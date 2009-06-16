Открывается «FoxMart» на Столичном шоссе в Киеве

Киев. С 18 по 21 июня состоится праздничное открытие гипермаркета электроники и бытовой техники «FoxMart» в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе группы компаний “Фокстрот”, это уже третий «гигант возможностей» в столице Украины. Объект расположен в новом торговом центре «Домосфера» на Столичное Шоссе, 101. Гипермаркет находится на втором этаже ТЦ, его торговая площадь составляет 2 700 кв.м. На территории торгового центра работает бесплатная парковка на 3 000 мест.

Гипермаркет «FoxMart» предлагает богатый ассортимент бытовой техники и электроники из 25 стран мира по самым низким ценам. Кроме выгодных ценовых позиций на определённые товары, у покупателей есть возможность приобрести технику в кредит 0% без справки о доходах. Партнёр открытия - компания LG. Каждый час на протяжении 4 дней «Гигант возможностей» будет дарить клиентам ценные подарки этого производителя.

Каждый посетитель оценит высокий уровень обслуживания, а также возможность протестировать технику. Так, в новом гипермаркете будут действовать две «game-зоны» (игровые зоны). Игровая зона - это специально отведённая территория в торговом зале, где клиент может сесть в удобное кресло перед огромным экраном и сам убедиться в качестве звука и изображения, протестировать новую видеоигру. Также в отделе Hi-Fi есть специально оборудованные «острова» для тестирования домашних кинотеатров.

На постоянной основе в каждом магазине сети действует «Программа защиты мизерных цен», которая гарантирует возврат 150% разницы, если клиент найдёт аналогичный продукт дешевле в другой розничной сети.

Сеть гипермаркетов «FoxMart» начала деятельность в 2005 году и сегодня насчитывает 32 объекта в Украине и 2 в Молдове.