Депутаты: Сами не знаем, за что голосуем...

Депутаты не знают, что голосовали за увеличение финансирования Верховной Рады Украины на 100 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса, который провел Институт Горшенина относительно принятого 3 июня Закона “Об увеличении финансирования Верховной Рады на 97 миллионов гривен в 2009 году”.

Так, народный депутат от НУ-НС Владислав КАСЬКИВ заметил, что ничего не знает о данном законе. «Мне трудно сейчас судить, ведь если идет речь о бюджете на следующий год, то очень преждевременно давать любые оценки. Вряд ли это официальный документ», - сказал В.КАСЬКИВ и добавил: «Я думаю, что обсуждение бюджетных позиций еще очень преждевременно, учитывая кризис и экономическую ситуацию».

Народный депутат от Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО, несмотря на то, что проголосовала за принятие данного закона, также не готова была его прокомментировать: «Я не готова компетентно ответить на этот вопрос, поскольку не знаю, на что конкретно идут эти средства”. По ее словам, надо сначала разобраться, куда пойдут эти 97 миллионов, а затем смотреть, оправдано ли это. “Я не помню, чтобы я голосовала за это изменение в бюджет», - заметила она. При этом Е.БОНДАРЕНКО отметила, что никаких последствий увеличения финансирования лично на себе не чувствует: «Я, например, как депутат, вообще этого не почувствовала. Как был у меня старый кабинет – так он и остался, никто в нем ремонт не делал, никто мебель не собирается покупать. Компьютер как был трехлетней давности, так он и стоит, бумаги больше не дают. Куда идут эти деньги? Я не знаю».

Народный депутат от БЮТ Степан КУРПИЛЬ также поддержал закон на голосовании и также ничего о нем не слышал: «Я об этом впервые слышу. Возможно где-то кофе пил, но я об этом совсем ничего не знаю. Если брать такие вещи, как санаторно-курортный отдых – это вообще позорная вещь, поскольку депутаты имеют достаточную зарплату, чтобы отдохнуть. Я думаю что на этом кто-то просто руки греет”. Также С.КУРПИЛЬ не знает о распределении бюджетных средств: «Я знаю, что большие деньги выделяются также на лечение. Куда эти деньги деваются, что с ними делается – никто так толком и не знает. Было бы хорошо, если бы Счетная палата, или кто-то просто проанализировали: а куда идут эти деньги, вообще ли эффективное использование этих денег». Кроме того, народный депутат отметил, что ему непонятно толкование отдельных статей: «Я также до конца не понимаю, что означает «финансирование законотворческой деятельности». Я знаю, что это обслуживание аппарата, экспертов. Насколько это мотивировано? Я думаю, что это существенно завышены цифры. Большинство депутатов не понимают, что это значит, что туда входит? Жаль, что это не расшифровывается».

Справка УНИАН. 3 июня с.г. Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины", которая предусматривает повышение акциза на пиво на 93,5%, – из текущего уровня 0,31 грн. за литр до 0,6 грн. за литр. Доходы бюджета за счет поступлений от акцизного сбора в проекте закона планировалось направить на дополнительные расходы, связанные с увеличением количества больных сахарным диабетом и влиянием ценового фактора на стоимость лечения в этом году. При этом дополнительная дотация местным бюджетам на обеспечение лечения больных сахарным диабетом предусматривалась в сумме 160 млн. грн. Кроме того, эти средства планировалось направить на реализацию мероприятий по круглосуточному водообеспечению Львова – 105 млн. грн.; завершение ремонтно-реставрационных работ и создание музейной экспозиции Шевченковского национального заповедника в Каневе "Дом-музей Т.Г.Шевченко" – 22,5 млн. грн.

Но после того, как закон был подан на подпись Президенту Украины, стало известно, что дополнительные средства от повышения акциза на пиво Верховная Рада Украины намерена направить не только на закупку инсулина, но и на содержание своего аппарата.

Согласно данному закону, этими изменениям в госбюджет на 2009 год предусмотрено не только заявленное финансирование закупок инсулина, работ по обеспечению круглосуточного водоснабжения Львова и создания "Дома-музея Т.Г.Шевченко", но и увеличение финансирования аппарата ВР на 97 млн. грн. – из 740 млн. грн. до 837,8 млн. грн. В частности, финансирование законотворческой деятельности ВР увеличено на 58 млн. грн. – из 413 млн. грн. до 471 млн. грн., организационного, информационно-аналитического и материально-технического обеспечения деятельности ВР – на 7 млн. грн., из 157 млн. грн. до 164 млн. грн., визиты народных депутатов за границу – на 3,5 млн. грн., из 5,2 млн. грн. до 8,7 млн. грн., обслуживание деятельности ВР – на 23 млн. грн., из 76,7 млн. грн. до 100,5 млн. грн. Кроме того, финансовая поддержка санаторно-курортного комплекса Управления ВР увеличена на 1 млн. грн. – до 67,2 млн. грн., освещение деятельности депутатов через СМИ и телевидение – на 3 млн. грн., из 6,2 млн. грн. до 9,1 млн. грн.

При этом средства на закупку инсулина в объеме 160 млн. грн. входят в общегосударственные расходы Министерства финансов.