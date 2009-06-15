ГЛАВНОЕ на 15 июня (день)

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,62 грн./долл., продают – по 7,66 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара почти не изменился по сравнению с 14 июня.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,58-7,645 грн./долл., по продаже – 7,65-7,68 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,6% по сравнению с 14 июня и составляет 10,57 грн./евро, продажи – незначительно понизился – до 10,75 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,45-10,66 грн./евро, по продаже – в пределах 10,69-10,85 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня понизился на 1% по сравнению с 14 июня и составляет в среднем 0,2336 грн./рубль, продажи – повысился на 1,2%, до 0,2513 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,2435 грн./рубль, по продаже – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,62 грн./долл., продают – по 7,66 грн./долл. (курс почти не изменился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,60 грн./евро, что на 0,5% дешевле, чем вчера, продажи – 10,74 грн./евро, что тоже немного дешевле.

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 1,4% по сравнению с 14 июня и составляет в среднем 0,2333 грн./рубль, продажи – на 1,5%, до 0,2538 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,60/7,65 грн., евро – 10,60/10,80 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,55/7,72 грн., евро – 10,45/11,10 грн., рубль – 0,22/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,61/7,65 грн., евро – 10,65/10,79 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 15 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,6114, к евро – 10,659005, к российскому рублю – 0,24622.

Ко Дню независимости в Киеве будет завершен первый этап реконструкции скоростного трамвая. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

После реконструкции почти вдвое сократится время проезда от станции Кольцевая дорога до станции Старовокзальная - с 40 минут до 23, увеличится и пропускная способность перевозки - с 12 тысяч до 20 тысяч пассажиров в час.

Кроме того, благодаря внедрению современных технологий повысится уровень шумозащиты. После завершения полной реконструкции обновленные станции линии скоростного трамвая будут оснащены системами информирования пассажиров и турникетами для удобства оплаты проезда.

Левый и правый берега Днепра в Киеве теперь будут соединять не только мосты, а и муниципальный паром.

Как сообщает ICTV, сегодня паром отправился в свой первый рейс в семь утра с Осокорков. Остановки - Березняки, мост Метро и финиширует на Почтовой площади.

Время маршрута - час сорок минут. На каждой остановке паром стоит не больше 5 минут.

Одно судно может вместить до 500 человек и будет курсировать вплоть до октября. На причалах накануне завершили обустройство павильонов, установили турникеты и билетные кассы. Для перевозок город арендовал два прогулочных катера - это свыше 400 тысяч гривень в месяц. Полная стоимость билета, чтобы проект окупился, должна достигать семи гривень.

Акционерная компания «Киевэнерго» в оперативном порядке ликвидировала последствия урагана, обрушившегося на Киев в пятницу, 12 июня.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

В результате стихии произошло повреждение большого количества воздушных линий. Как следствие, без энергоснабжения остались 175 частных домов, 145 многоэтажных домов, дачные поселки и некоторые учреждения.

«Нарушения в работе энергокомплекса столицы мы начали фиксировать начиная с 17:29 12 июня. В частности, отключенные в 17.29 в результате урагана Городская клиническая больница №1 и роддом, уже в 17:55 большую часть повреждений Киевэнерго ликвидировало», – заявил технический директор АК «Киевэнерго» Александр ЗАЙЦЕВ.

По его словам, информационно-справочная служба "Киевэнерго" 1588 приняла свыше 2 тысяч звонков от жителей. Наиболее масштабно последствия стихии обозначились на частном секторе и лесных зонах, где зафиксированы массовые обрушения деревьев, что привело к обрыву воздушных линий.

В десяти областях Украины возобновлено электроснабжение всех 243 обесточенных 13 июня в результате осложнения погодных условий населенных пунктов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал УНИАН, 13 июня из-за дождя с градом, шквалистого ветра и срабатывания автоматики защиты линий электропередач в Черниговской, Киевской, Николаевской, Черкасской, Житомирской, Полтавской, Одесской, Кировоградской, Волынской и Днепропетровской областях были обесточены 243 населенных пункта.

Сегодня в Украину с двухдневным визитом прибывает комиссар Европейского Союза по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Марианн ФИШЕР-БОЭЛЬ.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Европейской комиссии в Киеве, визит еврокомиссара посвящен вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС в сельском хозяйстве учитывая перспективы заключения Соглашения об ассоциации.

Эти вопросы с комиссаром ЕС обсудят министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК, представители аграрной отрасли и деловых кругов.

Для ознакомления с ситуацией в сельском хозяйстве Украины комиссар М.ФИШЕР-БОЭЛЬ посетит несколько фермерских хозяйств разного профиля (выращивание зерновых, птицеводство, животноводство и производство молочной продукции) в Киевской и Черкасской областях.

Как отмечают в Еврокомиссии, сотрудничество в отрасли сельского хозяйства между ЕС и Украиной имеет позитивную тенденцию к росту. В соответствии с данными Евростата, общий объем импорта сельскохозяйственной продукции из Украины в страны ЕС составил 0,38 млрд. евро в 2007 году и 1,04 млрд. евро в 2008 году, тогда как объем экспорта из ЕС в Украину достиг 1,05 млрд. евро и 1,49 млрд. евро соответственно.

Правительство Украины сегодня подписало меморандум о сотрудничестве в сфере переработки твердых бытовых отходов (ТБО) со шведскими компаниями «Эко Энерджи» и «Биогазпром», а также с мэрами Луцка, Белгорода, Новоград-Волынского, Новой Каховки, Конотопа, Шостки, Старокостантинова, Владимир-Волынского, Бучи и Миргорода.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам главы правления компании «Эко Энерджи» Ларса ГУЛСТРАНДА, компания намерена реализовать в двух городах Украины два проекта по строительству мусороперерабатывающих заводов на сумму 700 млн. евро. При этом он добавил, что после подписания меморандума компания начнет разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) для двух проектов, реализация которых планируется осенью текущего года.

Л.ГУЛСТРАНД отметил, что инвестиции в 700 млн. евро – только первый шаг, ведь компания намерена внедрить в Украине инвестпроекты на сумму 20 млрд. евро.

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверила, что она лично и правительства страны будут всячески содействовать инвестированию в проекты по энергосбережению и переработке твердых бытовых отходов.

Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 годы» предусматривает финансирование в размере 23,5 млрд. грн. сроком на 5 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО.

По его словам, программа предусматривает софинансирование местной власти, а также инвесторов в проекты по реформированию ЖКХ.

«Если государство дает 10 гривен, инвестор должен дать не менее 7 гривен», – сказал он. А.КУЧЕРЕНКО сообщил, что финансирование будет осуществляться и за счет введения специального режима налогообложения НДС по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, а средства госбюджета будут направляться на финансирование пилотных проектов в сфере ЖКХ.

По словам министра, основная цель программы – выйти на конец 2014 года «со стопроцентными тарифами с покрытием себестоимости коммунальных предприятий».

Он также добавил, что экономически обоснованные тарифы, которые планируется ввести до конца 2014 года, будут включать уменьшенные нормативы потерь воды и тепла предприятиями теплокоммунэнерго.

А.КУЧЕРЕНКО пояснил, что программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства предусматривает возобновление более жесткого контроля со стороны государства за соблюдением лицензионных условий компаний, которые занимаются транспортировкой и поставкой тела и воды. Также в программе говориться о необходимости создания специальной регулирующей комиссии для контроля за деятельностью предприятий-монополистов в сфере ЖКХ. Кроме того, программа предусматривает принятие ряда законов, в частности, закона о питьевой воде и питьевом водоснабжении, о централизованном теплоснабжении, об энергетической эффективности зданий, об особенностях передачи в концессию и аренду предприятий водоснабжения, о создании обществ совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Украина планирует официально представить проект первой Годовой национальной программы относительно подготовки вступления в НАТО на заседании политического комитета НАТО, который состоится 19 июня в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ сегодня на брифинге.

По его словам, после утверждения эта программа должна стать основным инструментом углубления реформ в Украине, необходимых для достижения высоких стандартов функционирования государства и общества существующих в странах – членах Альянса.

Минск заявляет о нелегитимности соглашения о создании Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР), подписанного 14 июня в Москве странами-участницами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства страны Андрея ПОПОВА.

«Мы с уважением воспринимаем подписанные государствами-членами ОДКБ в ходе московской встречи 14 июня 2009 года документы. Одновременно белорусская сторона полагает, что они по своей юридической природе являются документами группы государств и не имеют статуса и силы решений Организации договора о коллективной безопасности», - сказал А.ПОПОВ.

Пресс-секретарь МИД Беларуси подчеркнул, что основополагающим принципом ОДКБ является принцип консенсуса. «Именно этот принцип на практике гарантирует неукоснительный учет мнения всех без исключения членов Организации. Устав ОДКБ содержит на этот счет совершенно недвусмысленные положения, которые прямо говорят о том, что все решения Организации, кроме процедурных, принимаются консенсусом», - пояснил он.

«Подписанные документы приобретут легитимный статус решений Организации договора о коллективной безопасности только после выражения согласия с ними Республики Беларусь. Соответствующая нота белорусской стороны по данному вопросу была направлена государствам-членам ОДКБ и в Секретариат Организации», - заявил А.ПОПОВ.

Уже в ближайшее время Москва может начать новую атаку на Минск. На этот раз — газовую. Еще в конце мая советник посольства России в Беларуси по экономическим вопросам Андрей Кузнецов заявил, что Беларусь расплачивается за российский газ не в полном объеме. «Цена на газ в первом квартале должна была составлять $210 за тысячу кубометров, однако оплата идет в пределах $150»,— заявил дипломат. В декабре 2008 года вопрос о цене на газ для Беларуси обсуждался Дмитрием Медведевым и Александром Лукашенко, они условились, что цена будет рассчитываться по следующей формуле: среднеевропейская цена с понижающим коэффициентом 0,8 за вычетом транспортных расходов и экспортной пошлины.

Однако эта договоренность осталась устной. Это обстоятельство Россия может использовать как инструмент дополнительного давления на Минск, требуя исполнять условия контракта 2006 года и оплачивать поставки газа поквартально. Как сообщил вчера источник в «Газпроме», у монополии уже «имеются финансовые претензии к белорусской стороне в рамках действующего контракта» сообщает Газета.ру.

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 июля 2009 года вырастет на 39% – до 212,6 доллара за тонну.

Об этом сообщил заместитель начальника отдела таможенных платежей Министерства финансов России Александр САКОВИЧ, передает РИА «Новости».

Средняя цена на нефть с 15 мая по 14 июня т.г., согласно мониторингу Минфина, сложилась на уровне 63,66225 доллара за баррель, сказал он.

«Предельная ставка экспортной пошлины на нефть Urals складывается в 212,65238 и должна быть установлена на уровне 212,6 доллара за тонну», – уточнил А.САКОВИЧ.

Таким образом, повысятся и пошлины на нефтепродукты. На светлые нефтепродукты с 1 июля пошлина вырастет до 155,5 доллара за тонну, на темные – до 83,8 доллара за тонну.

Напомним, ставка экспортной пошлины на российскую нефть с 1 июня т.г. составляет 152,8 долл. за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты с 1 июня установлена на уровне 115,2 долл. за тонну, на темные – 62,1 долл. за тонну.

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(УНИАН)