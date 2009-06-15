Учетная ставка снижена: чем для нас аукнется решение НБУ…

Национальный банк Украины с 15 июня снизил учетную ставку с 12% до 11% годовых.

Данное положение закреплено постановлением правления регулятора от 12 июня т.г. (№343). При этом хочется напомнить, что 12-процентная учетная ставка "продержалась" более года, при том, что ранее пересматривалась два-три раза в год.

Так, с 1 января 2008 года НБУ повысил учетную ставку с 8% до 10%, а с 30 апреля - до 12% годовых. Кстати, в сентябре 2004 года размер учетной ставки Нацбанком был повышен с 7 до 7,5%, в октябре - до 8%, в ноябре - до 9%. В августе 2005 года размер учетной ставки был повышен до 9,5%, в октябре 2006 г. - снижен до 8,5%, в мае 2007 г. - снижен до 8%. Такова хронология «ставочной» политики.

Учетная ставка - это...

Так что такое учетная ставка и чем для нас аукнется нынешняя ситуация? Учетная ставка и ставка рефинансирования - разные названия одного и того же понятия. И в том и в другом случае, определением нужно считать ставку, под которую Центральный банк или его региональные отделения кредитуют все остальные коммерческие банки. Данный показатель, является одним из рычагов влияния на экономику. Изменяя ставку рефинансирования в большую или меньшую сторону, государство в лице Центрального банка может регулировать уровень ликвидности в банковской системе, ставки по кредитам и депозитам.

Обычные клиенты банков, т.е. мы с вами, обязательно сталкиваются со ставкой рефинансирования, обращаясь за кредитом. Также часто учётной ставкой называют размер платы в процентах, которую Центральный банк устанавливает по ссудам, предоставляемым коммерческим банкам. Чем выше учётная ставка центрального банка, тем более высокий процент взимают затем коммерческие банки за предоставляемый ими клиентам кредит и наоборот. Как правило, коммерческие банки устанавливают процентные ставки по депозитам ниже, а по кредитам - выше учетной ставки центрального банка.

Снизить учетную ставку Нацбанку рекомендовал Совет НБУ. Он также предлагал приблизить ставки рефинансирования к уровню учетной ставки. Вообще учетная ставка уже давно не дает покоя ни парламентариям, ни Кабмину, ни самому регулятору. Депутаты даже предложили решить этот вопрос на законодательной основе и разработали соответствующий законопроект. Правда, хоть он и был зарегистрирован в Раде (№4556), но текст документа не доступен. Инициатором этой затеи является заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Владислав Лукьянов (фракция Партии регионов). На сегодня законодательством предусмотрено, что Нацбанк самостоятельно устанавливает порядок определения учетной ставки и других ставок по своим операциям. Но народные избранники решили и тут «навести порядок» и установить ставку на уровне 5% до 31 декабря 2009 года.

Между тем, регулятор негативно оценивает такой сценарий событий в финансовом секторе. Исполнительный директор по экономическим вопросам Нацбанка Игорь Шумило в ходе международного круглого стола «Глобальный финансовый кризис: уроки для Украины» даже заявил: «Почему не стыдно подавать такие предложения?». При этом он отметил, что на сегодня политика социального популизма изменилась на политику экономического популизма. Кажется, законодатели заигрались, нескромно вмешиваясь в «святую святых» НБУ.

Критика относительно действий НБУ по учетной ставке звучала и со стороны премьера. Правда, к войне Стельмаха и Тимошенко уже все давно привыкли, но в заявлениях Юлии Владимировны было много любопытного. «Сегодня все страны мира снизили учетную ставку национального банка даже до нуля, но, к сожалению, сегодня политика, которая осуществляется в Украине по ставкам стоимости кредитов, недопустимая», - подчеркивала Ю.Тимошенко.

По ее мнению, такая политика Нацбанка приводит к невозможности получения кредитных средств. «А потом те же политики, которые все это устроили, выходят на каналы телевидения и критикуют падение производства. Я думаю, что так не должна работать банковская система Украины», - считает премьер-министр. Она в очередной раз заявила о том, что падение национальной валюты было сознательным и политическим механизмом для создания почвы по введению чрезвычайного положения в стране.

Учетная ставка в глобальной экономике

Послушав премьера, стоит вспомнить, что происходит с учетной ставкой в мире и как надломленная кризисом западная экономика поступает в этой ситуации.

В начале мая Европейский центробанк понизил базовую ставку до нового исторического минимума - на 0,25 процентных пункта до 1%. Эксперты считают, что дальнейшего понижения базовой ставки ЕЦБ проводить не будет. Одновременно с понижением базовой ставки, ЕЦБ уменьшил и кредитную ставку на 0,25 процентных пункта до 1,75% годовых. По оценке участников рынка, в будущем Европейский Центробанк будет изыскивать другие методы поддержания внутреннего рынка кредитования и экономики ЕС.

В апреле Банк Японии оставил ключевую учетную ставку без изменений - на уровне 0,1%. Последний раз Банк Японии снизил учетную ставку 19 декабря 2008г. - с 0,3% до 0,1% годовых, а ранее, 31 октября 2008г. - с 0,5% до 0,3% годовых. До этого ставка не менялась с февраля 2007г. В 2001-2006гг. Японский Центробанк проводил политику нулевой учетной ставки.

Кстати о нулевой учетной ставке, о которой как о спасающем круге говорила премьер. Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише считает, что нежелательно, чтобы учетная ставка снизилась до нуля. Он пояснил, что существует ряд препятствий, связанных с политикой ставок, намеренно помещенных на нулевой уровень.

На грани нулевой ставка и в США. Федеральная резервная система установила базовую процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Это самый низкий уровень учетной ставки в США с 1954 года. В заявлении ФРС говорится, что экономические прогнозы остаются весьма мрачными, поэтому некоторое время учетная ставка будет сохраняться на чрезвычайно низком уровне.

Еще в сентябре 2007 года ставка была на уровне 5,25% - нынешней администрации ФРС понадобилось 15 месяцев, чтобы опустить ее ниже однопроцентного уровня. Предыдущей администрации под руководством Алана Гринспена понадобилось 30 месяцев, перед тем, как в 2003 году был достигнут однопроцентный рубеж.

Аналитики давно уже задаются вопросом, что же предпримут политики, когда еще более сокращать учетную ставку будет уже некуда.

Что с украинскими банками?..

Вот и выходит, что кризис достигает пика своего развития. И принимаются решения по снижению ставок, несмотря на вливания в финансовый сектор со стороны государств. Облегчение, как видно, на наступает. А тут еще НБУ пересмотрел данные об убытках банков за январь-май 2009 года в сторону ухудшения - с 7,1 млрд. грн. до 12 млрд. грн. (прибыль банков за аналогичный период 2008 года составляла 4,3 млрд. грн.).

Согласно данным Нацбанка, доходы банков за пять месяцев выросли на 54,3% по сравнению с соответствующим периодом 2008 года - до 60,8 млрд. грн., расходы увеличились вдвое - до 72,8 млрд. грн.

«На 1 июня 2009 года отрицательный финансовый результат по системе банков составил 12,0 млрд. грн., что связано с ростом банковских расходов, в частности, отчислений в резервы под активные операции банков, которые на 1 июня 2009 года достигли 28 млрд. грн.», - говорится в сообщении НБУ от 12 июня. Между тем, на 10 июня НБУ заявлял, что доходы банков за январь-май составили 61 млрд. грн., расходы – 68,1 млрд. грн.

Получается, что все действия в банковском секторе государства пока не приносят желаемого результата? Но, в заявлении о снижении учетной ставки правление НБУ обращает внимание на появление определенных признаков стабилизации ситуации на денежно-кредитном рынке. В частности, отмечается снижение инфляционного давления (месячные темпы прироста индекса потребительских цен в текущем году постоянно уменьшались: с 2,9% в январе до 0,5% в мае), прекращение тенденции к оттоку средств населения из банков (в апреле и мае зафиксировано незначительное увеличение вкладов населения в банках), стабилизация ситуации на валютном рынке, рост объемов кредитования предприятий реального сектора экономики и снижение процентных ставок по кредитам и депозитам.

В то же время, как подчеркивает Нацбанк, улучшение в финансовом секторе является неустойчивым, а ситуация в реальном секторе - достаточно напряженной…

И тут стоит отметить, что за последний месяц средняя доходность вкладов в гривне снизилась на 0,2-0,3 процентных пункта. Проценты по долларовым депозитам также снизились — в среднем на 0,2-0,25 процентных пункта. Наибольшее сокращение ставок отмечено в сегменте краткосрочных депозитов сроком до 1-3 месяцев. Так, средняя доходность по одномесячным сберегательным гривневым вкладам сократилась на 0,28 процентных пункта — до 18,5%. За такой же долларовый депозит банки сейчас платят 10,6% годовых, что на 0,25 процентных пункта (п. п.) меньше, чем месяцем ранее.

По прогнозам участников рынка, в дальнейшем ставки по депозитам продолжат снижаться. Банкиры также ожидают снижения доходности долларовых депозитов — на 0,5 п. п. за июнь-август и еще на 1 п. п. к концу 2009 года.

То есть, шаги по спасению банковского сектора принимаются, вроде бы, верные. Но, председатель миссии Международного валютного фонда в Украине, заместитель директора Европейского департамента МВФ Джейла Пазарбазиолу и директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин Райзер подчеркивают, что правительство должно активнее реализовывать государственную программу рекапитализации системных банков и начать реструктуризацию коммерческих банков, не являющихся системными, но страдающих от острой нехватки ликвидности и капитала, которую не могут пополнить их владельцы.

«Сейчас пришло время решительно перейти к внедрению этой стратегии. Промедление привело бы к дальнейшим потерям активов и увеличению расходов для государства», - подчеркивают они.

К рекапитализации мы уже приступили, учетную ставку понизили, дальнейшие вливания рассматриваем… Остается только ждать, когда все кризис пойдет на попятную, и главное при этом – выжить. Несмотря на заботу властей…

(УНИАН)