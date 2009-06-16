Белоруссия ужесточает таможенный контроль на границе с Россией

Белорусские власти заявляют о том, что они вводят усиленный таможенный контроль за перемещением грузов на основных трассах между Белоруссией и Россией, начиная с 17 июня.

Об этом во вторник вечером заявил председатель Главного таможенного комитета Белоруссии Александр Шпилевский. сообщает ВВС.

По словам секретаря Совета безопасности Белоруссии Юрия Жадобина, ужесточение таможенного режима "ни в коей мере не затронет интересы простых граждан".

"Мы приносим гражданам извинения за возможные неудобства, и считаем, что это не наша вина", - заявил Жадобин.

Он также отметил, что действия Белоруссия являются симметричным ответом на таможенный контроль, который осуществляется с российской стороны.