ТМ «Горилочка» - партнер телефестиваля «АгроСвіт-2009»

ТМ «Горилочка» стала партнером ХVІ Международного телевизионного фестиваля сельскохозяйственных программ «АгроСвіт-2009». Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что телефестиваль пройдет в г.Умань с 23 июня по 27 июня 2009 г.

Цель фестиваля - показать достижения и проблемы в сельском хозяйстве страны, осветить изменения, происходящие в сельской местности за последние годы, познакомить с интересными жителями села и осветить экономические связи вашего государства с Украиной.

В ходе телефестиваля будут проведены конкурсы на такие номинации: информационно-публицистические передачи, посвященные проблемам сельского хозяйства; передачи очеркового характера, которые объединяются рубрикой «Предприниматель»; передачи, отражающие духовную жизнь крестьян; передачи об успешных инвесторах, которые работают в аграрном секторе экономики Украины или имеют совместные предприятия с украинскими предпринимателями; передачи, освещающие интересные стороны одного из туристических направлений - «зеленый» туризм (туризм в сельской местности) и видеофильмы, рассказывающие о стране в номинации «Мой родной край».

Победители номинаций награждаются Дипломами, специальными статуэтками, а также ценными призами. Специальные призы - лучшему репортеру, журналисту, оператору, режиссеру.

Справка УНИАН. Группа компаний «ПетРус» - предприятие частной формы собственности, которое объединяет группу торгово-промышленных компаний разных сфер бизнеса: производства алкогольных напитков, кондитерских и бисквитных изделий, сельскохозяйственной продукции, таможенно-складских услуг, дистрибуции ликеро-водочных изделий, косметики, продуктов питания, транспортных средств, инвестиционных проектов в сфере строительства коммерческой и жилищной недвижимости.

Группа компаний «ПетРус» представляет известные в Украине и мире торговые марки: «Златогор», «Водочка», «Статус», «Давний рецепт», «Графская», «Мир лакомств», «Домашнє свято», «Руслада», «Спелая», «SunMille», «Cliven», «Brelil» и др.

Группа компаний „Петрус ” объединяет: в ликеро-водочной отрасли – ООО Золотонношский ЛВЗ „Златогор”, ДП Уманский ЛВЗ, ООО «Златогор» Лужанский ЛВЗ, ДП Писаревский спиртзавод, ЗАО Кременчугский ЛВЗ; в кондитерской отрасли - Черкасскую бисквитную фабрику (ООО «Мир лакомств»), ООО Шполянскую кондитерскую фабрику; в сельскохозяйственной отрасли - Млиевскую птицефабрику, Звенигородский КХП; в таможенно-складской отрасли: ОАО „Атомпромкомплекс”; в отрасли инвестиционных проектов: ООО «Петрус-ИнвестБуд», ООО «Бизнес-центр Навигатор», ООО «Бизнес-центр на Тарасивский», рекламное агентство «Петрус-медиа».