«Фокстрот» проводит акцию скидок на бытовую технику

«Фокстрот» с 22 июня по 5 июля т.г. предлагает самые низкие цены на бытовую технику первой необходимости.

К примеру, пылесос DELFA DVC-850 можно приобрести всего за 229 грн.; утюг ORION ORI-001 и чайник VITEK VT-1134 - за 59 грн.; холодильник NORD 241-010 - 1899 грн.; телевизор слим ORION SPP 2123F - 889 грн., стиральную машину WHIRPOOL AWG 908E - 1 999 грн.; кондиционер DELFA CSU 07 HG - 1399 грн., цифровой фотоаппарат SAMSUNG M100 - 888 грн.

Более того, до конца июня в супермаркетах сети «Фокстрот. Техника для дома» действует предложение покупки в кредит 0% - без справки о доходах. В кредит можно приобрести технику всех категорий, кроме мобильных телефонов, а это - 3 320 позиций.

В этом месяце покупка в кредит под 0% стала ещё выгоднее. Ранее авансовый взнос в сети «Фокстрот» составлял 50%, сегодня - 30%.

«В последнее время наблюдалось ужесточение требований к потенциальным заемщикам и увеличение первоначального взноса. Однако благодаря нашим банкам-пертнёрам, компании «Фокстрот. Техника для дома» удалось снизить авансовый взнос на 20%. Такое совместное решение сети с кредитными операторами, безусловно, упростило процедуру приобретения товара в кредит на выгодных для покупателя условиях, - отмечает начальник отдела потребительского кредитования компании «Фокстрот. Техника для дома» Владислав Попов.

Кредит 0% предлагают сразу три банка - «Дельта», «ПриватБанк» и «УкрСиббанк». Оформить кредит можно на 5 месяцев, при этом с собой достаточно иметь паспорт и идентификационный код.

По словам В.Попова, «договоренности с банками-партнерами по этому виду кредитования действительны до конца июня. Но мы продолжаем вести переговоры о возможности продления действия этой программы».