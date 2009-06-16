ГЛАВНОЕ на 16 июня (вечер)

Хроника дня

*** Главные новости второй половины дня: Тимошенко заявила, что Украина не будет рассплачиваться за газ кредитом МВФ – деньги займут в европейских банках; «Нафтогаз» предлагает повысить цены на газ для населения; «Укртрансгаз» предупредил о снижении давления газа в ГРС киевского кольца - киевские власти заверяют, что давление нормальное; в Госкомземе - очередной скандал

ТЭК: Вопрос об использовании кредита МВФ для оплаты газа не рассматривается - Тимошенко Вопрос об использовании кредита Международного валютного фонда (МВФ) для оплаты газа не рассматривается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции после 13-го заседания Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом. «Дело в том, что вообще эта тема не поднималась никогда, потому что в функции МВФ не входит подобное финансирование», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 1 июня вице-премьер-министр финансов РФ Алексей КУДРИН заявил, что премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН направил письмо в Международный валютный фонд, в котором обращает внимание на необходимость дополнительной поддержки Украины, чтобы не сорвать поставки газа для бесперебойной работы системы в осенне-зимний период.

В своем письме, в частности, российский премьер-министр заявил о готовности России участвовать в размещении облигаций на сумму 10 млрд. долл.

«Укртрансгаз» снижает выходное давление газа через ГРС киевского кольца

В 15.00 ГК «Укртрансгаз» приступила к снижению выходного давления газа через газораспределительные станции (ГРС) киевского кольца.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОАО «Киевгаз», таким способом ГК «Укртрансгаз», по доверенности НАК «Нафтогаз Украины» №6/1- 772-3130 от 15.06.2009 года приводит потребление газа потребителями города к выделенным поставщиками объемам.

К соответствующим шагам НАК «Нафтогаз» (ДК «Газ Украины») прибегла из-за того, что по состоянию на 15 июня АК «Киевэнерго» не имеет выделенных объемов газа.

ОАО «Киевгаз» сообщает, что вследствие дальнейшего снижения выходного давления газа ГРС киевского кольца, потребители, имеющие достаточное количество выделенных объемов газа, могут его недополучить. Также снижение давления может привести к возникновению аварийных ситуаций в газовых сетях Киева.

С целью предотвращения возникновения аварийных ситуаций в газовых сетях столицы, а также обеспечения в полном объеме транспортировки природного газа потребителям, которым поставщики выделили достаточное количество голубого топлива, ОАО «Киевгаз» принимает все необходимые меры, хотя возможности «Киевгаза» не безграничны.

Как сообщал УНИАН, 15 июня «Киевгаз» предупредил, что киевляне могут летом остаться без горячей воды.

На предприятии отмечают, что причиной этого является 590 млн. грн. долга АК «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» за потребленный газ.

Если «Киевэнерго» не урегулирует вопросы с поставками газа с «Газ Украины», то ОАО «Киевгаз» (согласно поручению ДК «Газ Украины» от 12.06.2009 г. №234) будет вынуждено начать процедуру ограничения газоснабжения объектам АК «Киевэнерго» с 10.00 16 июня. Эта мера предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины №1687 от 8 декабря 2006 г.

Давление газа в сетях Киева нормальное, снижения не будет - Голубченко

Первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заверяет, что давление газа в сетях Киева нормальное и его не будут снижать.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в интервью журналистам он сказал: «Давление в сетях сейчас нормальное. Никто его не закрывал».

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, «есть очень серьезный вопрос» о поставках в столицу газа, но столичные власти договорились, что никаких перебоев с обеспечением горячей водой потребителей не будет.

Заявление о снижении давления газа в киевском кольце с 15.00 сегодняшнего дня было сделано «Киевгазом» для того, чтобы быстрее получить долг, объяснил А.ГОЛУБЧЕНКО.

«Я позвонил по телефону, объяснил, что мы работаем с банком «Крещатик», что есть решение Национального банка, что нам соответственно выделили финансирование – 300 млн. грн., что мы вскоре получим эти средства – завтра-послезавтра. Они заложены. Они будут отданы срочно "Киевэнерго" как разница в тарифах и пойдут на проплату за газ», - объяснил А.ГОЛУБЧЕНКО достигнутую договоренность.

В то же время он выразил удивление по поводу того, что вообще возник долг в сумме 590 млн. грн., тогда как население платит ежемесячно 1/12 оплаты за тепло, и сейчас не тратятся гигакалории на выработку тепла, а за газ город платит с поступлений.

А.ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что для выяснения этой ситуации пригласил к себе финансистов «Киевэнерго», но они пока не приходили.

«Это тема для очень серьезного анализа и проверки: почему «Киевэнерго» за два месяца, когда мы не отапливаем квартиры, но люди оплачивают услуги, не проплачивает за газ. Вот вопрос», - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он также сообщил, что средства от банка «Крещатик» в сумме 300 млн. грн. Киев получит в рамках кредита, взятого для погашения долгов за потребленный газ (1,2 млрд. грн. – общая сумма кредита для расчетов столицы за газ под 21,5%, и 300 млн. грн. - это последняя часть кредита).

«Нафтогаз» предлагает повысить цены на газ для населения

НАК «Нафтогаз Украины» предлагает повысить цены на газ для населения с 1 января 2010 года, установив их на экономически обоснованном уровне. Об этом сказано в письме главы Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Валерия КАЛЬЧЕНКО на имя министра топлива и энергетики Украины Юрия ПРОДАНА, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, НКРЭ согласна с данным предложением НАКа и предлагает начать процесс расчета новых цен и подготовку проекта соответствующего нормативного акта с июля т.г.

В то же время НКРЭ напомнила, что после последнего повышения цены на газ для населения на 35% в декабре 2008 года при установленной средневзвешенной цене газа для этой категории потребителей в 622,46 грн. за тыс. кубометров нераспределенная тарифная выручка НАК «Нафтогаз Украины» (без учета затрат на закупку, реализацию и хранение газа для нужд населения) составила 129,28 грн. на тыс. кубометров.

«Таким образом, установление НКРЭ с 1 декабря 2008 года новых уровней розничных цен на природный газ для нужд населения уже создало дополнительный источник для компенсации НАК «Нафтогаз Украины» недополученных денежных средств, а также возвращения кредитов иностранных банков, что создало условия для финансовой стабильности компании за счет увеличения ее доходов», – отметил в письме В.КАЛЬЧЕНКО.

Кроме того, ввиду ухудшения финансового положения газодобывающих компаний (ДК «Укргазвыдобування», ГАО «Черноморнефтегаз» и ОАО «Укрнафта») и сворачивания ими геологоразведочных и бурильных работ НКРЭ считает целесообразным при повышении цен на газ для населения одновременно повысить цены на газ собственной добычи.

Согласно проведенному НКРЭ анализу, уровень рентабельности ДК «Укргазвыдобування», ГАО «Черноморнефтегаз» и ОАО «Укрнафта» по добыче природного газа за первый квартал 2009 года составил от 0,4 до 2%, тогда как в прошлом году этот показатель составлял около 7%.

«Указанный уровень рентабельности и капитальных вложений в добычу природного газа не только не дает возможности наращивать объемы собственной добычи газа, но постепенно приводит к их сокращению», – отмечается в документе.

НКРЭ также считает нецелесообразным предложенное «Нафтогазом» утверждение на уровне Кабинета Министров Украины единой концепции постепенного перехода к экономически обоснованному уровню цен на газ для всех категорий потребителей, поскольку в настоящее время для всех категорий потребителей, за исключением теплокоммунэнерго, установлены экономически обоснованные цены на этот энергоноситель.

Напомним, НКРЭ утверждает цены на газ собственной добычи на основе постановления Кабинета Министров № 41 от 6 февраля 2008 года. Весь газ собственной добычи предприятиями с государственной долей более 50%, а также по договорам о совместной деятельности с такими предприятиями, согласно действующему законодательству, направляется на удовлетворение потребностей населения.

В марте т.г. НКРЭ приняла решение пролонгировать на апрель-декабрь действие цен на газ собственной добычи, установленных для ДК «Укргазвыдобування», ГАО «Черноморнефтегаз» и ОАО «Укрнафта» в 2008 году.

Облгазам поручено отключать крупных должников ТКЭ ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» поручила Государственной инспекции по энергосбережению и региональным предприятиям по газоснабжению и газификации (обл- и горгазам) отключить от газоснабжения предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ), которым из-за значительной задолженности не выделены плановые ресурсы природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что НАК «Нафтогаз Украины» обвиняет руководство местных органов власти и предприятий коммунальной теплоэнергетики, имеющих большие долги, в срыве оплаты природного газа, потребленного с начала отопительного сезона 2008-2009 гг. (с 1 октября 2008 года).

По состоянию на 15 июня 2009 года, по данным оперативного мониторинга, задолженность предприятий ТКЭ за природный газ, потребленный с начала отопительного сезона, составляет 3,464 млрд. грн. (уровень оплаты – 60%).

Наибольшую задолженность за потребленный с 1 октября 2008 года природный газ накопили предприятия ТКЭ Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Запорожской, Одесской, Киевской, Черкасской областей, а также Крыма.

Значительными являются также долги перед НАК «Нафтогаз Украины» предприятий ТКЭ Черниговской, Полтавской, Львовской, Житомирской, Винницкой, Ривненской, Хмельницкой, Сумской, Херсонской, Ивано-Франковской, Волынской, Кировоградской, Тернопольской, Закарпатской областей и города Севастополя.

Задолженность АЭК «Киевэнерго» за потребленный в 2008-2009 гг. природный газ уже превышает 601,5 млн. грн.

В «Нафтогазе Украины» отмечают, что многочисленные предупреждения и обращения к руководству местных органов власти и предприятий ТКЭ с призывом активизировать расчеты были проигнорированы. В значительной части регионов руководители местных органов власти и теплоснабжающих предприятий не принимают никаких мер для решения проблемы расчетов за тепловую энергию.

Также в сообщении отмечается, что накопление предприятиями ТКЭ задолженности за газ значительно осложняет расчеты НАК «Нафтогаз Украины» с ОАО «Газпром» и подготовку к новому отопительному сезону 2009-2010 гг.

Среди предприятий ТКЭ, которым не выделены плановые ресурсы природного газа и которых, соответственно, поручено отключить от газоснабжения: АЭК «Киевэнерго» «Крымтеплокоммунэнерго», «Донецктеплокоммунэнерго», «Криворожская теплоцентраль», «Севтеплоэнерго», «Полтаватеплоэнерго», «Коммунэнергия» (г. Ривне), «Луцктеплоэнерго», «Уж-тепло», «Тепловодэнергия» (Хмельницкая обл.), «Днепротеплоэнерго», «Полтаватеплоэнерго».

В то же время наблюдаются позитивные сдвиги в проведении расчетов таких предприятий, как «Полтаваоблэнерго», «Ромныкоммунтеплоэнерго», «Энергия» (г. Обухов, Киевская обл.), ОАО «Сумское машиностроительное НПО им. М.В. Фрунзе», КТП «Алчевск ТКЭ», «Тепло» (Конотоп), «Перемышлянытеплокоммунэнерго» (Львовская обл.), «Ялтинские тепловые сети», «Бориспольтеплосеть», «Херсонтеплогенерация», «Хмельницктеплокоммунэнерго», «Черновцытеплокоммунэнерго», «Миргородтеплоэнерго» и др.

Добиться уровня расчетов за потребленный газ значительно выше среднего по Украине (от 78% до 99%) удалось именно благодаря ряду мер, предпринятых руководством местных органов власти и предприятий ТКЭ.

НАК «Нафтогаз Украины» подчеркивает, что ограничение горячего водоснабжения в ряде населенных пунктов происходит по вине местных органов власти и руководителей ТКЭ.

Финансы: Страны ШОС поддержали идею РФ о введении новой валюты

Использование в расчетах стран Шанхайской организации сотрудничества национальных валют и введение наднациональной валюты широко обсуждались на прошедшем в Екатеринбурге саммите ШОС.

Как сообщил на итоговой пресс-конференции президент РФ Дмитрий Медведев, российское предложение о введении в рамках ШОС расчетной единицы, возможно по аналогии с европейским экю, нашло поддержку у членов организации, сообщает РИА Новости.

Участники саммита признали нынешнюю конфигурацию мировой валютной системы, в которой доминирует одна главная резервная валюта - доллар, неидеальной, а появление новых резервных валют - неизбежным.

По словам Медведева, страны ШОС должны увеличивать долю валют друг друга во взаимных расчетах, это снизит зависимость от доллара, а также улучшит состояние глобальной финансовой системы. Укрепленные таким образом нацвалюты станут стабильнее, что позволит создать альтернативные инструменты для размещения госрезервов стран в "недолларовых" активах, в частности, Россия может приобрести бумаги своих партнеров по БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай).

Сегодня в Екатеринбурге открылся саммит президентов Бразилии, России, Индии и Китая (БРИК). В нем принимают участие президент РФ Дмитрий Медведев, президент Бразилии Луис Лула да Силва, премьер-министр Индии Манмохан Сингх, председатель КНР Ху Цзиньтао, а также представительные делегации этих стран.

Первая встреча в формате БРИК состоялась летом 2008 года во время саммита "восьмерки" в Японии, но тогда она носила характер встречи "на полях" саммита "группы восьми". Встреча президентов четырех стран проходит в узком составе в старинном особняке - Доме Севастьянова..

Международное сотрудничество: ЕС окажет Украине техподдержку в демаркации границ Европейский Союз будет оказывать техническую поддержку в демаркации границ Украины с соседями.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, это следует из Повестки дня ассоциации (практического инструмента сотрудничества Украины и ЕС – УНИАН), одобренного сегодня на заседании Совета сотрудничества Украина-ЕС в Люксембурге.

“При технической поддержке ЕС продолжить процесс демаркации границ Украины, в соответствии с международными стандартами и в сотрудничестве с властью соответствующих соседних стран”, - отмечается в Повестке дня.

Кроме того, в числе приоритетов в сфере юстиции, свободы и безопасности содержатся положения об усилении сотрудничества между Государственной пограничной службой Украины и пограничным бюро FRONTEX, продолжение сотрудничества по охране границы и обмену информацией о потоках товаров и людей на Приднестровском участке украинско-молдавской границы с участием Миссии ЕС.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Совета сотрудничества Украина и ЕС одобрили Повестку дня ассоциации, которая должна стать новым практическим инструментом сотрудничества, заменив План действий.

Бюджет: Во вторник Рада рассмотрит изменения в Бюджетный кодекс - Литвин

Во вторник, 23 июня, в повестке дня заседания Верховной Рады первым вопросом будет проект изменений в Бюджетный кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Харькове председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

«В следующий вторник первым мы рассмотрим новую редакцию Бюджетного кодекса, в четверг рассмотрим ход выполнения бюджета этого года. И на этом основании будут вноситься предложения по выполнению бюджета», - сказал В.ЛИТВИН.

Он заметил, что парламент будет искать возможности пополнения бюджета. «Бюджет должен быть не предвыборный, а бюджет, который будет бюджетом развития», - сказал председатель Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Верховная Рада отклонила вопрос о рассмотрении сегодня проекта закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины во втором чтении, включенный в повестку дня.

Как отметил на заседании ВР В.ЛИТВИН, указанный законопроект очень сложный и в то же время крайне важный для жизни страны. По его словам, большинство депутатов не имели времени обстоятельно на должном уровне с ним ознакомиться. Поэтому В.ЛИТВИН предложил вернуться к этому вопросу на следующей пленарной неделе.

Земельный рынок: Госкомзем уволит начальника ГУ Госкомзема в Киевской обл. и проведет ротацию в районах Коллегия Государственного комитета по земельным ресурсам сегодня приняла решение об увольнении с занимаемой должности начальника Главного управления Госкомзема в Киевской области Андрея ИВАНЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Госкомзема Олег КУЛИНИЧ после коллегии, посвященной организации работы ГУ Госкомзема в Киевской области.

«Принято решение коллегии об освобождении от занимаемой должности руководителя Киевского облуправления. Принято решение о проведении соответствующих более решительных системных мер по переназначению начальников управлений Киевской области районного звена», - сказал он.

Глава ведомства отметил, что результаты проверок комиссии Госкомзема, МВД и правоохранительных органов показали многочисленные нарушения в работе управления в Киевской области.

Только вчера по фактам незаконного отчуждения земельных участков площадью 380 га в Броварском районе задержано около 20 сотрудников районного управления Госкомзема в Броварском районе.

«Мы настроены двигаться таким образом, чтобы навести в системе порядок», - добавил О. КУЛИНИЧ.

В то же время под стенами Госкомзема проходит пикет. Около 50 человек под флагами Общественного суда Украины требуют увольнения главы Госкомзема О.КУЛИНИЧА. Они выкрикивают слоганы: «Ганьба!”, “Землю народу – Кулініча з посади!”, “Держкомзему – професійного керівника”.

В свою очередь, О.КУЛИНИЧ, комментируя пикет, отметил, что, учитывая, «что мы инвентаризируем вопросы, связанные с незаконным изъятием земельных участков, нарушением конституционных прав граждан, безусловно, сталкиваемся с теми или иными интересами, которые имеют финансовую или политическую подоплеку».

Как сообщал УНИАН, Государственный комитет Украины по земельным ресурсам в конце декабря 2008 года принял решение проверить деятельность землеустроительной службы в Киевской области (приказ №642 от 29 декабря 2008 г. "Об организационных мерах Госкомзема по приведению в соответствие с законодательством и стабилизации деятельности землеустроительной службы в Киевской области").

Согласно документу, создана рабочая группа с целью изучения и анализа существующей ситуации в деятельности Главного управления земельных ресурсов в Киевской области, регионального филиала ГП "Центр ГЗК", Управления по контролю за использованием и охраной земель в Киевской области относительно соблюдения законности, отбора и расстановки кадров и антикоррупционных мероприятий.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обвинил правительство и Блок Юлии Тимошенко в незаконных сделках с землей в Киевской области.

Промышленность: КС возобновил решение Кабмина о создании государственного холдинга «Титан Украины»

Конституционный суд своим решением возобновил действие постановления Кабинета Министров о создании государственной холдинговой компании «Титан Украины».

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, Конституционный Суд отказал Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО в открытии конституционного производства по его представлению о неконституционности пунктов 1, 3 и 6 постановления Кабинета Министров №154 от 25 февраля 2009 года “О создании Государственной холдинговой компании «Титан Украины», действие которой остановлено указом от 14 апреля 2009 года №241.

“Конституционный Суд в очередной раз подтвердил правомерность принятого Кабинетом Министров решения”, - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Пресс-служба также цитирует решение Конституционного Суда от 10 июня №29-у, в соответствии с которым “конституционное представление главы государства не содержит правового обоснования утверждений о несоответствии принятого правительством решения Конституции Украины, что является основанием для отказа в открытии конституционного производства по делу в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 45 Закона Украины “О Конституционном Суде Украины”, а именно в связи с несоответствием конституционного представления требованиям, предусмотренным Конституцией и Законом Украины “О Конституционном Суде Украины”.

«В соответствии с частью шестой статьи 52 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», принятие Конституционным Судом Украины постановления об отказе в открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению Президента Украины о соответствии Конституции Украины акта Кабинета Министров Украины возобновляет его действие. Таким образом, действие пунктов 1, 3 и 6 постановления Кабинета Министров от 25 февраля 2009 г. №154 возобновлено. Это убедительно свидетельствует о том, что Правительство, принимая такой акт, действовало на основе, в пределах полномочий и предусмотренным Конституцией и законам Украины образом”, - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров постановлением №154 от 25 февраля в 2009 г. “О создании Государственной холдинговой компании «Титан Украины» поддержал предложение Министерства промышленной политики о создании Государственной холдинговой компании "Титан Украины" и предусмотрел формирование уставного фонда Компании путем передачи 100 процентов акций, которые принадлежат государству в уставном фонде открытых акционерных обществ "Сумыхимпром" и "ГАК "Титан", а также государственного коммерческого предприятия "Запорожский титано-магниевый комбинат" после превращения его в открытое акционерное общество.

Президент В.ЮЩЕНКО указом №241 от 14 апреля 2009 года остановил действие этого постановления правительства и обратился с представлением в КС о конституционности принятого Кабинетом Министров решения.

Авиапром: «Атлант-Союз» подписал меморандум на поставку 30 Ан-148

В ходе международного аэрокосмического салона «Ле Бурже – 2009» руководители лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК), ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) и ОАО «Авиакомпания «Атлант-Союз» (Россия) подписали меморандум о взаимопонимании относительно поставки в финансовый лизинг на 10 лет 30 региональных пассажирских самолетов семейства Ан-148 и 15 среднемагистральных пассажирских Ту-204СМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АНТК им. Антонова, которое является разработчиком самолета Ан-148.

На церемонии подписания присутствовали генеральный конструктор АНТК им. Антонова Дмитрий КИВА и президент ОАО «Мотор Сич» Вячеслав БОГУСЛАЕВ.

Согласно подписанному документу, стороны обязуются заключить договор лизинга до 1 сентября 2009 года. Самолеты Ан-148 будут передаваться заказчику в течение трех лет, начиная с 2010 года. В течение 2010 года авиакомпания намерена получить первые пять Ан-148 в базовом варианте. В настоящее время под них уже просчитывается перспективная маршрутная сеть. Затем должны начаться поставки 99-местных Ан-158.

Справка УНИАН. Программа Ан-148 реализуется в широкой международной кооперации, с участием 214 компаний из 14 стран мира. Постройка этого самолета развернута в Украине (на ГП «Киевский завод «Авиант») и в России (на ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»).

В июне 2008 года Ан-148 начал выполнять регулярные рейсы на региональных маршрутах Украины.

По состоянию на июнь 2009 года число твердых заказов на семейство самолетов Ан-148 превысило 50, а опционов – 80. Контракты на поставку самолета подписали авиакомпании России, Украины, Казахстана. Поскольку Ан-148 разработан при непосредственном участии его потенциальных заказчиков, он полностью отвечает их представлениям о современном пассажирском самолете, а также нынешним и перспективным нормам и требованиям ИКАО и «Евроконтроля», может выполнять рейсы в регионы с интенсивным воздушным движением без каких-либо ограничений.

Ан-148 может эффективно работать в различных климатических и погодных условиях. В частности, в ходе испытаний доказана безотказность работы Ан-148 в жарком климате при температуре воздуха +40 градусов Цельсия и в условиях холода – до -52 градуса Цельсия. К числу преимуществ Ан-148 относится возможность его безопасной эксплуатации в широкой сети аэродромов, включая слабоподготовленные, галечные, грунтовые, обледеневшие и заснеженные взлетно-посадочные полосы.

На базе Ан-148 разрабатываются новые самолеты. Одним из них является Ан-158, способный принять на борт до 99 пассажиров, в отличие от 85-местного Ан-148. Потребность рынка в таком самолете на период до 2015 года оценивается в 200 единиц.

На АНТК им. Антонова разрабатывают также ряд самолетов повышенного комфорта, объединенных общим обозначением Ан-168. Они смогут перевозить от 8 до 40 пассажиров на расстояние до 7000 км. Потребность в самолетах такого класса до 2015 года оценивается в 60 единиц, а до 2025 года – более чем в 120.

"Сухой" продал еще 24 самолета Sukhoi Superjet 100 в Ле Бурже Российская компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) подписала на авиасалоне в Ле Бурже контракт на продажу 24 новых лайнеров Sukhoi Superjet 100 фирме "Авиализинг".

Твердый контракт с пермской компанией, которая преимущественно сдает в аренду подержанные самолеты российским региональным авиакомпаниям, последовал на следующий день после сделки "Сухого" с венгерским авиаперевозчиком Malev.

Malev заказал 30 самолетов Sukhoi Superjet 100, однако эта сделка не удивила экспертов, поскольку сама компания Malev была куплена российским "Внешэкономбанком" в начале этого года.

Самолет Sukhoi Superjet 100 на 98 пассажиров, разработанный для маршрутов средней дальности (до 4 тыс км), является первым пассажирским самолетом, доведенным российской авиаиндустрией до коммерческой реализации в постсоветские времена.

В этом году Парижский авиасалон в аэропорту Ле Бурже открылся на фоне рекордных убытков страдающих от кризиса авиакомпаний, что снизило ожидания аналитиков относительно заключаемых сделок.

Компания "Авиализинг" основным направлением своего бизнеса называет лизинг самолетов - это форма продажи в рассрочку или долгосрочной аренды с возможностью выкупа.

Чаще всего, как сказано на сайте компании, объектом лизинга являются подержанные самолеты, разработанные еще в советские времена, типа Ту-154.

Предварительный заказ на самолеты Sukhoi Superjet 100 "Авиализинг" разместил на самолете в Фарнборо на юге Англии в 2008 году.

Компания сообщала о планах распределить заказанные лайнеры между шестью российскими перевозчиками.

"Что касается этой партии самолетов, то на все из них у нас есть заказчики. Наш сегмент - авиарынок РФ, и самолеты будут поставлены российским авиакомпаниям", - заявил в Ле Бурже вице-президент "Авиализинга" Виктор Новиков.

Sukhoi Superjet 100 разрабатывался совместно с Boeing и был впервые показан в Комсомольске-на-Амуре в 2007 году.

По данным "Сухого", всего на сегодняшний день у компании 122 твердых заказа на самолеты этой модели.

Интернет: Ющенко просят ветировать изменения в закон о радиочастотном ресурсе - ИнАУ

Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой ветировать Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О радиочастотном ресурсе Украины».

Об этом говорится в открытом письме ИнАУ на имя Президента Украины, текстом которого располагает УНИАН.

По мнению ИнАУ, принятый Верховной Радой 11 июня т.г. в целом Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О радиочастотном ресурсе Украины» (относительно обеспечения эффективного использования радиочастотного ресурса) создает условия для злоупотреблений и коррупции.

В письме, в частности, отмечается, что принятыми изменениями «предпринята попытка урегулировать вопрос переоформления лицензий» на пользование радиочастотным ресурсом Украины и разрешений на эксплуатацию при реорганизации юридического лица путем деления и выделения. Также закон предоставляет пользователям право обращаться в Национальную комиссию по вопросам регулирования связи (НКРС) с целью перераспределения радиочастотного ресурса.

С этой целью законом предлагается внести изменения в ст. 34 Закона Украины «О радиочастотном ресурсе Украины», которая регламентирует процедуру переоформления лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины, и определить одним из оснований для переоформления этих лицензий реорганизацию пользователей радиочастотного ресурса путем деления и выделения, а также представления в НКРС общего заявления о перераспределении выделенных им полос радиочастот.

«С нашей точки зрения, соответствующий закон не согласовывается с положениями действующего законодательства в сфере регулирования пользования радиочастотным ресурсом Украины, не отвечает современным экономическим условиям, а также может создать условия для злоупотреблений, коррупции и искажения конкуренции в соответствующей сфере», – отмечается в письме ИнАУ.

Как отмечается в письме, «отдельное удивление» вызывает норма закона относительно переоформления лицензии на пользование радиочастотным ресурсом на основании представления несколькими лицензиатами общего заявления относительно переоформления. Здесь, по мнению ИнАУ, «имеются откровенно коррупционные признаки».

Как говорится в письме, этим законом не устанавливаются ни критерии, ни порядок переоформления нескольких лицензий, не предусматривается возможность выставления соответствующих частот на конкурс или тендер, что однозначно будет искажать конкуренцию на рынке телекоммуникаций и «создавать предпосылки для заговора одних пользователей радиочастотного ресурса с целью ограничения потребностей других участников рынка».

Это решение, отмечается в письме, является антиконкурентным» и узаконит право пользователей «торговать» радиочастотным ресурсом, а не использовать в установленном законодательством порядке.

По мнению ИнАУ, изменения в Закон «О радиочастотном ресурсе Украины» могут нанести значительный ущерб госбюджету, поскольку, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины (№ 200 от 22 февраля 2006 г.), стоимость выдачи новой лицензии на пользование радиочастотным ресурсом может достигать десятков миллионов гривен, в то время как переоформление любой лицензии стоит лишь 170 грн.

Справка УНИАН. Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) создана в 2000 году и является одним из крупнейших профессиональных объединений на рынке украинского Интернета. В настоящий момент Ассоциация объединяет около 90 участников.