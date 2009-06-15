Венецианская комиссия "за" изменения в Конституцию

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК сообщил, что Европейская комиссия «За демократию через право» (Венецианская комиссия) в основном предоставила положительный вывод относительно проекта изменений в Конституцию Украины, внесенного на рассмотрение парламента Президентом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге, посвященном выводам Венецианской комиссии относительно президентского проекта изменений в Основной Закон.

По словам Н.ОНИЩУКА, Венецианская комиссия «обратила внимание на то, что роль прямой демократии, в частности, референдумов при одобрении Конституции должна базироваться и оцениваться через призму действующей Конституции».

Он напомнил, что, в соответствии с положениями действующей Конституции, внесение изменений в разделы 1, 3 и 13 нуждается в одобрении их на референдуме. По словам министра, в президентском проекте предусматривается внесение изменений в эти разделы.

Как подчеркнул Н.ОНИЩУК, вместе с этим Венецианская комиссия считает, что это может быть и фактором, который будет сдерживать внесение необходимых изменений в Конституцию Украины, когда они не касаются действительно значимых и важных тем.

Кроме того, по его словам, Венецианская комиссия отметила, что конституционный процесс в Украине «движется в правильном направлении». То есть, что проект изменений в Конституцию, внесенный Президентом Украины на рассмотрение Верховной Рады, «не содержал тех анахронических компонентов или элементов, которые достаточно часто присутствовали в вариантах, поступавших от Украины» на рассмотрение Венецианской комиссии. По словам министра, в Венецианской комиссии отмечали, что это «лучший текст, который Венецианская комиссия получала на данный момент от Украины».

Н.ОНИЩУК также сообщил, что как позитив Венецианская комиссия отметила то, что Президент Украины внес свой законопроект на рассмотрение парламента, что отвечает положениям Основного Закона.

Также Венецианская комиссии положительно оценила норму относительно того, что в проекте изменений в Конституцию Генеральная прокуратура избавляется функций «общего надзора, а сами нормы в отношении нее содержатся в разделе «Правосудие».

Кроме того, комиссия отметила позитив в том, что в состав Высшего совета юстиции должны в основном входить судьи, что отвечает европейским стандартам.

Как позитив также отмечено, что в проекте предусмотрено бессрочное избрание судей без применения существующей сегодня процедуры так называемого испытательного срока.

По словам Н.ОНИЩУКА, также Венецианская комиссия отметила «как особый позитив то, что проект изменений в Конституцию Украины предусматривает ряд мероприятий, которые должны сделать невозможным дублирование функций в исполнительной власти, то есть то, что правительство «предлагается формировать из одного источника». (В проекте изменений в Конституцию предусматривается, что кандидатуры и министра обороны, и министра иностранных дел вносятся главой правительства на утверждение парламента – УНИАН).

По его словам, также положительно Венецианская комиссия оценила предложения, в соответствии с которыми уменьшаются сроки «ареста и содержания лица до 48 часов вместо существующих 72».

В то же время Н.ОНИЩУК отметил, что Венецианская комиссия не дала однозначных выводов относительно возможности внедрения в Украине двухпалатного парламента.

По его словам, члены комиссии отметила, что здесь речь идет о «вопросе целесообразности и что нет уверенности в том, что эта цель (речь идет об увеличении стабильности в работе законодательного органа – УНИАН) будет достигнута».

Как заметил министр, Венецианская комиссия считает, что введение сената – верхней палаты парламента, рассматривается комиссией как возможный и эффективный инструмент обеспечения постоянства высшего законодательного органа Украины, а следовательно, и политического постоянства в Украине в целом.

Он подчеркнул, что Венецианская комиссия заметила и то, что президентский законопроект содержит нормы о «существенной децентрализации в интересах органов местного самоуправления».

Н.ОНИЩУК напомнил, что проектом изменений в Конституцию предусматривается предоставить органам местного самоуправления право образовывать исполнительные комитеты. Н.ОНИЩУК подчеркнул, что это «не рассматривается Венецианской комиссией как эффективный механизм осуществления региональной власти». По его словам, речь идет о том, что «функции местных государственных администраций существенно сужаются к вопросам надзора за соблюдением законов органами местного самоуправления».

Кроме того, Н.ОНИЩУК сообщил, что комиссия также выразила ряд замечаний по отдельным статьям законопроекта и рекомендовала учесть их во время дальнейшего рассмотрения данного документа.