Microsoft удвоит продажи в России

Российское подразделение корпорации Microsoft объявило новую трехлетнюю стратегию, в рамках которой намерено удвоить продажи в России, сообщает РИА Новости..

"Наша уверенность в достижении этой цели базируется на оценке возможностей ИТ-рынка и уровня проникновения информационных технологий. По этим показателям Россия, в сравнении с рядом западных стран, имеет большой потенциал для развития", - добавил он.

Одной из важнейших задач, которые поставила себе Microsoft в России, является партнерство с органами государственной власти, включая вопросы широкого технологического взаимодействия. Директором объединенного направления по работе с государственным сектором назначен Павел Ершов.

Особое внимание корпорация уделит усилению работы с регионами. Алексей Рештенко - директор по работе с регионами - будет напрямую подчиняться президенту Microsoft в России.

Директором департамента по работе с крупными организациями и партнерами назначена Ирина Козлова, возглавлявшая до этого работу Microsoft с рядом крупнейших российских компаний.

Новым директором направления по работе с телекоммуникационными компаниями стал Сергей Коровин, который теперь будет подчиняться напрямую президенту Microsoft в России.

Все изменения вступают в силу с 1 июля 2009 года.

Основанная в 1975 году, корпорация Microsoft является крупнейшим производителем программного обеспечения. Продукты Microsoft продаются более чем в 80 странах мира, переведены более чем на 45 языков.

Представительство Microsoft в России действует с ноября 1992 года (с июля 2004 года - ООО "Майкрософт Рус"), которое занимается продвижением программного обеспечения, развитием партнерской сети, внедрением продуктов, локализацией передовых решений и развитием рынка информационных технологий России.