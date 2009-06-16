Розничный товарооборот в январе-мае снизился на 19,5%

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-мае 2009 года уменьшился на 19,5%, по сравнению с январем-маем 2008 года, до 85,5 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, падение объемов розничного товарооборота по итогам января-мая т.г. против аналогичного периода 2008 года было зафиксировано во всех областях Украины, при этом наибольшее снижение отмечено в Днепропетровской – 24,2% (до 7 млрд. 490,3 млн. грн.), Донецкой – 23,9% (до 7 млрд. 599,4 млн. грн.), Хмельницкой и Волынской областях - 24,9% (объем розничного товарооборота в январе-мае т. г. – 1 млрд. 616 млн. грн. и 1 млрд. 429,5 млн. грн. соответственно).

Справка УНИАН. В январе-декабре 2008 года объем розничного товарооборота предприятий Украины вырос на 17,9%, по сравнению с январем-декабрем 2007 года, до 243 млрд. 898,4 млн. грн.