Анонс на 16 июня

- Президент Украины Виктор Ющенко с рабочей поездкой будет находится в Черкасской области. Поездка состоится в рамках программы региональных поездок Главы Государства. В Черкассах Виктор Ющенко ознакомится со строительством областной детской больницы и примет участие в открытии областного нейро-сосудистого центра. Также Президент посетит областной кардиологический центр и примет участие в церемонии открытия центра повышения квалификации врачей.

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- Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин посетит с рабочей поездкой Харьковскую область. Программой предусмотрены встречи В.Литвина с трудовым коллективом КБ им. Морозова и жителями г. Люботина, а также ознакомление с реконструкцией стадиона «Металлист». В.Литвин даст пресс-конференцию для СМИ (г. Харьков, бизнес-центр «Телесенс», ул.. Ак. Просвиры, 1) и выступит в прямом эфире Харьковской областной ТРК и ТРК «Simon».

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10-00 - В аэропорту «Жуляны» состоится пресс-конференция, посвященная открытию аэропорта «Киев». В этот день Авиакомпания «Хорс» начинает регулярные рейсы в Симферополь из аэропорта «Киев» (Жуляны) на самолете McDonnell Douglas 82.

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10-00 - Состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам бюджета и социально-экономического развития (ул..Крещатик, 36, к. №919.

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10-00 - состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам земельных отношений, градостроения и архитектуры (ул..Крещатик, 36, 4-й этаж, зал заседаний.

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11-00 - состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам здравоохранения и социальной защиты (ул..Крещатик, 36, к. №512).

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14-00 - состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам семьи, молодежи и спорта (ул..Крещатик, 36, 4-й этаж, фойе). Нужна аккредитация. Телефон: 278-24-64.

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11-00 - Пресс-конференция на тему: «Государственно-частное партнерство – инструмент привлечения частных инвестиций в государственный сектор». Участники: Наталья Королевская, председатель комитета ВРУ по промышленной и регуляторной политике и предпринимательству; Татьяна Ефименко, зав.отделом управления экономикой Института экономики и прогнозирования НАН Украины; Андрей Лобач, старший менеджер проектов Фонда «Эффективное Управление («Интрефакс-Украина», ул. Рейтарская, 8/5а

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11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция Сергея Тигипко на тему: «Президентская кампания в Украине: угрозы и возможности» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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13-00- Круглый стол на тему: «Повышение акцизов на ликеро-водочные изделия: панацея для бюджета или рай для контрабандистов?». К участию приглашены: Владимир Демчак, руководители алкогольных компаний, рыночные эксперты (редакция газеты «Крещатик», ул. Владимирская, 51-Б).

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14-30 - Круглый стол на тему: “Реалии экономического кризиса: есть ли основания для оптимизма?”. Организатор - Национальный институт стратегических исследований. (ул. Пирогова, 7-а, 3-й этаж).

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15-00- Круглый стол на тему: “Подводные камни бизнеса в Украине”. Организаторы - Бюро по развитию инвестиций и экспорта Эстонии (Enterprise Estonia) и Посольство Эстонии в Украине. (“Укринформ”, ул.Б.Хмельницкого, д.8/16

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- Состоится пресс-тур, посвященный визиту Европейского Комиссара по делам сельского хозяйства и развития сельской местности Мариан Фишер-Бёль в Киев. Организаторы - Представительство Европейской Комиссии в Украине и МОО «Інтерньюз-Украина».