Винский не намерен баллотироваться в Президенты

Винский опровергает заявление Тимошенко о его планах баллотироваться в Президенты и попытке использовать средства “Укрпочты” на выборы

Киев. 16 июня. УНИАН. Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ опровергает заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о его намерении баллотироваться на пост Президента и о попытках использовать средства государственного предприятия “Укрпочта” на проведение предвыборной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на брифинге, комментируя заявление премьера относительно его намерения баллотироваться в Президенты и попытки использовать 15 млн. грн. средств “Укрпочты” на печать предвыборных плакатов.

“Утверждаю, что не намерен баллотироваться, - это моя твердая позиция и твердое убеждение, и непонятна сама такая постановка, откуда она вышла”, - отметил И.ВИНСКИЙ.

По его словам, нынешняя экономическая, финансовая ситуация в государстве не позволяет любому министру баллотироваться на пост Президента, поскольку это негативно повлияет на работу исполнительной власти.

“В связи с этим, не намерен проводить какую-либо политическую кампанию, тем более за средства ”Укрпочты”. Я абсолютно дистанциировался от всех политических процессов, отойдя от этого лишь один раз, когда речь шла о коалиции БЮТ и Партии регионов”, - сказал И.ВИНСКИЙ.

По его словам, финансовым планом “Укрпочты” не предусмотрена сумма, о которой заявила Ю.ТИМОШЕНКО. В частности, согласно финплану, на рекламу выделяется 85 тыс. грн., из них около половины уже использовано, причем средства шли на рекламу, внедрение системы “Единый электронный билет”.

“Поєтому абсолютно абсурдна постановка вопроса о каких-то 15 млн. – в финплане “Укрпочты” таких средств просто не существует”, - отметил министр.

При этом он подчеркнул, что данная ситуация неслучайна, и эта информация была специально подготовлена и доведена до Ю.ТИМОШЕНКО.

“Уверен, что это сделано для того, чтобы скомпрометировать БЮТ, и (скомпрометировать) тех, кто не хочет возвращения Партии регионов к власти и видеть В.ЯНУКОВИЧА в должности Президента”, - отметил И.ВИНСКИЙ.

Он считает, что к данной ситуации причастны люди, “которые проиграли “ширку”.

“Не знаю, кто сформировал точку зрения Ю.ТИМОШЕНКО, но очевидно, когда сформируется список кандидатов в Президенты, и вы увидите, что меня там нет, думаю, ей будет нужно публично извиниться”, - сказал И.ВИНСКИЙ.

При этом он сообщил, что завтра будет иметь разговор с Ю.ТИМОШЕНКО.

“Мои принципы выше должностей и кресел. Разговор (с Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) будет принципиальным, и в зависимости от того, как он закончится, я буду принимать решение”, - сказал И.ВИНСКИЙ, отвечая на вопрос, возможно ли его увольнение в связи с этой ситуацией.

Как сообщал УНИАН, 15 июня в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не исключает привлечения к ответственности И.ВИНСКОГО за попытки использовать средства государственного предприятия «Укрпочта» не по целевому назначению.

«Я сделала замечание ВИНСКОМУ и сделала замечание господину ЗАДИРКО (народному депутату от БЮТ Геннадию ЗАДИРКО – УНИАН), потому что они деньги «Укрпочты», которая им подчинена, собрались использовать на печатание огромного тиража плакатов с изображением лица Иосифа Викентиевича с какими-то там рекламными лозунгами на какую-то там избирательную кампанию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Если я словлю его на том, что он не делает то, что обещал, и нечестно обращается с финансами, мне безразлично, как это воспринимает кто-либо. Он уйдет в отставку, и я думаю, что этот случай с «Укрпочтой», когда 15 млн. грн. хотели использовать на личную рекламу, так просто не останется», - добавила глава правительства.