Курс НБУ на 17 июня

Официальный курс НБУ на 17 июня: 100 USD США – 761.1400 (на 16 июня – 761.1400) 100 EUR – 1057.2235 (на 16 июня – 1054.1789) 10 RUR – 2.4303 (на 16 июня – 2.4431)Учетные курсы банковских металлов НБУ с 17 июня 2009 г. за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 71299.79 (на 16 июня – 70938.25) 961 XAG 10 Серебро – 1088.43 (на 16 июня – 1089.19) 962 XPT 10 Платина – 93163.54 (на 16 июня – 93544.11) 964 XPD 10 Палладий – 18800.16 (на 16 июня – 18800.16)

Официальный курс НБУ на 17 июня: 100 USD США – 761.1400 (на 16 июня – 761.1400) 100 EUR – 1057.2235 (на 16 июня – 1054.1789) 10 RUR – 2.4303 (на 16 июня – 2.4431) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 17 июня 2009 года за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 71299.79 (на 16 июня – 70938.25) 961 XAG 10 Серебро – 1088.43 (на 16 июня – 1089.19) 962 XPT 10 Платина – 93163.54 (на 16 июня – 93544.11) 964 XPD 10 Палладий – 18800.16 (на 16 июня – 18800.16)

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