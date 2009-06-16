Тигипко за увеличение полномочий Президента

Экс-советник премьер-министра Украины Сергей ТИГИПКО выступает за увеличение полномочий Президента Украины.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам С.ТИГИПКО, Украине сегодня нужна концентрация власти. “Украине нужен сильный Президент”, – сказал он и отметил, что именно президентская модель является наиболее адекватной формой правления для ускоренного развития и модернизации страны.

По убеждению С.ТИГИПКО, эта идея является популярной в обществе. Он не исключил, что позже будет инициировать референдум по данному вопросу.