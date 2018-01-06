Баланс недели: экономика на подъеме, энергетики ставят рекорды, портовики находят инвесторов

Первая рабочая неделя 2018-го традиционно не была богата на экономические события. Страна продолжала праздновать встречу Нового года, готовилась ко второму Рождеству и подводила итоги года ушедшего.

Первым слово взял президент Петр Порошенко, заверив соотечественников, что худшее в украинской экономике уже в прошлом, и подчеркнув важность начавшихся в прошлом году масштабных реформ.

«Статистика - главный свидетель того, что худшее в украинской экономике уже в прошлом. Мы не просто выстояли, несмотря на войну, но и заложили основу для устойчивого развития, - сказал президент. - 2017 год стал переломным в реформировании страны. Медицинская, пенсионная, образовательная - реформы, которые внесут принципиальные изменения в жизнь украинцев и приблизят стандарты жизни к европейским».

В свою очередь, Министерство финансов отчиталось о выполнении госбюджета в прошлом году. Так, бюджет-2017 получил 792,9 млрд грн доходов. Перевыполнение - на 2,7% - произошло за счет конфискации и роста собственных поступлений. Более того, по сравнению с 2016 годом доходы госбюджета выросли на 28,7%, или на 176,6 млрд грн.

По данным министерства, расходы госказны в 2017 году составили 836,5 млрд грн, что на 0,6% ниже предусмотренной законом о государственном бюджете суммы. По сравнению с 2016 годом объем расходов в 2017 году вырос на 22%.

Приоритетными расходами для страны в прошлом году были: социальная сфера, оборона и безопасность, а также обслуживание государственного долга. Также в 2017 году удалось сократить дефицит госбюджета в полтора раза по сравнению с показателем за предыдущий год – до 42,7 млрд грн.

Свидетельством выхода национальной экономики из кризиса стал процесс возврата зарубежными инвесторами полученной на рынке Украины прибыли. Как сообщил Нацбанк, в 2017 году зарубежные компании вывели в виде дивидендов 1,8 млрд долл. Таким образом, отечественный рынок стал приобретать цивилизованные черты, позволяя компаниям с зарубежной юрисдикцией как инвестировать в прибыльные украинские проекты, так и пользоваться полученной прибылью по своему усмотрению.

«Согласно оперативным данным, сумма репатриации дивидендов составила 1,8 млрд долларов. Это немного больше, чем мы ожидали. Мы увидели увеличенный объем репатриации в конце года, возможно, потому что мы разрешили репатриацию дивидендов до 2014 года. Наверное, компании начали более активно выводить дивиденды в конце года, но в целом мы не видим проблем в том, что сумма оказалась больше, чем мы ожидали», - сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

При этом он отметил, что репатриация дивидендов является одним из главных направлений валютной либерализации Национального банка, и регулятор планирует увеличить лимит по этим операциям.

На уходящей неделе также были подведены итоги года в нефтегазовом секторе, которые можно назвать более чем успешными. Так, по данным оператора газотранспортной системы страны - госкомпании «Укртрансгаз», Украина в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличила добычу природного газа на 3,1% – до 20,8 миллиарда кубометров.

И это при том, что еще в 2016 году добыча увеличилась на малозаметные полпроцента, а в 2015 - и вовсе упала на три процента.

О своих достижениях похвасталась и государственная компания «Укргазвыдобування», которая увеличила в прошлом году добычу газа до рекордного за двадцать пять лет показателя - 15,3 млрд куб. м, что на 4,8% больше, чем в 2016 году.

Не подкачал и транзит. В 2017 году Украина прокачала для европейских потребителей рекордные за последние семь лет 93,5 млрд куб. м газа, что на 13% больше, чем в 2016 году, а сама страна вошла в 2018 год с рекордными за последние пять лет запасами в подземных хранилищах – 14,7 млрд куб. м газа.

Новые партнеры украинских портов

Знаковым событием уходящей недели стал выход на украинский рынок крупнейшего мирового портового оператора - эмиратской группы компаний DP World, которая начала предоставлять услуги по буксировке в морском торговом порту «Южный» (Одесская область).

Компания PO Maritime из эмиратской группы приобрела контроль над украинской буксирной компанией LB Shipping. Соинвестором сделки выступила инвестиционная компания SD Capital. Сумма сделки не разглашается.

Таким образом, в первые дни нового года закончилась почти двухлетняя эпопея с привлечением в Украину DP World - крупного инвестора в отечественную экономику, у которого, по словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, амбициозные планы в нашей стране, а возможные инвестиции оцениваются от 500 миллионов до одного миллиарда долларов

«Сегодня можем, наконец, сказать публично - флаг DP World официально в Украине. Это индикатор того, что изменения происходят и нам верят! И сигнал мировым финансам - приходите, здесь можно комфортно работать, инвестировать, зарабатывать», - эмоционально прокомментировал событие Омелян.

Портовая отрасль страны не ограничится в этом году приходом только арабской компании. В 2018-ом ожидается выход на наш рынок еще одного оператора - гонконгской компании Hutchison Ports, которая планирует взять в аренду территории морского порта «Черноморск» (Одесская область) в районе причалов 1-6.

Помочь с приходом новых компаний должен также подписанный президентом в начале уходящей недели закон об упрощении ведения бизнеса и привлечении инвестиций эмитентами ценных бумаг, который определяет единственный критерий публичности компании - наличие ее акций в листинге бирж.

Новогодние новации

Новый год принес и множество законодательных нововведений, вступивших в силу с 1 января. Одним из наиболее значимых новшеств является временная, до конца года, отмена налога на добавленную стоимость (НДС) и акциза при ввозе электромобилей в Украину. Ранее ввоз электромобилей облагался НДС в размере 16,8% и взимался акцизный сбор в 109 евро.

Данное нововведение призвано стимулировать украинцев покупать более экологические и энергоэффективные автомобили, которых в стране пока еще не очень много, хотя за два года их количество и увеличилось в более чем семь раз, и по состоянию на конец сентября 2017- го составляло 3,4 тысячи штук.

Еще одной хорошей новостью для отечественных автолюбителей стал запуск с 1 января Дорожного фонда, который позволит аккумулировать 33 млрд грн для финансирования ремонта и строительства дорог страны, а в целом финансирование отрасли в этом году составит 47 млрд грн.

Также с первого января выросла минимальная зарплата до 3 723 гривен, а по итогам первого квартала Кабмин рассмотрит возможность повышения «минималки» до 4 200 гривен. При этом с начала года увеличилась оптово-рыночная цена на электроэнергию на 9,5% - до 1,496 грн за МВт-ч, что, в первую очередь, затронет промышленных потребителей.

В списке других новаций наиболее резонансным стало снижение максимально разрешенной скорости движения транспортных средств в населенных пунктах до 50 км/ч с 60 км/ч, которое пока соблюдается только единицами сознательных водителей.

При этом очевидно - через некоторое время украинцы уже и не вспомнят, что максимально разрешенная скорость когда-то была другой, по примеру большинства жителей стран ЕС, где данное ограничение стало нормой значительно раньше.

На следующей неделе, которая также будет короткой из-за выходного понедельника, украинцы понемногу начнут выходить из застольного состояния. Народные депутаты возобновят работу в парламентских комитетах, Кабинет министров проведет свое первое заседание в этом году, а страна узнает показатель инфляции за 2017 год.

Игорь Орел