ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Кредитпромбанк допустил дефолт», в котором говорится, что входящий в двадцатку крупнейших украинских банков Кредитпромбанк допустил дефолт по облигациям серии F. Кредитпромбанк стал вторым украинским финучреждением, допустившим дефолт по локальным облигациям - в январе этого года частично не выполнил обязательства по оферте банк «Финансовая инициатива». Суммарная задолженность Кредитпромбанка по локальным облигациям (в обращении находится 6 выпусков) составляет 1,45 миллиарда грн., 600 миллионов из которых могут быть предъявлены к погашению до конца 2009 года…

http://delo.ua/news/107994/

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Также «Дело» в материале «Проблемные банки: Как попасть на прием к временному администратору» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://delo.ua/news/107979/

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Еще «Дело» в материале «Безработица в Украине - самая низкая в Европе» пишет о том, что число официально зарегистрированных безработных в Украине по итогам мая составило 752 тыс. человек, или 2,7% трудоспособного населения. Еще месяц назад Центр занятости сообщал о 808,8 тыс. нетрудоустроенных (2,9%). По словам экспертов, снижение безработицы напрямую связано с сезонными особенностями отечественного рынка труда. При этом в странах еврозоны безработица, несмотря на приближение лета, продолжает расти. По итогам мая она составила рекордные 9,4%...

http://delo.ua/news/107993/

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Издание «Коммерсант» (Украина) в материале «Румынам подкинули разработку» пишет, что румынские компании начинают разработку нефтегазоносных месторождений у острова Змеиный. Крупнейшая нефтегазовая компания страны Rompetrol Group заявила, что инвестирует в разведку и разработку румынского участка шельфа острова 500 млн. долл. Эксперты считают, что инвестиции Rompetrol усилят интерес нефтяников и к украинскому сегменту шельфа…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1187903

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Еще издание «Коммерсант» в материале «Украине не позволяют диктовать цены» пишет о том, что Евросоюз пригрозил Украине проблемами в случае ее участия в переговорах по созданию "зерновой ОПЕК" – объединения Казахстана, России и Украины для осуществления совместной политики на мировом рынке зерновых. ЕС может заморозить переговоры по созданию зоны свободной торговли, а также применить к стране экономические санкции, отмечают эксперты. Похоже, это понимают и в Минагрополитики – позиция Украины, до сих пор поддерживающей объединение, вчера уже не была столь однозначной…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1187906

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Также «Коммерсант» в публикации «Инфляции не будет» пишет о том, что Кабинет министров решил сэкономить на выплатах вкладчикам Сбербанка СССР, предложив парламенту исключить норму об индексации сбережений до уровня инфляции. Депутаты отказываются поддерживать предложение правительства, а эксперты считают, что такая инициатива подрывает доверие к нынешней финансовой системе…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1187909

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Издание «Экономические известия» в публикации «Приказано выжить» пишет о том, что банки, отказавшиеся от рекапитализации или не имеющие шансов на поддержку государства, могут оказаться даже в более выигрышной ситуации, чем их национализированные коллеги. Национальный банк вынужден оказывать им финансовую поддержку, чтобы не допустить новой волны проблем в финансовой системе…

http://www.eizvestia.com/fin/full/4179958

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Также «Экономические известия» в материале «Рапс опять прирос» пишет, что урожай рапса установит очередной рекорд, хоть дельта и не будет такой впечатляющей, как в предыдущие сезоны, когда прирост составлял до 1 млн. т. Тенденция к замедлению расширения площадей и росту урожая может сохраниться - этому будет способствовать закон о севообороте, принятый парламентом…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4179968

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«Газета по-киевски» в материале «120 гривен разрешенной взятки» пишет - в припадке популизма депутаты на последней сессии запретили госслужащим принимать подарки дороже ста двадцати гривень. Все, что сверх этого, чиновники должны будут отдавать государству…

http://mycityua.com/articles/view/2009/06/16/084913.html

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Издание «Сегодня» в материале «Кризис. Пора скупать дома и авто» пишет - американский журнал Forbes выдал несколько советов, что стоит покупать в кризис, поскольку после оздоровления экономики цены на эти товары неизбежно пойдут вверх. По мнению издания, в первую очередь стоит обратить внимание на недвижимость…

http://www.segodnya.ua/news/14058394.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Молочный мир» пишет о том, что председатель правительства России Владимир Путин вчера попросил российских чиновников быть аккуратнее в высказываниях в адрес Белоруссии: «Даже если мы считаем, что мы правы, то нужно знать, что мы говорим и где мы говорим, и проявлять сдержанность». МИД России высказался в том же духе: выразил сожаление, что технической проблеме была придана политическая окраска, и подтвердил, что Россия видит в Белоруссии надежного партнера и союзника. Все дело в том, что в воскресенье надежный партнер и союзник демонстративно отказался от участия в сессии ОДКБ в Москве - поскольку Роспотребнадзор запретил ввоз почти всей молочной продукции из Белоруссии…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/16/200397

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Издание «Известия» в публикации «ВТО повернулась к Китаю судом» пишет о том, что беспрецедентный скандал разгорается во Всемирной торговой организации (ВТО). США и Евросоюз готовят иск против Китая, который, по их мнению, виновен в накоплении стратегически важных полезных ископаемых. Мол, огромные экспортные пошлины не дают вывозить из страны природные ресурсы. За что Китай может быть оштрафован на миллиарды долларов. Если показательный суд удастся, то в перспективе такие же санкции могут быть применены и к России. Если, конечно, она вступит в ВТО…

http://www.izvestia.ru/economic/article3129561/

(УНИАН)