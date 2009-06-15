ДТП ежегодно уносят жизни 1,27 миллионов человек в мире

Дорожно-транспортные происшествия ежегодно уносят жизни 1,27 миллиона человек в мире, сообщает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В отчете эксперты Организации рассмотрели ситуацию на дорогах 178 стран мира. Специалисты ВОЗ констатируют, что в развитых странах наблюдается тенденция к снижению числа ДТП, в то время как в развивающихся странах эта статистика остается тревожной - число дорожных происшествий растет.

Эксперты ВОЗ подчеркивают, что в развивающихся странах стремительно возросло число ДТП с участием пешеходов и велосипедистов. "

Мы установили, что в ряде стран не существует необходимого законодательства для защиты населения, или же оно не всеобъемлюще", - цитирует агентство заявление ВОЗ. Однако нередко даже в том случае, если необходимое законодательство и существует, большая часть стран сообщает о том, что оно применяется не в полной мере, отмечают эксперты. "Мы не уделяем достаточного внимания нуждам пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов", - говорится в отчете.

В настоящее время смертность в результате ДТП занимает девятое место в числе наиболее распространенных причин гибели людей, а к 2030 году, по прогнозам экспертов, может достигнуть пятой строчки в этом тревожном рейтинге.

Что касается возрастных категорий жертв ДТП, то для молодых людей от 15 до 29 лет это самая распространенная причина гибели. В списке причин гибели детей в возрасте от 5 до 14 лет дорожно-транспортные происшествия занимают второе место. Ежегодно ранения в результате происшествий на дорогах становятся от 20 до 50 миллионов человек, и нередко пострадавшие остаются инвалидами, отмечается в отчете ВОЗ.

Самый высокий показатель смертности в результате ДТП эксперты Всемирной организации здравоохранения зарегистрировали в странах, расположенных на востоке Средиземноморья и в Африке, а самый низкий - в ряде европейских стран, к примеру, в Нидерландах, Великобритании и Швеции. На каждые 100 тысяч жителей в Швеции приходится в среднем 4,9 погибших в ДТП, во Франции - 7,5, в Германии - 6, в Италии - 9,6. По данным ВОЗ, в Египте на 100 тысяч жителей приходится 41 жертва ДТП, в Афганистане - 39, в Эритрее - 48, в Тунисе - 34,5.