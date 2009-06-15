ГЛАВНОЕ на 15 июня (вечер)

Хроника дня

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Главные новости второй половины дня: Финрезультат предприятий Украины в январе-апреле уменьшился на 77,6%; НБУ опять проведет спецаукцион по продаже долларов; Ющенко поручил Счетной палате присмотреть за бюджетными деньгами; Киеву на все лето могут отключить горячую воду

Финансы: Финрезультат предприятий Украины в январе-апреле уменьшился на 77,6%

Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины от обычной деятельности до налогообложения в январе-апреле 2009 года против января-апреля 2008 года уменьшился на 77,6% - до 8 млрд. 757,9 млн. грн., против января-марта т.г. – вырос на 33,5%

Как сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики, прибыль от обычной деятельности до налогообложения за указанные периоды, соответственно, уменьшилась на 12,4% и увеличилась на 18,4%, убытки - выросли в 2,6 раза и 15,3%.

По данным Госкомстата, в январе-апреле т.г. прибыль получили 53,9% всех предприятий страны - они завершили период с финрезультатом 46 млрд. 905,9 млн. грн.

С убытком январь-аапрель т.г. завершили 46,1% предприятий Украины, их финрезультат составил 38 млрд. 148 млн. грн.

В январе-апреле т.г. против аналогичного периода 2008 года доля убыточных предприятий Украины увеличилась на 10,2 п. п., против января-марта - уменьшилась на 1,3 п. п.

Справка УНИАН. Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины от обычной деятельности до налогообложения в 2008 году против 2007 года уменьшился на 57,4% или на 77 млрд. 987 млн. грн. - до 57 млрд. 910,2 млн. грн.

По данным Госкомстата, в 2008 году прибыль получили 66,1% всех предприятий страны - они завершили 2008 год с финрезультатом 140 млрд. 934,2 млн. грн. С убытком прошлый год завершили 33,9% предприятий Украины, их финрезультат составил 83 млрд. 024 тыс. грн.

НБУ 17 июня проведет спецаукцион по продаже долларов

Национальный банк Украины 17 июня т.г. проведет специальный аукцион по продаже долларов США, а 19 июня – по продаже швейцарских франков.

Об этом сказано в сообщении НБУ, размещенном на официальном сайте регулятора.

Согласно сообщению, минимальная сумма заявки - 10 тыс. долл. для аукциона 17 июня и 10 тыс. швейцарских франков для аукциона 19 июня. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. и 1 тыс. швейцарских франков комбанк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. может быть использован банком на другие цели.

Также указывается, что банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Кроме того, Нацбанк отмечает, что банки, которые намерены участвовать в спецаукционах 17 и 19 июня, должны привлекать от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. «Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается» - говорится в сообщении НБУ.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля 2009 г. Нацбанк Украины начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, взятым в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

Операции по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляются исключительно на бесплатной основе.

Кужель инициирует мораторий на возврат депозитов кредитных союзов

Глава Государственного комитета по регуляторной политике и предпринимательству (Госкомпредпринимательства) Александра КУЖЕЛЬ инициирует введение моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитных союзов.

Как передает корреспондент УНИАН, такую идею озвучила А. КУЖЕЛЬ сегодня во время круглого стола.

В частности, Госкомпредпринимательства совместно с кредитными союзами намерен уже в ближайшее время обратиться к главе Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) Виктору СУСЛОВУ с требованием ввести такой мораторий.

Как сообщил во время круглого стола представитель Госфинуслуг, на сегодня в Украине действует более 800 кредитных союзов, 120 из них являются проблемными.

В то же время представители кредитных союзов отмечают, что выплаты по приблизительно 65% выданным населению кредитам на сегодня просрочены.

По мнению А. КУЖЕЛЬ, мораторий поможет спасти кредитные союзы от оттока депозитных средств населения и таким образом не дестабилизировать рынок. Она также предлагает ввести в проблемных организациях временных администраторов с целью улучшения их финансового состояния и повышения ликвидности.

Кроме того, А. КУЖЕЛЬ настаивает на объединении отдельных участников рынка кредитных союзов с целью создания системы саморегулирования рынка. Глава Госкомпредпринимательства призвала участников рынка разработать свои предложения относительно деятельности организаций и подать их на рассмотрение Кабинета министров в сентябре, когда будет проходить заседание правительства совместно с предпринимателями.

Бюджет: Президент поручил Счетной палате контролировать бюджетные средства

Украины Виктор ЮЩЕНКО направил письма председателю Счетной палаты Валентину СИМОНЕНКО, в котором просит усилить контроль за использованием средств бюджета в текущем году.

Как сообщает пресс-служба Президента, с такой просьбой глава государства обратился, учитывая наличие серьезных проблем в выполнении бюджета-2009.

При этом В.ЮЩЕНКО сослался на статьи 26 и 59 Бюджетного кодекса Украины, согласно которым Государственное казначейство Украины ежемесячно предоставляет Счетной палате отчетность о выполнении государственного бюджета Украины, а Счетная палата осуществляет внешний контроль и аудит использования средств госбюджета.

В частности, в своем письме Президент просит Счетную палату обеспечить в ежемесячном режиме осуществление Счетной палатой оперативного анализа состояния выполнения государственного бюджета с обязательным обнародованием его результатов; осуществить тематическую проверку законности и эффективности использования средств созданного в бюджете Стабилизационного фонда; проанализировать состояние финансирования в текущем году ряда бюджетных программ.

Также В.ЮЩЕНКО просит предоставить материалы проверок и аудитов использования бюджетных средств, проведенных Счетной палатой в 2009 году.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе, 8 июня, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подверг критике правительство за манипуляции с выполнением госбюджета.

Он подчеркнул, что за последние четыре месяца 30-40% объемов ежемесячных поступлений в бюджет приходится на последний день месяца. Кроме того, отметил глава государства, налоги с плательщиков взимаются вперед.

По данным В.ЮЩЕНКО, сумма таких налогов составляет 12 млрд. грн., а кроме того, не возмещен НДС на 13,5 млрд. "У нас такой цифры не было с начала истории, причем 4 млрд. грн. уже подтверждены проверками", - сказал президент.

По его мнению, не нужно быть экспертом, чтобы понять, что в 2009 году не будет заявленного правительством роста ВВП на 0,4% и инфляции уровне 9,5%. Он также подчеркнул, что на сегодняшний день ресурсов бюджета едва хватает для финансирования наиболее важных, “критических” расходных статей.

Правительство должно отчитаться в Раде по госбюджету - Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обращает внимание председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА на необходимость в ближайшее время заслушать в парламенте отчет Кабинета министров и выводы Счетной палаты относительно выполнения государственного бюджета.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в письме к председателю ВР В.ЮЩЕНКО отметил, что в этом году ситуация с выполнением госбюджета является критической.

«Выполнение бюджета сопровождается рядом чрезвычайно опасных экономических и финансовых тенденций. Правительство постоянно прибегает к корректировке в сторону уменьшения показателей бюджетной росписи, использованию накопленных в предыдущие периоды ресурсов, сбору налогов наперед, задержке бюджетного возмещения НДС, эмиссионному финансированию расходов государственного бюджета», - отметил Президент.

В то же время, говорится в письме, правительство не выполнило норму закона о госбюджете-2009, в соответствии с которой по результатам выполнения бюджета Кабинет министров до 1 мая 2009 года вносит на рассмотрение Верховной Рады проект изменений в основной финансовый документ страны.

«Учитывая то, что проблема выполнения бюджета в условиях преодоления кризисных явлений в экономике является ключевой и от нее зависит дальнейшее экономическое развитие страны, прошу Вас в ближайшее время заслушать в Верховной Раде отчет Кабинета министров и выводы Счетной палаты по выполнению бюджета и выработать соответствующую позицию парламента относительно необходимости внесения изменений в государственный бюджет Украины», - отмечает Президент.

Столица: Завтра “Киевгаз” может отключить столице горячую воду на все лето

ОАО «Киевгаз» предупреждает, что киевляне могут летом остаться без горячей воды.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении “Киевгаза”.

На предприятии отмечают, что причиной этого является 590 млн. грн. долга АК «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» за потребленный газ.

Если «Киевэнерго» не урегулирует вопрос с поставками газа с «Газ Украины», то ОАО «Киевгаз» (согласно поручению ДК «Газ Украины» от 12.06.2009 г. № 234) будет вынуждено начать процедуру ограничения газоснабжения объектов АК «Киевэнерго» с 10.00 16 июня. Это действие предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины № 1687 от 8 декабря 2006 г.

Как информируют в «Киевгазе», с целью избежания аварийных ситуаций и негативных последствий предприятие обратилось к «Киевэнерго» с просьбой принять все необходимые меры для подготовки газопотребляющего оборудования компании к безопасному ограничению газоснабжения.

Автопром: Производство легковушек в Украине в январе-мае сократилось на 84,4%

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-мае сократилось на 84,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 28,908 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным Ассоциации, производство автобусов в Украине в январе-мае сократилось на 91,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 379 штук.

Также в сообщении отмечается, что в январе-мае в Украине было произведено 749 грузовых автомобилей.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году, по данным Госкомстата, производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 5,6%, по сравнению с 2007 годом, до 402 тыс. штук. Производство автобусов в Украине в 2008 году увеличилось на 10,5%, по сравнению с 2007 годом, до 10042 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), Корпорация «Богдан» (ОАО «ЛуАЗ» и ОАО «Черкасский автобус»), ЗАО «Еврокар», Корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» (ЗАО «Черниговский автозавод» и ЗАО «Бориспольский автозавод») и др.

"Сухой" доведет портфель заказов на "Sukhoi Superjet-100" до 150 до конца 2009г.

Российская авиакорпорация "Сухой" планирует до конца текущего года довести портфель заказов на Sukhoi Superjet 100 до 150 самолетов, заявил в понедельник журналистам глава корпораций "Сухой" и "МиГ" Михаил Погосян, сообщает РИА Новости.

"Мы планируем подписать ряд соглашений на поставку самолетов Sukhoi Superjet 100 и довести портфель наших заказов до 150 самолетов", - сказал Погосян.

По его словам, компания надеется, что общий объем продаж составит более тысячи самолетов, причем 30% из них пойдут на внутренний, 70% - на внешний рынок. "Мы рассчитываем, что основные результаты по программе будут получены в течение 5-15 лет. Хотя я думаю, что цикл производства этих самолетов будет намного больше", - отметил глава "Сухого". По словам Погосяна, "Сухой" планирует завершить основные сертификационные испытания самолета Superjet 100 в этом году и получить сертификат Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) в 2010 году. "Мы ставим задачу выхода к 2012 году на производство 70 самолетов в год и в перспективе - завоевание 20% мирового рынка самолетов, которые работают в классе региональных", - сказал глава корпорации.

Он отметил, что сегодня испытания проходят два самолета Superjet 100. Третий подключится к ним в июле. "В производстве сегодня находятся 13 самолетов для авиакомпаний. По нашим планам, первые четыре самолета будут готовы к поставкам в конце этого года - для "Аэрофлота"и "Армавиа", - сказал Погосян.

Superjet 100 - первый российский гражданский самолет, который создается в условиях беспрецедентной для России широкой международной кооперации. В проекте задействовано более 30 крупнейших мировых авиакосмических компаний, поставщиков систем и комплектующих. Семейство авиалайнеров состоит из четырех ближнемагистральных самолетов пассажировместимостью 78 и 98 кресел в конфигурации с базовой и увеличенной дальностью.

Совет директоров ГАЗа может возглавить экс-президент GM

Бывший вице-президент американского автомобилестроительного гиганта General Motors (GM) Бо Андерсон выразил согласие занять пост председателя совета директоров ОАО "ГАЗ", сменив действующего председателя Эрика Эберхардсона, пришедшего в 2005 году с поста главы представителя Volvo Construction Equipment в России, говорится в сообщении "ГАЗа".

"Экс-вице-президент GM Бо Андерсон принял предложение акционеров "ГАЗ"о вхождении в состав совета директоров компании. Предварительно с ним обсуждалась возможность избрания его на пост председателя совета директоров "ГАЗ", и акционеры выражают надежду, что эта кандидатура будет избрана. На данный момент вице-президент GM назначен главным консультантом действующего совета директоров "ГАЗ"и советником Олега Дерипаски по автомобилестроению", - говорится в сообщении, передает РИА Новости. Бо Андерсон (Bo I. Andersson) начал карьеру в автомобилестроительной отрасли в 1987 году в должности менеджера GM по взаимодействию с компанией Saab. В 1990 году был назначен вице-президентом Saab по закупкам. В 1993 году вернулся в GM в качестве исполнительного директора по закупкам электротехники, в 1994 возглавил группу по закупкам химических компонентов. После нескольких лет работы на руководящих позициях, в 1997 году он получил должность вице-президента по закупкам европейского отделения GM. В 1999 году Андерсон возглавил направление по международным закупкам GM. С апреля 2007 года по июнь 2009 года - вице-президент GM US по глобальной политике закупок и развитию сети поставщиков. Для избрания нового главы совета директоров акционерами ГАЗа будет инициировано проведение внеочередного собрания акционеров "ГАЗ", отмечается в сообщении. Годовое собрание акционеров состоится 29 июня, на нем будет избираться новый состав совета директоров. В соответствии с корпоративными процедурами, заявки от акционеров с предложениями кандидатов в члены совета директоров были приняты до 1 февраля 2009 года. "В связи с невозможностью в силу законодательных ограничений внести изменение в список ранее заявленных кандидатов, акционерами ОАО "ГАЗ"будет направлено соответствующее обращение в совет директоров компании с целью созыва внеочередного собрания и предложения Бо Андерсона кандидатом в совет директоров", - поясняется в пресс-релизе. В нем отмечается, что в связи с изменением ситуации в компании и в отрасли в целом перед "Группой ГАЗ"возникла необходимость по решению важнейших задач по реструктуризации бизнеса, созданию нового поколения модельного ряда, повышению качества производства автомобильной техники до уровня мировых стандартов, улучшению ключевых показателей эффективности бизнеса.

ОАО "ГАЗ" входит в группу компаний "ГАЗ", являющуюся крупнейшим российским производителем коммерческого автотранспорта и строительно-дорожной техники. В состав группы также входят 18 автомобилестроительных предприятий в России, британская автокомпания LDV, сбытовые и сервисные структуры. Консолидированная выручка от реализации "Группы ГАЗ "в 2008 году составила 143 миллиарда рублей.

ТЭК: Минтопэнерго опровергает информацию о срыве экспорта электроэнергии

Министерство топлива и энергетики опровергает информацию ряда СМИ о якобы существовании угрозы срыва или сокращения экспортных поставок электроэнергии в западном направлении из-за подписания контракта между ОАО «Захидэнерго» и венгерским трейдером

Об этом УНИАН заявил пресс-секретарь министра топлива и энергетики Фэнт Ди.

«Информация о том, что якобы сегодня экспорт в западном направлении сорван, не отвечает действительности. Сегодня на западном сечении задействован весь экспортный потенциал «Бурштынского энергоосторова» объемом 550 Мвт. Более того, в ближайшее время в рамках межгосударственных договоренностей возобновится экспорт электроэнергии в Беларусь. Поэтому этот вброс в СМИ мы расцениваем как обычную провокацию», - сказал он.

При этом Ф. Ди сообщил, что системный оператор НЭК «Укрэнерго» согласовал заявку госпредприятия «Укринтерэнерго» на контрактование на период с понедельника до конца текущей недели всего объема мощности «острова» (550 МВт) для осуществления экспорта в адрес западных контрагентов. До этого с начала июня, по информации пресс-секретаря, заявки «Укринтерэнерго» и фактическая затребованная мощность не превышали 400 МВт.

«Как видим, появление возможного альтернативного продавца наоборот способствовало задействованию всего объема экспортной мощности «острова», - подытожил пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Захидэнерго» и System Consulting ZRt. в начале июня подписали прямой контракт на экспорт электроэнергии в Венгрию

Контракт предусматривает поставки в адрес System Consulting ZRt. электроэнергии ровным графиком мощностью до 250 МВт/ч ежемесячно. Контракт подписан до конца текущего года. Стоимость экспортируемой украинской электроэнергии составит 40 евро за МВт/ч.

«Остров Бурштынской ТЭС» включает в себя Закарпатскую область, южную часть Львовской, западную часть Ивано-Франковской области. Собственное потребление «острова» в зимний период составляет 1050 - 1100 МВт. Покрытие нагрузки осуществляется в основном Бурштынской электростанцией, а также Калушской ТЭЦ (установленная мощность 200 МВт) и Теребля-Рикской ГЭС (27 МВт). Максимальная рабочая мощность электростанций «острова» - 1900 -1940 Мвт. Экспортный потенциал "острова" на сегодня составляет 500-550 МВт. Внутренняя сеть «острова» сформирована линиями 110-400 кВ.

Госкомстат: Украина в январе-мае сократила транзит газа на 45,8%

Транзит природного газа по территории Украины в январе-мае сократился на 45,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, транзит нефти по территории Украины в январе-мае сократился на 7,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Также в сообщении сказано, что общая транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины в январе-мае сократилась на 3,3%, а газа – на 38,5%.

Госкомстат не приводит натуральные показатели транзита нефти и газа.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в 2008 году транзит природного газа по территории Украины увеличился на 3,8%, по сравнению с 2007 годом. Транзит нефти по территории Украины в 2008 году сократился на 17,4%, по сравнению с 2007 годом. Общая транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины в 2008 году сократилась на 19,5%, а газа – увеличилась на 0,5%.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Унраины находится в эксплуатации ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», а нефтетранспортная система – в управлении ОАО «Укртранснафта».

АПК: ЕС заканчивает проверку птицеводческих хозяйств Украины

Результаты инспектирования специалистами Европейского Союза птицеводческих хозяйств Украины ожидаются в течение июня-июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе пресс-конференции в Киеве министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

По его словам, специалисты ЕС планируют завершить работу в текущую среду - 17 июня.

«Возможны предварительные результаты не ранее четверга, но это будут очень предварительные данные, которые будут уточняться», - сказал он.

По его словам, результаты инспектирования можно ожидать на протяжении одного календарного месяца после завершения работы инспекторов.

Животноводов ЕС проверит осенью

Министерство аграрной политики надеется на инспектирование специалистами ЕС украинских животноводческих хозяйств осенью текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе пресс-конференции в Киеве министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

«Мы ожидаем осенью, ориентировочно в октябре, следующее инспектирование специалистами ЕС по направлению «страшное мясо» - свинина и говядина», - сказал он.

Министр отметил, что инспектирование будут проходить только те предприятия, которые подадут заявки, с тем чтобы получить разрешение на экспорт своей продукции в ЕС.

Как сообщал УНИАН, в феврале председатель Государственного комитета ветеринарной медицины Украины Петр ВЕРБИЦКИЙ заявил, что Ветеринарная служба Украины намерена ввести обязательное инспектирование предприятий, импортирующих продукцию в Украину.

По его словам, Украина может получить право экспорта мяса и молочной продукции в страны Евросоюза до конца этого года.

ЖКХ: Программа реформирования ЖКХ позволит привлечь до 70 млрд. грн. - Попов

Общегосударственная программа реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2009-2014 годы будет способствовать привлечению в отрасль 50-70 млрд. грн. (с учетом финансирования из госбюджета в размере 23,5 млрд. грн.) на протяжении ее действия.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Александр ПОПОВ.

По его словам, средства в размере 23,5 млрд. грн. – это доля государства. Для участия в проектах в рамках программы предусмотрено софинансирование со стороны Киева, Севастополя, Симферополя и областных центров в размере не менее 70% от суммы средств, выделенных из госбюджета, со стороны городов республиканского, АРК и областного значения – не менее 40% средств, других населенных пунктов – не менее 10%.

«Реформа в жилищно-коммунальном хозяйстве тогда состоится, когда из разных бюджетов, в том числе со стороны частного бизнеса и населения, пойдут инвестиции в жилищно-коммунальную сферу. Если у нас получится так, что только государство или муниципалитеты финансируют, считайте, мы с программой реформирования не сумели справиться», - считает А.ПОПОВ.

Он напомнил, что ранее предусматривалось финансирование программы в размере 32 млрд. грн., что позволило бы привлечь в отрасль 80-100 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 годы», принятый 11 июня т.г. Верховной Радой Украины, предусматривает финансирование в размере 23,5 млрд. грн. в течение 2010-2014 годов. Из общей суммы 10 млрд. грн. предусматривается направить на программы энергосбережения, 10 млрд. грн. – на стимулирование создания ОСМД, 3,2 млрд. грн. – на развитие ЖКХ в малых городах.

3,2 млрд. грн. на развитие ЖКХ в малых городах - Программа реформирования ЖКХ

Программа реформирования ЖКХ предусматривает 3,2 млрд. грн. на развитие отрасли в малых городах - Попов

Киев. 15 июня. УНИАН. Общегосударственная программа реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2009-2014 годы предусматривает финансирование в размере около 3,2 млрд. грн. из государственного бюджета в течение пяти лет на развитие отрасли в малых городах.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Александр ПОПОВ.

По его словам, 3,2 млрд. грн. в течение пяти лет будет направлено на решение проблем благоустройства и развитие жилищно-коммунального хозяйства в малых городах Украины.

А.ПОПОВ уточнил, что речь идет исключительно о районных центрах и других малых населенных пунктах (их около 500) в Украине.

«Это не значит, что эти города не могут принимать участия в получении средств от других направлений. Мы хотели акцентировать на них внимание, потому что именно в бюджетах этих городов вообще нет денег на какие бы то ни было преобразования», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 годы» предусматривает финансирование в размере 23,5 млрд. грн. сроком на 5 лет – на 2009-2014 годы.

Справка УНИАН. 11 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 годы».

Социальная политика: Кабмин опять обманул студентов?

Несмотря на публичные обещания премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, правительство до сих пор не отменило платные услуги для студентов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил координатор общественной инициативы „Студенческая защита” Андрей ЧЕРНЫХ.

"Как известно, 5 июня Ю.ТИМОШЕНКО и министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК заявили о том, что Кабинет Министров Украины принял решение о полной отмене платных услуг для студентов. К величайшему сожалению, никакого решения по этому вопросу по состоянию на 15 июня нет на официальном веб-портале правительства, в отличие от других вопросов, которые были рассмотрены на внеочередном заседании правительства", - заявил А.ЧЕРНЫХ.

Таким образом, по его словам, правительство и лично премьер-министр "в очередной раз обманули почти 2,7 миллиона студентов".

"Такие действия членов правительства могут стать причиной массовых акций протестов студентов в начале сентября", - сказал А.ЧЕРНЫХ.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля Кабмин принял постановление №369 “О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины” (о расширении платных услуг, которые могут предоставляться государственными учебными заведениями).

24 апреля Национальный студенческий союз Украины направил письма первым лицам государства, которые подписали свыше 50 представителей органов студенческого самоуправления, молодежных общественных организаций и студенческих профсоюзов из 17 регионов Украины, с требованием оставить образование доступным и остановить действие постановления.

5 мая Президент Украины Виктора ЮЩЕНКО остановил действие отдельных положений постановления Кабмина от 14 апреля о расширении перечня платных услуг, которые могут предоставлять государственные учебные заведения.

7 мая на своем внеочередном заседании правительство приняло решение отменить платные услуги для студентов. Проект решения был внесен лично премьер-министром Украины Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, она была возмущена, когда узнала о трактовке принятого накануне решения о разрешении для учебных заведений брать средства за дополнительные услуги.

11 мая на сайте Кабинета Министров Украины было обнародовано решение правительства от 7 мая в 2009 г. № 447 об отмене пунктов постановления от 14 апреля 2009 года №369. В этом решении, в частности, продолжали действовать нормы, которые позволяют брать оплату со студентов и аспирантов за отработку практических, лабораторных и семинарских занятий по дисциплинам, которые были ими пропущены без уважительных причин; проведение «по желанию» учеников и студентов дополнительных индивидуальных занятий и консультаций; предоставление библиотеками услуг по пользованию литературой сверх установленных норм; обеспечение доступа к Интернету и пользование корпоративной электронной почтой; предоставление услуг, связанных с подготовкой к защите диссертаций и т.д.

4 июня И.ВАКАРЧУК заявил, что МОН планирует создать рабочую группу по урегулированию вопросов, связанных с предоставлением учебными заведениями платных услуг.

5 июня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что “никто и никогда в Украине не будет брать с украинских студентов никаких денег”, обязав Министерство образования и науки Украины немедленно принять все необходимые решение с целью предотвратить введение любых финансовых взысканий в украинских вузах.

ЧП: Air France получит 67,4 млн. долл. страховки за разбившийся лайнер

Французская авиакомпания Air France, самолет которой разбился 1 июня над Атлантикой, должна получить страховой чек на сумму 67,4 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

По данным источника агентства, сумма страховки за разбившийся А330 выплачивается несколькими страховыми компаниями, в числе которых Axa Corporate Solutions, которая покроет 12,5% (8,4 миллиона евро) от всей страховой суммы.

Согласно монреальской конвенции Международной организации гражданской авиации, авиаперевозчик несет ответственность за выплату компенсаций семьям погибших при катастрофе. "Список всех, кто имеет право на получение этих компенсаций, еще не определен, и ввиду этого мы еще не можем оценить общую сумму по каждому индивидуальному случаю", - сказала пресс-секретарь Axa Corporate Solutions.

Рейс Air France 447 вылетел 1 июня из международного аэропорта Рио-де-Жанейро и должен был приземлиться в парижском аэропорту имени Шарля де Голля. Связь с самолетом была потеряна через четыре часа после вылета, когда борт находился над Атлантикой. На борту находились 228 человек. Эта катастрофа стала крупнейшей в мире за последние восемь лет и самой крупной за 75-летнюю историю Air France.

В настоящее время поисковики обнаружили уже 50 тел с борта пропавшего самолета. Поисковая операция продлится до 19 июня, но эти сроки могут быть продлены.