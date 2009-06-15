Украина представит проект программы по подготовке вступления в НАТО

Украина планирует официально представить проект первой Годовой национальной программы относительно подготовки вступления в НАТО на заседании политического комитета НАТО, который состоится 19 июня в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ сегодня на брифинге.

По его словам, после утверждения эта программа должна стать основным инструментом углубления реформ в Украине, необходимых для достижения высоких стандартов функционирования государства и общества существующих в странах – членах Альянса.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом поручил Кабинету министров разработать Годовую национальную программу подготовки Украины к обретению членства в Организации Североатлантического договора.

В.ЮЩЕНКО просил правительство предусмотреть мероприятия на один год и перспективные мероприятия на три-пять последующих лет, направленных на эффективное решение многих заданий в общественно-политической и социально-экономической сферах, в сфере обороны и государственной безопасности, в сферах ресурсного обеспечения и безопасности информации.