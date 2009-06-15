Минск заявляет о нелегитимности соглашения о КСОР

Минск заявляет о нелегитимности соглашения о создании Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР), подписанного 14 июня в Москве странами-участницами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства страны Андрея ПОПОВА.

«Мы с уважением воспринимаем подписанные государствами-членами ОДКБ в ходе московской встречи 14 июня 2009 года документы. Одновременно белорусская сторона полагает, что они по своей юридической природе являются документами группы государств и не имеют статуса и силы решений Организации договора о коллективной безопасности», - сказал А.ПОПОВ.

Пресс-секретарь МИД Беларуси подчеркнул, что основополагающим принципом ОДКБ является принцип консенсуса. «Именно этот принцип на практике гарантирует неукоснительный учет мнения всех без исключения членов Организации. Устав ОДКБ содержит на этот счет совершенно недвусмысленные положения, которые прямо говорят о том, что все решения Организации, кроме процедурных, принимаются консенсусом», - пояснил он.

«Подписанные документы приобретут легитимный статус решений Организации договора о коллективной безопасности только после выражения согласия с ними Республики Беларусь. Соответствующая нота белорусской стороны по данному вопросу была направлена государствам-членам ОДКБ и в Секретариат Организации», - заявил А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, Президент Республики Беларусь Александр ЛУКАШЕНКО заявил, что не видит смысла участвовать в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, поскольку считает, что без преодоления нездоровых тенденций в экономической сфере двигаться дальше по пути укрепления коллективной безопасности невозможно.

Отношения Минска с Москвой осложнены «молочной» войной. Кроме того, Россия не предоставила Минску кредит на 500 млн. долларов.

9 июня глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО заявил о запрете импорта почти всего спектра молочной продукции из Беларуси.

11 июня премьер-министр России Владимир ПУТИН заверил, что Россия и Беларусь договорились о поставках молока. Он также попросил министра сельского хозяйства Елену СКРЫННИК реализовать эту договоренность на практике. Премьер не уточнил, будет ли отменено распоряжение Роспотребнадзора, которым была запрещена торговля на территории России.

14 июня в Москве Президенты стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - России, Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана – подписали соглашение о создании Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР). К соглашению не присоединились Беларусь и Узбекистан.

Справка УНИАН. 4 февраля внеочередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая проходила в Кремле, приняла решение о создании новой структуры в рамках организации – Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР).

Планировалось, что состав КСОР войдут воинские части и подразделения стран ОДКБ – России, Беларуси, Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Самый большой контингент - 98 гвардейскую воздушно-десантную дивизию и 31 десантную штурмовую бригаду ВДВ, предоставит Россия.

Подразделения КСОР будут находиться в местах своей постоянной дислокации и подчиняться национальным командным структурам, штаб КСОР будет осуществлять координационную деятельность. Решение о применении КСОР будет приниматься Советом коллективной безопасности ОДКБ.

ОДКБ таким образом трансформируется в полноценный военно-политический союз и является своеобразным ответом на расширение НАТО.