - значительно увеличились цены на импорт, включая энергоносители.

Кроме того, в 2017 году США, а вслед за ними и Евросоюз, начали активно сворачивать программы эмиссионной поддержки экономик, а также готовиться к долгосрочному и постепенному повышению аномально низких учетных ставок. В результате инфляция в нашей стране была «подстегнута» извне, поскольку импорт из ЕС значительно подорожал - курс евро по отношению к доллару за год вырос на 10%.

На фоне мировых тенденций в Украине в уходящем году происходили события как способствующие, так и препятствующие ускорению роста. УНИАН решил вспомнить основные экономические события 2017 года, которые сформируют главные тренды нового года и во многом определят, сможет ли Украина достигнуть показателя средней зарплаты в 10 тысяч гривен и роста экономики выше 5%, к чему стремится правительство.

Два шага вперед, один назад

Премьер-министр Владимир Гройсман со своей командой стоят на капитанском мостике украинской экономики уже более полутора лет. За это время наша страна достигла макрофинансовой стабильности и перешла от рецессии к росту.

2017 год обещал быть богатым на реформаторские инициативы, однако далеко не все из них воплотились в жизнь. Осенью правительству Гройсмана удалось подготовить пенсионную реформу и добиться ее одобрение парламентом.

Реформа назревала давно, поскольку огромный дефицит Пенсионного фонда создавал дополнительную нагрузку на государственный бюджет. Реформа позволила повысить размер выплат большинству пенсионеров. И хотя повышения пенсионного возраста удалось избежать, реформа все же ввела требования к минимальному страховому стажу - 25 лет с постепенным повышением до 35 лет. По оценкам правительства, эти новации позволят в десятилетней перспективе устранить дефицит Пенсионного фонда.

Еще одной «фишкой» 2017 года стало масштабное дорожное строительство - за более чем 20 млрд грн удалось отремонтировать около 2000 км украинских дорог, а также начать проекты по качественному дорожному сообщению между западной границей и украинскими портами.

Кроме того, Кабинет министров продолжил курс на дерегуляцию, в течение уходящего года отменив большое количество устаревших регуляторных актов, создающих давление на бизнес, а также начав реформу государственных органов контроля и надзора.

Безусловным успехом стало введение автоматической системы возмещения бизнесу налога на добавленную стоимость, которое до этого являлось источником жалоб предпринимателей на коррупцию.

В уходящем году Кабинету министров так же удалось не только обеспечить принятие бюджета на 2018 год в установленные законом сроки, чего не происходило долгие годы, но и перейти к среднесрочному бюджетному планированию.

Однако, кабинету Гройсмана, в том числе из-за отсутствия поддержки правящей коалиции в Верховной Раде, не удалось продвинуться по нескольким стратегическим направлениям.

Новый закон о приватизации был принят лишь в первом чтении, а обещанная продажа убыточных и коррупционных государственных активов так и не была начата. Проведение земельной реформы, разрешающей покупку и продажу земель сельхозназначения для привлечения инвестиций и развития сельского хозяйства, было отложено на неопределенный срок.

Цены на газ, вопреки обязательствам перед Международный валютным фондом и принятым самим же правительством постановлениям, так и не были приведены к импортному паритету, а объем субсидий для населения только увеличен. Трансформация госкомпаний в 2017 году так же была провалена - назначение независимых наблюдательных советов и проведение открытых конкурсов на должности руководителей важных для экономики страны госпредприятий происходило крайне вяло. Также, несмотря на длинные дискуссии о необходимости создания службы финансовых расследований для введения современной системы надзора над бизнесом, инициатива не продвинулась ни на шаг.

Все это, в придачу к торговой блокаде Донбасса, начавшейся в январе и «укравшей» около одного процента роста, привело к крайне скромной экономической динамике Украины. Однако обещанная премьером весна реформ-2018 оставляет надежду на ускорение позитивных изменений в стране. В ином случае, с началом предвыборной гонки шансы осуществить непопулярные шаги и ускорить экономический рост значительно уменьшатся.

Сотрудничество с МВФ на паузе

Весной Украине удалось впервые в истории получить четвертый транш по программе кредитования Международного валютного фонда. До этого наша страна получала максимум три транша Фонда, не желая проводить дальнейшие реформы.

Обновленный меморандум между Украиной и МВФ включал на 2017 год амбициозный план экономических преобразований. Среди них - проведение земельной реформы, начало масштабной приватизации, пенсионная реформа, создание антикоррупционного суда и соответствие цен на газ стоимости его импорта.

Из указанного перечня Украине удалось провести лишь пенсионную реформу, но МВФ до сих пор оценивает ее на предмет соответствия целям сотрудничества. Земельная же реформа была исключена из перечня обязательных условий получения Украиной следующего транша. Принятый Радой бюджет на 2018 год так же не удовлетворяет МВФ в полной мере.

В результате из запланированных четырех траншей Фонда в 2017 году Украина получила лишь один, что не способствует доверию инвесторов, укреплению макрофинансовой стабильности и ускорению экономического роста.

Не получила Украина и третий транш макрофинансовой помощи ЕС на сумму 600 млн евро, поскольку Верховная Рада так и не проголосовала за отмену моратория на экспорт леса-кругляка, нарушающего Соглашение об ассоциации. При этом в Евросоюзе допускают утверждение новой программы макрофинансовой помощи Украине в 2018 году, однако исключительно в случае выполнения нашей страной ранее взятых обязательств.

В итоге темп пополнения золотовалютных резервов Украины далек от запланированного. И даже успешное привлечение правительством осенью этого года 3 млрд долл. на внешних рынках под чуть более 7% годовых не сгладило ситуацию, поскольку суммарная потребность Украины во внешнем финансировании в 2018 году составит около 7 млрд долл. И это без учета возможных выплат России по «долгу Януковича», а также расчетов с «Газпромом» за поставленный в 2014 году газ.

По оценкам экспертов, сотрудничество Украины с международными кредиторами может быть возобновлено весной 2018 года в случае следования правительством и парламентом по согласованному пути реформ. Без этого сохранить макрофинансовую стабильность и обеспечить надлежащий экономический рост в ближайшие годы будет сложно.

Экспорт на взлете

Украине в 2017 году удалось нарастить экспорт на 20%. В отраслевом разрезе почти половину поставок товаров за рубеж обеспечил аграрный комплекс и пищевая промышленность, чуть более 20% - металлургическая продукция, и около 10% - продукция машиностроения.

ЕС укрепил позиции основного торгового партнера Украины - его доля в экспорте нашей страны составила около 40%, а поставки продукции в европейские страны выросли на треть. При этом страны СНГ заняли 15% экспорта, государство агрессор - Россия - 9%.

Учитывая, что рост отечественной экономики исторически на 50% обеспечивает экспорт, его увеличение вселяет оптимизм. Тем более, что рост поставок товаров за рубеж произошел не только в стоимостном, но и в физическом выражении.

Не будем забывать и о том, что в уходящем году рост импорта опережал темпы ускорения экспорта. Тем не менее, в правительстве в целом оптимистично смотрят на эти показатели, поскольку отчасти увеличение импорта было обеспечено ввозом инвестиционных товаров. Еще одним фактором увеличения импорта стало повышение цен на энергоресурсы на мировых рынках, а также необходимость в импорте угля из-за торговой блокады Донбасса.

Таким образом, рост экспорта товаров и услуг параллельно с сокращением импорта энергоресурсов может стать существенным драйвером экономического роста Украины в ближайшие годы.

Борьба за энергетическую независимость

Уходящий год можно назвать эпохальным для отечественного энергетического сектора. Ведь Украина, наконец, избавилась от российского энергетического шантажа: Стокгольмский арбитраж отменил кабальные нормы газового контракта 2009 года, по которым «Газпром» требовал от нашей страны астрономические 56 млрд долл. Более того, арбитраж снизил на треть цену за поставленный «Газпромом» газ во втором квартале 2014 года. Но самое главное - была отменена норма контракта об обязательстве Украины покупать у России в пять раз больше газа, чем фактически необходимо. Действующий контракт с российским газовым монополистом заканчивается в 2019 году. К тому времени Украина планирует снизить потребление голубого топлива и одновременно нарастить его добычу, став, таким образом, энергонезависимой. Хороший шаг в этом направление был сделан уже в уходящем году - добычу газа удалось нарастить на 3%.

Таковы были основные экономические события уходящего года. Через несколько часов наступит Новый год, который принесет новые победы и новые вызовы. Год, который может стать реформаторским и поставить нашу страну на правильные экономические рельсы. Год, в котором хочется пожелать всем больших свершений, мира, здоровья и благополучия, воплощения желаний и счастья, не покидающего украинские дома от запада до востока, от севера до юга. Время строить новую страну зажиточных граждан и новую модерную экономику!

Максим Шевченко