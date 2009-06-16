В мире уже почти 36 тыс. заболевших гриппом A/H1N1

Число лабораторно подтвержденных случаев заражения людей вирусом гриппа A/H1N1 достигло в мире 35 928 в 76 странах мира. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передаетwww.k2kapital.com.

При этом зафиксировано 163 летальных исхода.

Большинство случаев заражения зафиксировано в США (17,8 тыс. заболевших), Мексике (6,2 тыс.) и Канаде (2,9 тыс.). За ними следуют Австралия (1,8тыс.), Чили (1,7 тыс.), Великобритания (1,2 тыс.), Япония (605), Испания (488), Аргентина (343) и Панама (272).