ОДКБ создает коллективные силы оперативного реагирования

Президенты стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подписали соглашение о создании коллективных сил оперативного реагирования (КСОР).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Кремле сообщил президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ после заседания Совета глав государств ОДКБ в Москве.

"Подписан документ, который включает в себя соглашение о коллективных силах, решение Совета коллективной безопасности о составе КСОР", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, также подписан документ о ходе выполнения решения Совета коллективной безопасности ОДКБ от 4 февраля 2009 года о КСОР.

Кроме того, Д.МЕДВЕДЕВ сообщил, что временное председательство в ОДКБ передано России в связи с отказом Беларуси участвовать в московском саммите организации.

"Ввиду отсутствия наших белорусских партнеров мы приняли решение передать временное председательство Российской Федерации - стране, которая проводит соответствующий саммит", - сказал он.

Д.МЕДВЕДЕВ добавил, что Беларусь сможет позже присоединиться к принятым решениям.

"Мы понимаем, что те государства, которые пока не присоединились к соответствующим решениям, у них открыта для этого позиция, они смогут сформулировать эту позицию для себя и при проведении необходимых государственных процедур присоединиться к этим решениям. Мы будем этому рады", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Делегация Беларуси не присутствовала на заседании Совета глав государств ОДКБ на данном саммите.

Как сообщал УНИАН, президент Республики Беларусь Александр ЛУКАШЕНКО заявил, что не видит смысла участвовать в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, поскольку считает, что без преодоления нездоровых тенденций в экономической сфере двигаться дальше по пути укрепления коллективной безопасности невозможно.

По мнению А.ЛУКАШЕНКО, аксиомой является тезис о том, что экономика служит фундаментом общей безопасности.

Отношения Минска с Москвой осложнены "молочной" войной. Кроме того, Россия не предоставила Минску кредит на 500 млн. долларов.

9 июня глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО заявил о запрете импорта почти всего спектра молочной продукции из Беларуси.

11 июня премьер-министр России Владимир ПУТИН заверил, что Россия и Беларусь договорились о поставках молока. Он также попросил министра сельского хозяйства Елену СКРЫННИК реализовать эту договоренность на практике. Премьер не уточнил, будет ли отменено распоряжение Роспотребнадзора, которым была запрещена торговля на территории России.

Справка УНИАН. 4 февраля внеочередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая проходила в Кремле, приняла решение о создании новой структуры в рамках организации – коллективных сил оперативного реагирования (КСОР).

В состав КСОР войдут воинские части и подразделения стран ОДКБ – России, Беларуси, Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Самый большой контингент - 98-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию и 31-ю десантную штурмовую бригаду ВДВ - предоставит Россия.

Подразделения КСОР будут находиться в местах своей постоянной дислокации и подчиняться национальным командным структурам, штаб КСОР будет осуществлять координационную деятельность. Решение о применении КСОР будет приниматься Советом коллективной безопасности ОДКБ.

ОДКБ таким образом трансформируется в полноценный военно-политический союз и является своеобразным ответом на расширение НАТО. Кроме того, Россия пытается укрепить политический союз, учитывая попытки стран Запада выборочно влиять на отдельных членов ОДКБ, чтобы закрепить свое военное присутствие на их территории.

Военно-политический союз ОДКБ создан на основе Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года.

14 мая 2002 года Договор о коллективной безопасности был преобразован в международную организацию. 2 декабря 2004 года ОДКБ предоставлен статус наблюдателя в Генеральной ассамблее ООН.

Целью ОДКБ является обеспечение национальной безопасности каждой из стран-членов Договора, а также их территориальной целостности. В случае возникновения угрозы для любого из государств-участников все остальные члены ОДКБ обязуются предоставить ему необходимую помощь, включая военную. Военно-политические отношения между государствами Договора носят приоритетный характер по сравнению с военными связями и контактами с третьими странами, не входящими в ОДКБ.