Акция для держателей карт Visa от Укрэксимбанка "Марафон покупок с Visa"

Публичное акционерное общество "Государственный экспортно-импортный банк Украины" (Укрэксимбанк) совместно с международной платежной системой Visa объявили о запуске в Украине новой кампании для держателей "зарплатных" карт Visa от Укрэксимбанка "Марафон покупок с Visa".

Кампания пройдет в Украине в период с 15 июня по 30 сентября 2009 г. Цель кампании – стимулирование карточных расчетов в торгово-сервисной сети и формирование у украинских держателей карт Visa привычки грамотного и сознательного использования современных платежных инструментов.

В кампании принимают участие более 2500 различных предприятий, сотрудники которых являются держателями "зарплатных" карт Visa от Укрэксимбанка. По условиям кампании, 100 держателей "зарплатных" карт Visa Укрэксимбанка, совершивших наибольшее количество покупок по карте Visa на сумму от 100 грн., в конце кампании получат обратно на свой карточный счет 1000 грн.

Кампания сопровождается широкомасштабной программой по повышению финансовой грамотности, в рамках которой Укрэксимбанк проведет презентации для держателей зарплатных карт Visa по всей Украине. Сотрудники Укрэксимбанка расскажут о продуктах Visa, преимуществах использования карт для оплаты товаров и услуг, основах управления личными финансами и правилах безопасности использования карточных продуктов.

«Платежная система Visa поддерживает усилия банков-партнеров, направленные на стимулирование безналичных платежей и повышение культуры использования карт, – отмечает Сергей Равняго, генеральный менеджер Visa в Украине и странах СНГ. – Инициативы, подобные данной, очень важны для украинского рынка, т.к. они учат держателей карт использовать карты Visa для оплаты товаров и услуг, тем самым формируют у украинских держателей карт грамотный и современный подход к ежедневным платежам. Мы не призываем украинцев тратить больше, но предлагаем им для своих ежедневных необходимых покупок использовать более удобный и цивилизованный способ – безналичные расчеты по карте Visa».

«В рамках зарплатных проектов Укрэксимбанк успешно сотрудничает с более чем 4800 различными предприятиями Украины, многие из которых выбрали для себя современный, быстрый и безопасный способ управления личными финансами – карту Visa, – отмечает Виктория Грецкая, начальник Управления организации и сопровождения розничного бизнеса АО "Укрэксимбанк". – Мы не только предоставляем сотрудникам данных предприятий нужную и востребованную услугу, но и стремимся донести до наших клиентов актуальную информацию о современных карточных продуктах и правилах их использования, тем самым вносим наш вклад в повышение стандартов финансовой грамотности рядовых держателей карт. Наша новая кампания, проводимая в партнерстве с международной платежной системой Visa, призвана еще раз напомнить нашим клиентам о том, что карта Visa – это прежде всего универсальный инструмент, предназначенный для оплаты товаров и услуг в торгово-розничной сети».

Справка УНИАН.Visa Inc. является крупнейшей в мире сетью розничных электронных платежей, обеспечивающей решения для обработки услуг и платежей, включая потребительские кредиты, дебетовые, авансовые и корпоративные расчеты, которые предлагаются под марками Visa, Visa Electron, Interlink и PLUS. Visa является признанным мировым лидером, а Visa/PLUS- одна из крупнейших в мире сетей банкоматов, обеспечивающая возможность использования местной валюты в более, чем 170 странах мира.

Публичное акционерное общество "Государственный экспортно-импортный банк Украины" – универсальное кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом. Со дня учреждения Банк неизменно входит в группу крупнейших системных банков Украины, имеет отделения во всех областях и больших индустриальных городах страны. По результатам исследований международного рейтингового агентства Standard&Рооr`s и Агентства финансовых инициатив Укрэксимбанк дважды получал наивысшую оценку экспертов за информационную прозрачность.