Президент Словакии Гашпарович приведен к присяге

Церемония инаугурации переизбранного в апреле текущего года на второй срок президента Словакии Ивана Гашпаровича прошла в понедельник в парламенте страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

На президентских выборов, завершившихся в Словакии 4 апреля 2009 года, Иван Гашпарович одержал убедительную победу, набрав 55,53% голосов избирателей. Кандидат от оппозиции Ивета Радичова получила 44,47%.

Иван Гашпарович родился 27 марта 1941 года. После окончания юридического факультета университета Коменского в Братиславе в 1965-1966 годах работал прокурором в городской прокуратуре Братиславы. С января 1969 года преподавал на кафедре уголовного права криминологии и криминалистики Братиславского университета, а в феврале 1990 года стал проректором университета. С июля 1990 года - генеральный прокурор федеративной Чехословакии.

В июне 1992 года избран депутатом словацкого парламента от Движения за демократическую Словакию и стал спикером парламента. В 1994 году был вновь избран на пост председателя парламента. В апреле 2004 года был избран на пост президента Словакии, и через пять лет переизбран на второй срок. Гашпарович женат, имеет двоих детей.