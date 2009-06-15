Поликлиники и школы - лидеры по взяткам

Общий уровень коррупции в Украине хотя и остается высоким, однако в 2009 году уменьшился на 5% по сравнению с 2007 годом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил директор проекта «Достойная Украина», который реализуется при поддержке Агентства США по международному развитию, Юхани ГРОСМАН, презентуя результаты общенационального исследования состояния коррупции в Украине.

Так, если в 2007 году 67% опрошенных указывали, что они становились участниками коррупционных действий на протяжении последних 12 месяцев, то в ходе нынешнего исследования этот показатель снизился до уровня 62,5%.

За два минувших года наибольшее сокращение вымогания взяток зафиксировано во время контактов с органами призыва на воинскую службу (с 32% до 20%), получение социальных выплат (с 7% до 3%) и государственными медицинскими учреждениями (с 65% до 63%). Лидерами же в вымогании взяток, как свидетельствуют результаты исследования в 2009 г., являются государственные медицинские учреждения (63%), заведения среднего образования (60%), милиция (46%) и ГАИ (40%), отечественные вузы (44%) и учреждения получения государственного жилья (40%).

Вместе с тем большая часть опрошенных инициировали добровольные взятки для ускорения решения собственного дела или для того, чтобы чиновник “закрыл глаза” на нарушение. Чаще всего с предложением взятки респонденты обращались к представителям заведений среднего образования (64%), государственной медицины (39%), ГАИ (31%) и высших учебных заведений (37%).

По сравнению с 2007 г., граждане Украины стали больше использовать личные связи. Так, увеличилось количество случаев кумовства и протекционизма в сферах регуляторной политики и проверок бизнеса (с 23,6% до 25,2%), земельных отношений (с 16,7% до 18,7%), в системе государственного нотариата (с 6% до 11,5%) и в вузах (с 21,9% до 26,9%).

Результаты исследования также продемонстрировали большую склонность к вымоганию взяток должностными лицами восточных регионов по сравнению с западными, при этом добровольно давать взятки большую готовность проявили респонденты западных областей. В региональном разрезе наихудшая ситуация зафиксирована в Харьковской и Кировоградской областях, где больше половины сфер жизни респонденты считают коррумпированными.

Значительная часть опрошенных (51,1%) рассматривает коррупцию как рыночный механизм для ускорения решения собственных проблем и считает такое поведение оправданным. Как правило, граждане, которые сталкивались с коррупцией, не пытаются отстаивать собственные права из-за уверенности, что такие попытки будут напрасными. Однако в 2009 г. 36% опрошенных засвидетельствовали готовность противодействовать коррупционерам против 33% в 2007 г.

На протяжении последних двух лет украинцы стали склоняться к более жестким методам борьбы с этим негативным явлением. В частности, выросла поддержка усиления уголовной ответственности чиновников за коррупцию и увольнение с работы с запрещением в дальнейшем занимать подобную должность.

В то же время, несмотря на уменьшение уровня реального опыта коррупции, респонденты считают, что по сравнению с 2007 г. коррупция все больше распространяется в государственных учреждениях и отдельных секторах. Граждане убеждены, что больше всего коррупционеров – в ГАИ (63% опрошенных), судебной системе (59%), милиции (58%) и медицинской системе (54%).

Как отметил Ю.ГРОСМАН, такие результаты, когда ожидание выше количества практических случаев коррупционных действий, являются следствием того, что тема коррупции и борьбы с ней приобрела широкую общественную огласку, поэтому ее масштабы в оценке граждан немного завышены. Уменьшение же уровня коррупции, по его мнению, произошло вследствие экономического кризиса, который повлиял на развитие бизнеса в целом и уменьшение массы оборотных средств, и в результате административных мер власти.

Вместе с тем, Ю.ГРОСМАН считает, что преодолеть коррупцию можно путем установления преград, при которых подобные незаконные поступки станут сложными и утратят свою привлекательность. Например, добавил он, внедрение независимого внешнего тестирования выпускников школ.

Исследование состояния коррупции в Украине проводилось 19 февраля – 24 марта во всех областях Украины, Автономной Республике Крым и Киеве при поддержке Киевского международного института социологии. Методом индивидуального личного интервью были опрошены 10 тыс. 577 респондентов, старшие 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 1%. Данные исследования репрезентативны для Украины в целом, а также для каждого региона, где проводился опрос.