Путин требует не снижать темпы профилактики гриппа А/H1N1 в РФ

Премьер-министр РФ Владимир Путин требует продолжать работу по применению предупредительных мер в области медицины, связанных с вирусом А/H1N1 и быть готовым к любому развитию ситуации, несмотря на то, что сейчас ситуация находится под контролем. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на прошлой неделе объявила пандемию гриппа. "Нужно эту работу продолжать. Хоть и опасности нет, но государственные органы должны быть готовы к любому развитию событий. Все, что сегодня сделано комиссией, это хорошо, это позитив, нужно иметь в виду, что опасность тем не менее высока, мы не можем отмахиваться от этого, тем более, что ВОЗ обращает внимание всех государств на эту опасность. Нужно плановые мероприятия продолжать", - сказал Путин на заседании президиума правительства в понедельник, сообщает РИА Новости.

"Опасность высока. Мы не можем отмахиваться от этого, тем более, что Всемирная организация здравоохранения обращает внимание всех государств на эту опасность, и нужно плановые мероприятия, намеченные вами, работу комиссий продолжить", - считает глава российского правительства.

Первый вице-премьер РФ Виктор Зубков, в свою очередь, сообщил, что мониторинг пассажиров, прибывающих в РФ из других стран, ведется с 30 апреля. "Ситуация находится под постоянным и действенным контролем. Принимаются все меры, адекватные уровню угрозы. Благодаря оперативным и результативным действиям надзорных служб, медицинских работников люди вне опасности", - заявил Зубков. В пятницу, 12 июня, ВОЗ подтвердила 29 тысяч 669 случаев заболевания людей гриппом A/H1N1 в 74 странах, 145 заболевших скончались. В России зарегистрировано три случая заболевания. Первый заболевший гражданин России, преподававший на кафедре в нью-йоркском университете, был госпитализирован в ночь на 21 мая в Москве. Сейчас его состояние не вызывает опасений. Вполне здоров и второй пациент - житель Калужской области, который заболел после возвращения из свадебного путешествия, которое он проводил в Доминиканской республике. Третий случай заболевания подтвержден у прилетевшей в Москву с деловыми целями уроженки Белоруссии, которая живет в Италии. Женщина прилетела в Москву 25 мая из Праги, а до этого, с 19 по 22 мая, она была в Нью-Йорке. 26 мая ее положили в больницу в Москве, и тесты подтвердили грипп А/H1N1.