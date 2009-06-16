Винский: Участие премьера в выборах негативно повлияет на Кабмин

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ считает, что участие премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в президентских выборах негативно повлияет на работу органов исполнительной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение министр выразил сегодня на брифинге.

“Мое твердое убеждение заключается в том, что в этих условиях, при сегодняшней политической, экономической, бюджетной ситуации, никакой член правительства, в том числе и премьер-министр, не имеют права баллотироваться и принимать участие в президентской гонке, поскольку это крайне негативно повлияет на деятельность исполнительной власти в Украине”, - сказал И.ВИНСКИЙ.

По его словам, правительственные чиновники должны удерживать стабильность в экономике государства, а не принимать участие в предвыборной кампании.