Путин российским министрам: Поаккуратнее выссказывайтесь...

Премьер-министр РФ Владимир Путин призвал российских министров аккуратнее высказываться в адрес Белоруссии и не обижаться на белорусов. "Некорректно, нехорошо обижаться. Кризис, утомляемость, стрессы. Кстати говоря, нужно быть аккуратнее в высказываниях и нужно знать, что говорить и где говорить, проявлять сдержанность. В политике обижаться - это не самое лучшее развитие событий", - сказал Путин на заседании президиума правительства.

По словам премьера, надо помнить о государственных интересах ."Я воспитывался на ленинградской улице, где у нас в таких случаях говорили: "кто так обзывается, так и называется". Но в политике нужно руководствоваться другими соображениями, говорить об интересах государства и народа", - цитирует слова Путина РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что Россия и Белоруссия являются единой семьей. "Мы - единая семья, в семье могут происходить и ссоры, и скандалы, но все равно жизнь идет своим чередом", - подчеркнул глава правительства. Он заявил, что, несмотря ни на что, нужно продолжать совместную работу.

В последние недели отношения между Россией и Белоруссией обострились. Вначале президент Белоруссии Александр Лукашенко остро отреагировал на заявления российского министра финансов Алексея Кудрина, заявившего, что Минск испытывает проблемы с золотовалютными резервами. Кудрин поставил под сомнение платежеспособность Белоруссии, а также сообщил об отказе белорусской стороны от очередного транша кредита в рублях.

Лукашенко в конце мая потребовал от правительства республики не кланяться перед Россией, а идти искать счастья в другом месте. Как заявил президент Белоруссии, во время его переговоров с премьер-министром РФ Владимиром Путиным, проходивших "абсолютно на дружеской ноте", Кудрин давал пресс-конференцию, "суть которой - посеять панику в Беларуси".

Президент России Дмитрий Медведев 3 июня назвал недопустимыми с точки зрения дипломатической этики высказывания в адрес представителей российского руководства, которые позволил себе руководитель одного из государств - ближайших партнеров России. Затем, 6 июня, Роспотребнадзор запретил ввоз почти 500 наименований молочной продукции из Белоруссии, заявляя, что белорусские производители не переоформили документы в соответствии с требованиями техрегламента по молоку.

8 июня глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко сказал, что будут отозваны и признаны недействительными еще 800 разрешений на молочную продукцию из Белоруссии, выданные в Смоленской и Брянской областях. Белоруссия заявляет, что разрешения были оформлены в соответствии с новым техрегламентом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил не участвовать в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая проходила 14 июня в Москве. Минск заявил, что считает невозможным обсуждение вопросов военной безопасности в условиях, когда под угрозу ставится экономическая безопасность Белоруссии. На сессии ОДКБ к Лукашенко должны были перейти полномочия председателя Совета коллективной безопасности на межсессионный срок. МИД России назвал "нерациональными и ущербными"попытки Минска увязать двусторонние проблемы с сотрудничеством ОДКБ, однако подтвердил настрой РФ на взаимодействие с Белоруссией.

По мнению Москвы, "по своей сути технической проблеме была придана политическая окраска". Вместе с тем МИД России "еще раз подтвердил твердый настрой российской стороны"на дальнейшее расширение взаимодействия с Белоруссией во всех сферах двустороннего сотрудничества в интересах народов двух братских стран. "Видим в Белоруссии надежного партнера и союзника", - заявил МИД в в понедельник.