ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Депутаты увеличили себе финансирование на 100 миллионов», в котором говорится, что в конце прошлой недели Председатель Верховной Рады Владимир Литвин направил на подпись Президенту закон об изменении госбюджета на 2009 год. Инициатором документа выступил Кабмин, который предлагал за счет дополнительных от повышения акциза на пиво (около 300 млн. грн.) поступлений в казну профинансировать ряд соцрасходов, в том числе обеспечение инсулином больных сахарным диабетом. Однако во время голосования депутаты в последний момент внесли в закон норму об увеличении на 97 млн. грн. сметы расходов Верховной Рады в текущем году. Такой поворот событий полностью противоречит неоднократным заявлениям парламентариев о необходимости тотальной экономии средств и сокращения расходов на содержание чиновников…

http://delo.ua/news/107910/

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Также «Дело» в материале «Проблемные банки: Подробности работы со страховщиками» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://delo.ua/news/107894/

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Еще «Дело» в материале «Бензин подорожает к концу недели» пишет о том, что до конца недели бензин А-95 может подорожать на 20-30 копеек. Секретариат экспертно-аналитической группы при Минтопэнерго рассчитал объективную стоимость нефтепродуктов во второй декаде июня. Согласно его данным, в этот период цена бензина А-95 может колебаться в рамках 6,53-6,73 грн. за литр…

http://delo.ua/news/107911/

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Издание «Коммерсант» (Украина) в материале «В УкрСиббанке усилился французский акцент» пишет, что бизнесмен Эрнест Галиев продал 24,5% акций УкрСиббанка французской группе BNP Paribas, которая таким образом увеличила свое присутствие в одном из крупнейших украинских банков в полтора раза – до 75,5%. Второй совладелец УкрСиббанка – бизнесмен Александр Ярославский – готов и дальше развивать банк вместе с BNP. Эксперты уверены, что благодаря сделке бывший акционер УкрСиббанка получит 1-2 млрд грн., а французская группа увеличит возможности по финансовой поддержке банка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1187406

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Еще издание «Коммерсант» в материале «Прыжок с переворотом» пишет о том, что стабилизация курса гривни привела к увеличению объема импорта, в частности автомобилей, оборудования и химической продукции. В апреле импортные поставки в Украину выросли почти на 400 млн. долл., тогда как объем экспорта впервые с начала года снизился – более чем на 100 млн. долл. В результате дефицит внешней торговли товарами в январе-апреле превысил 200 млн. долл. По мнению экспертов, майская отчетность покажет дальнейшее ухудшение условий для торговли отечественными товарами на внешнем рынке…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1187415

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Также «Коммерсант» в публикации «Белоруссия меняет режим» пишет о том, что в пятницу в Киеве премьер-министр Юлия Тимошенко встретилась с главой белорусского правительства Сергеем Сидорским. В ходе переговоров был подписан пакет документов, среди которых соглашение, позволяющее украинцам находиться на территории Белоруссии без регистрации до 30 дней. Но главным итогом стала договоренность о снятии всех ограничений, касающихся торговли между государствами…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1187390

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Издание «Зеркало недели» в материале «Pекапитализация обанкротившихся банков — путь в никуда!» пишет, что за время кризиса в Украине возник новый сегмент банковского сектора — проблемные банки с временной администрацией. Путем их рекапитализации правительство рассчитывает вернуть доверие населения к банковской системе, уже выделив на это около 10 млрд. грн., при общем согласованном с МВФ лимите соответствующих расходов – 44 млрд. грн. А ведь это гривни налогоплательщиков, то есть наши с вами! Вопрос не в том, на какую сумму должно входить государство в тот или иной проблемный банк и каково будет количество этих банков. Вопрос — должно ли государство вообще в период мирового финансового кризиса поддерживать деньгами налогоплательщиков банки-банкроты? Издание исследует ситуацию на примере проблемных банков США…

http://www.zn.ua/2000/2040/66404/

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Также «Зеркало недели» в публикации «Вентиль» и научная фантастика» пишет о том, что в распоряжении редакции издания оказался документ, направленный предприятиям коммунальной теплоэнергетики ДК «Газ Украины». Дополнительное соглашение к договору о поставках природного газа, датированное 28 апреля, гласит следующее: «Стороны договорились о том, что с 1 января 2009 года по 12 января 2009 года (включительно) пункт 5.1 действует в такой редакции: цена 1000 куб. м природного газа составляет 2020,25 грн. без учета налога на добавленную стоимость, сбора в виде целевой надбавки к утвержденному тарифу… кроме того, сбор в виде целевой надбавки к утвержденному тарифу на природный газ — 12%... К оплате… всего с НДС — 2861,62 грн.». Впрочем, утверждение, что «стороны договорились», — пока не более чем гипотеза, поскольку функционеры теплокоммун¬энерго, передавшие документ журналистам «ЗН», признались, что имеют намерение его оспорить… ну, или хотя бы проволынить с подписанием столько, сколько получится. Поскольку добавлять к огромным долгам «несправедливые», по их мнению, суммы дополнительных поборов особого желания у них нет…

http://www.zn.ua/2000/2229/66411/

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«Газета по-киевски» в материале «Фруктово-ягодное лето для безработных» пишет - поляки сейчас активно приглашают украинцев на сезонные работы. Хотя заработать на сборе клубники и яблок и у нас можно. Правда, в 1,5 раза меньше, чем за границей…

http://mycityua.com/articles/kopilka/2009/06/15/085309.html

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Издание «Сегодня» в материале «За май безработных стало меньше» пишет о том, что, по данным Госкомстата, на рынке труда есть улучшения. Но, по мнению экспертов, такое положение дел носит кратковременный характер - до осени…

http://www.segodnya.ua/news/14057864.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Случилось чудо, то есть кризис» подает интервью Олега Чиркунова, губернатора Пермского края РФ. Его принцип преодоления проблем - никакой финансовой помощи частным компаниям во время кризиса…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/15/200186

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Издание «Известия» в публикации «Черномырдин ушел, не прощаясь» пишет о том, что российский посол в Киеве Виктор Черномырдин ушел со сцены по-английски - не прощаясь, но в компании с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой. Теперь оба они - бывшие, завершившие самые яркие этапы своих карьер. Официально узнавший об отставке за полчаса до начала празднования Дня России, Черномырдин крепко держал удар. И даже шутил о расширении своих полномочий - если раньше он был торгово-экономическим спецпредставителем Президента РФ только по Украине, то теперь стал - по всему СНГ…

http://www.izvestia.ru/ukraina/article3129542/

(УНИАН)