Ющенко поедет в Сербию на саммит государств Центральной Европы

18-19 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит в Сербию для участия в 16-м саммите глав государств Центральной Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы.

По ее словам, этот саммит считается влиятельной площадкой для неформального общения глав государств Центральной Европы.

На 16-м саммите принимающая сторона – Сербия – предложила обсудить положительные и отрицательные аспекты расширения Евросоюза в условиях мирового финансового кризиса.