ЕС окажет Украине техподдержку в демаркации границ

Европейский Союз будет оказывать техническую поддержку в демаркации границ Украины с соседями.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, это следует из Повестки дня ассоциации (практического инструмента сотрудничества Украины и ЕС – УНИАН), одобренного сегодня на заседании Совета сотрудничества Украина-ЕС в Люксембурге.

“При технической поддержке ЕС продолжить процесс демаркации границ Украины, в соответствии с международными стандартами и в сотрудничестве с властью соответствующих соседних стран”, - отмечается в Повестке дня.

Кроме того, в числе приоритетов в сфере юстиции, свободы и безопасности содержатся положения об усилении сотрудничества между Государственной пограничной службой Украины и пограничным бюро FRONTEX, продолжение сотрудничества по охране границы и обмену информацией о потоках товаров и людей на Приднестровском участке украинско-молдавской границы с участием Миссии ЕС.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Совета сотрудничества Украина и ЕС одобрили Повестку дня ассоциации, которая должна стать новым практическим инструментом сотрудничества, заменив План действий.