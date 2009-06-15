Ющенко поедет в Сербию на саммит государств Центральной Европы
14:50, 15 июня 2009Разное
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18-19 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит в Сербию для участия в 16-м саммите глав государств Центральной Европы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы.
По ее словам, этот саммит считается влиятельной площадкой для неформального общения глав государств Центральной Европы.
На 16-м саммите принимающая сторона – Сербия – предложила обсудить положительные и отрицательные аспекты расширения Евросоюза в условиях мирового финансового кризиса.
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