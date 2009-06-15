Анонс на 15 июня 2009 г.

Состоится брифинг министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексея Кучеренко на тему: «Общегосударственная программа реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства Украины: новая стратегия и тактика».

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Состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам торговли, предпринимательства, общественного питания и услуг.

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Состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

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Мэры 14 украинских городов в присутствии Председателя Верховной Рады Украины В.Литвина подпишут соглашение о строительстве установок по переработке мусора на энергию с шведской компанией «Екоенерджи».

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Круглый стол на тему: «Разрушение независимой оценки: последствия для экономики и бизнеса». Панируется обсуждение законодательных инициатив по регулированию оценочной деятельности, их последствий для экономики с точки зрения практиков различных сфер бизнеса, государственного управления, аналитиков, экспертов, правоведов.

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Круглый стол на тему: «О необходимости введения антикризисных программ на рынке кредитных союзов». Организатор - ВОО "Украинский финансово-кредитный альянс". Приглашены: А.Кужель, председатель Госкомпредпринимательства; С.Тигипко, советник премьер-министра Украины; В.Суслов, глава Госфинуслуг; Н.Азаров, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов и банковской деятельности; И.Акимова, зам.председателя Комитета ВРУ Украины по вопросам экономической политики; В.Волковская советник Правления Всеукраинской ассоциации кредитных союзов по вопросам взаимодействия с государственными органами; П.Козинец, президент Национальной ассоциации кредитных союзов Украины и др.

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На сайте ЛІГАБізнесІнформ состоится Интернет-конференция народного депутата Украины Инны Богословской на тему: "АПК Украины: возможности и перспективы развития".

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Состоится совместная пресс-конференция комиссара ЕС по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Марианн Фишер Боель и министра аграрной политики Украины Юрия Мельника.

(УНИАН)