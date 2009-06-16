Белоруссия ужесточает таможенный контроль на границе с Россией
20:15, 16 июня 2009Разное
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Ответные меры за молоко
Белорусские власти заявляют о том, что они вводят усиленный таможенный контроль за перемещением грузов на основных трассах между Белоруссией и Россией, начиная с 17 июня.
Об этом во вторник вечером заявил председатель Главного таможенного комитета Белоруссии Александр Шпилевский. сообщает ВВС.
По словам секретаря Совета безопасности Белоруссии Юрия Жадобина, ужесточение таможенного режима "ни в коей мере не затронет интересы простых граждан".
"Мы приносим гражданам извинения за возможные неудобства, и считаем, что это не наша вина", - заявил Жадобин.
Он также отметил, что действия Белоруссия являются симметричным ответом на таможенный контроль, который осуществляется с российской стороны.
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