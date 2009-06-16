Главное на 16 июня (день)

Хроника дня

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Экономика

Спад промпроизводства в Украине составил 31,8% май к маю В Украине спад промышленного производства в мае 2009 года, по сравнению с маем 2008 года, составил 31,8%.

Такие данные сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики Украины.

В январе-мае 2009 года против аналогичного периода 2008 года – спад составил 31,9%, в мае 2009 года против апреля 2009 года зафиксирован рост на уровне 1,3%.

В Украине спад промышленного производства в 2008 году по сравнению с 2007 годомсоставил 3,1%.

Финансы

Правительство рассматривает еще два банка для проведения рекапитализации. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в понедельник вечером в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

“Мы будем упавшие банки шаг за шагом национализировать. Три банка, которые уже по сути забрали в государственную собственность. Дальше – мы сейчас еще два банка изучаем”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что главной задачей правительство является стабилизация банков, кредитующих реальный сектор экономики.

17 апреля Кабинет министров назвал семь банков для рекапитализации: «Надра», «Родовид Банк», «Финансы и Кредит», «Укргазбанк», «Укрпромбанк», «Имексбанк» и банк «Киев».

10 июня Кабмин принял решение о национализации трех коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

И.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ 10 июня заявил, что вопрос о рекапитализации банка "Надра" и "Укрпромбанку", возможно, будет решаться в конце июня, после проведения этими банками реструктуризации своей задолженности перед внешними кредиторами.

Украинские “дочки” Swedbank объединятся

Шведская группа Swedbank приняла решение о слиянии ЗАО «Сведбанк Инвест» и публичного АО «Сведбанк». Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

На собрании акционеров 15 июня 2009 года было принято решение о том, что «Сведбанк Инвест» будет присоединен к "Сведбанку".

«Решение об объединении «Сведбанк Инвест» и «Сведбанк» является правильным, позволяющим противостоять негативному влиянию финансово-экономического кризиса и укрепить позиции на финансовом рынке», - говорится в сообщении.

Слияние банков планируется завершить до конца 2009 года.

"Укрпромбанк" уменьшил уставный капитал ООО "Укрпромбанк" уменьшило уставный капитал с 1,56 млрд. грн. до 836,25 тыс. грн.

15 июня соответствующие изменения были зарегистрированы в Уставе банка.

«Укрпромбанк" ведет активную подготовительную работу к рекапитализации со стороны государства, в результате которой в банк будет инвестировано 5,5 млрд. грн. Условиями рекапитализации являются: реорганизация банка в публичное акционерное общество и изменение размера уставного капитала с учетом размера регулятивного капитала», - говорится в сообщении.

На сегодня "Укрпромбанк" является обществом с ограниченной ответственностью. В банке считают, что «это позволяет провести рекапитализацию банка в кратчайшие сроки». Реорганизацию "Укрпромбанка" в публичное акционерное общество планируют провести после его докапитализации.

ТЭК

Тимошенко: новый газовый конфликт невозможен

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о невозможности возникновения следующей зимой нового газового конфликта с Россией.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила накануне в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Будьте спокойны – каждый месяц, который проживает НАК «Нафтогаз», он становится финансово здоровее, финансово самодостаточнее. Мы опять закачаем необходимое количество газа в хранилища. Нам нужно иметь 27 млрд. кубических метров газа в хранилищах, мы их будем иметь и зиму проживем нормально. Я думаю, что эту зиму и это Рождество мы проживем без каких-либо газовых скандалов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что с начала 2009 года Украина своевременно и в полном объеме рассчитывается с Россией за потребленный природный газ.

«За все эти месяцы, несмотря на трудные задачи, мы не просрочили платежа даже на полчаса, мы делаем все своевременно и так, как того ожидает Россия. Почему? Мы защищаем Украину, мы защищаем ее независимость, стабильность, ее энергетическую самодостаточность», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула, что в то же время правительство принимает меры по сокращению потребления природного газа.

«Мы выходим сегодня на очень существенные сокращения потребления газа. Зачем нам потреблять газ для отопления, когда мы имеем сегодня торф, уголь, все природные ресурсы, из которых можно делать биологическую массу и сжигать, – это отходы древесины, соломы. Все это мы сегодня делаем. Мы подняли все мировые технологии. Мы сократим потребление газа. Мы сделаем так, что за газ мы будем платить так как следует», - заверила глава правительства.

Тимошенко: расчеты с Газпромом будут своевременными

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет мэров городов, избранных от Партии регионов, в блокировании расчетов за газ.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила вчера вечером в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«26 млрд. грн. сегодня составляет задолженность за газ», - сказала она.

Премьер отметила, что, несмотря ни на что, НАК «Нафтогаз Украины» своевременно будет выполнять свои обязательства перед российским партнером – ОАО «Газпром».

«Пока я премьер-министр, НАК «Нафтогаз Украины» будет день в день рассчитываться за газ, несмотря на то, что мэры Партии регионов создали блокаду и не платят ни одной копейки за газ», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

"Газпром": Украина прекратила закачку газа в ПХГ

В ОАО "Газпром" утверждают, что шестикратное сокращение поставок газа в Украину свидетельствует о том, что Украина прекратила закачку газа в ПХГ (подземные хранилища газа).

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Москве заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр АНАНЕНКОВ сообщил следующее: «Мы наблюдаем то, что Украина практически не ведет закачку газа в должных объемах в ПХГ».

По его словам, последнюю неделю-полторы поставки газа в Украину составили 25-35 млн. куб. метров в сутки. В то же время А. АНАНЕНКОВ подчеркнул, что в этот период в прошлом году поставки газа в Украину составляли 170-180 млн. кубометров газа в сутки.

«Понятно, что ни о какой закачке сегодня речи быть не может», - сказал он.

11 июня первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО на совещании под председательством Президента Виктора ЮЩЕНКО, заявил, что НАК просит Кабинет министров предоставить государственные гарантии для получения кредитов в 15 млрд. грн. для закупки импортного газа, который будет закачиваться в подземные хранилища газа.

Делегация «Нафтогаза» вылетела в Москву

Сегодня делегация НАК «Нафтогаз Украины» вылетела в Москву для проведения переговоров с ОАО «Газпром». Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

Делегацию возглавляет первый заместитель председателя правления НАК Игорь ДИДЕНКО.

Пресс-центр отмечает, что визит ДИДЕНКО в Москву связан с проведением "очередного раунда переговоров НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» по вопросам поставок природного газа в Украину».

Цены на бензин снизились

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) после повышения в конце мая цен на высокооктановый бензин вынес 174 требования к субъектам хозяйственной деятельности о снижении цен на всей территории Украины.

Об этом сказал и. о. главы АМКУ Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня на брифинге в Киеве.

«Антимонопольный комитет после майского всплеска цен вынес 174 требования субъектам на всей территории Украины. И везде, кроме Крыма и города Севастополя, до 4 июня цены были снижены на 10-15 коп. за литр», - сказал он.

При этом он отметил, что региональным органам управления АМКУ в Крыму даны указания продолжить расследование дела на территории Крыма и Севастополя, и виновные компании будут привлечены к ответственности.

Также А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что в ближайшие дни и недели будет принято решение о привлечении субъектов хозяйствования к ответственности за нарушения антимонопольного законодательства на рынках нефтепродуктов.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,62 грн./долл., продают – по 7,67 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара почти не изменился по сравнению с 15 июня.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,58-7,645 грн./долл., по продаже – 7,65-7,69 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки/продажи евро в украинских банках немного понизился по сравнению с 15 июня и составляет 10,53/10,72 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,35-10,62 грн./евро, по продаже – в пределах 10,61-10,80 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 0,8% по сравнению с 15 июня и составляет в среднем 0,2333 грн./рубль, продажи – понизился на 0,5%, до 0,2511 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,24 грн./рубль, по продаже – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,63 грн./долл., продают – по 7,67 грн./долл. (курс незначительно повысился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,54 грн./евро, что на 0,5% дешевле, чем вчера, продажи – 10,70 грн./евро, на 0,4% дешевле.

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 1,6% по сравнению с 15 июня и составляет в среднем 0,2332 грн./рубль, продажи – понизился на 0,6%, до 0,2526 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 16 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,6114, к евро – 10,541789, к российскому рублю – 0,24431.

Транспорт

Министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ заявляет о недофинансировании реконструкции аэродромов из государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

«На сегодня мы на реконструкцию аэродромов получили 28 млн. грн. из 760 млн. грн. (предусмотренных в госбюджете – УНИАН)», - сказал И.ВИНСКИЙ.

По его словам, таким образом, средств на строительство не хватает. При этом И.ВИНСКИЙ подчеркнул необходимость того, чтобы проекты к Евро-2012 со стороны государства финансировались в полном объеме.

«Это проблема. Я дважды ставил этот вопрос на правительстве и в среду буду в очередной раз ставить этот вопрос. Нет сегодня механизмов строительства аэродромов без финансирования государства», - отметил министр.