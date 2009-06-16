Конституция Ющенко не устраняет возможные кофликты госорганов

Проект конституции Украины, предложенный президентом страны Виктором Ющенко, устраняет ряд недостатков существующего закона, но сохраняет источники потенциальных конфликтов между президентом и кабинетом министров, считают в Венецианской комиссии Совета Европы.

Проект более четко распределяет полномочия между государственными органами и устраняет некоторые причины конфликтов между ними, но в то же время, по мнению Комиссии, "проект не вполне очевидно отвечает своей основной цели - положить конец постоянным конфликтам между госорганами. Проект поддерживает полупрезидентскую систему и двойную исполнительную власть, что сохраняет источники потенциальных конфликтов между президентом и кабинетом министров", отмечается в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Совета Европы. "Венецианская комиссия отмечает, что нынешний проект лучше по сравнению с предыдущими проектами конституции страны", - говорится в сообщении.

Улучшения отмечаются в том, что касается разделения полномочий судебной власти и службы исполнения наказаний, говорится в сообщении. "Этот проект теперь отражает не советскую модель прокуратуры, а соответствует европейским стандартам службы исполнения наказаний и соответствует обязательствам Украины перед Советом Европы", - считают в Венецианской комиссии.

Комиссия приветствует и тот факт, что данный проект не содержит ряд спорных положений действующей конституции, в частности, касающихся необходимости официального оформления коалиции большинства в Верховной Раде, императивных мандатов, двойной ответственности кабинета министров перед президентом и Радой и разницы между министрами, назначенными по предложению президента и предложению премьер-министра.

"Другие предложенные поправки оцениваются более критически. Требование проводить референдум по всем конституционным поправкам делает документ менее гибким, а расширение прямой демократии на национальном уровне создает дополнительные риски для политической стабильности. Хотя изменения с учетом позиции автономной республики Крым не являются существенными, они могут уменьшать автономию", - говорится в сообщении.

Венецианская комиссия - консультативный орган Совета Европы в области конституционного права. Она изучает соответствие законодательства страны-участницы Совета Европы с требованиями организации.