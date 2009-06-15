Moody's может понизить рейтинги 11 госкомпаний Казахстана

Международное рейтинговое агентство Moody`s пересматривает рейтинги 11 компаний с госучастием Казахстана с возможностью понижения, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство.

Среди них - нефтегазовые "КазМунайгаз", "КазТрансГаз", "КазТрансОйл", а также атомная "Казатомпром". Пересмотр рейтингов следует за недавними дефолтами в банковской системе Казахстана. По мнению агентства, эти случаи могут сделать правительство республики более разборчивым в выборе объектов оказания государственной помощи. Moody`s также пересматривает рейтинги компаний "Интергаз Централ Азия", "Казахстан Темир Жолы" (Казахстанская железная дорога), "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC), "Продовольственная контрактная корпорация", АО "Казпочта", "КазТемирТранс".