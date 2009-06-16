Туризм в России в 2009 г. сократится на 20%

Падение въездного и выездного туризма в России в 2009 году составит около 20%, заявил во вторник заместитель руководителя Ростуризма Александр Радьков в ходе презентации туристических возможностей России, состоявшейся в посольстве РФ в Мадриде.

"По нашим подсчетам, в 2009 году общее падение туристических потоков в Россию и из России снизится в среднем на 20%", - цитирует слова Радькова РИА Новости.

Руководитель Ростуризма считает, что скорее всего, произойдет не столько падение, сколько перераспределение туристических потоков в сторону увеличения внутреннего туризма, который из-за мирового экономического кризиса "получил второе дыхание". По данным Ростуризма, в 2008 году внутренний туризм в России составил более 30 миллионов человек, выездной туризм - около 13 миллионов, въездной - около 3 миллионов человек. "Туристическая отрасль, к сожалению, наиболее болезненно восприняла влияние кризиса и переживает в настоящий момент падение", - отметил Радьков.

В связи с этим Ростуризм совместно с российскими туроператорами намерен в этом году провести активные рекламные кампании по основным туристическим направлениям, сосредоточившись на предложении новых туристических продуктов в России, помимо традиционных поездок в Москву и Санкт-Петербург.