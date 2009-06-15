Курс НБУ на 16 июня

Официальный курс НБУ на 16 июня:100 USD США – 761.1400 (на 15 июня – 761.1400)100 EUR – 1054.1789 (на 15 июня – 1065.9005)10 RUR – 2.4431 (на 15 июня – 2.4622)Учетные курсы банковских металлов, НБУ с 16 июня 2009 г. за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 70938.25 (на 15 июня – 72308.30) 961 XAG 10 Серебро – 1089.19 (на 15 июня – 1147.04) 962 XPT 10 Платина – 93544.11 (на 15 июня – 95370.84) 964 XPD 10 Палладий – 18800.16 (на 15 июня – 19409.07)

Официальный курс НБУ на 16 июня: 100 USD США – 761.1400 (на 15 июня – 761.1400) 100 EUR – 1054.1789 (на 15 июня – 1065.9005) 10 RUR – 2.4431 (на 15 июня – 2.4622) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 16 июня 2009 г. за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 70938.25 (на 15 июня – 72308.30) 961 XAG 10 Серебро – 1089.19 (на 15 июня – 1147.04) 962 XPT 10 Платина – 93544.11 (на 15 июня – 95370.84) 964 XPD 10 Палладий – 18800.16 (на 15 июня – 19409.07)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter