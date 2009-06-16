Анонс на 17 июня

- Президент Украины Виктор Ющенко примет министра иностранных дел ФРГ Вальтера Франка Штайнмаера и министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Планируется, что стороны обсудят вопрос внешних отношений, в частности в торгово-экономической сфере. Также на встрече речь пойдет о европейской и евроатлантической интеграции Украины и реализации инициативы ЕС «Восточное партнерство».

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- Президент Украины Виктор Ющенко проведет традиционное совещание с руководителями финансово-экономического блока правительства, а также банковской сферы. Цель совещания - оценка ситуации в банковском секторе и на финансовых и валютных рынках, выработка совместного плана действий, направленного на преодоление экономического кризиса.

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10-00 - 10-45 - начнется заседание Правительства (7-й этаж)

Вход в Дом Правительства с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды.

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10-00 - начнется осмотр выставки-презентации автобусов повышенной комфортности отечественного производства (внутренний двор Дома Правительства).

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10-00 - В Главном управлении градостроения, архитектуры и дизайна городской среды состоится заседание Градостроительного совета в новом составе (ул. Крещатик, 32, второй этаж, актовый зал).

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11-00 - Пресс-конференция на тему: "Нарушение Закона Украины "О труде" со стороны МТСУ". («Українські новини», ул.Эспланадная, 20). Нужна аккредитация. Телефон: 494-3165, e-mail: centre@ukranews.com.

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11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Скандал в Госкомземе: с вещами на выход!». Речь пойдет о последних событиях вокруг Государственного комитета Украины по земельным ресурсам. Во время пресс-конференции будут продемонстрированы результаты внутреннего расследования бывших работников Госкомзема. Участники: Ярослав Месяц, общественный судья, председатель «Коалиции по борьбе с земельной коррупцией»; Дмитрий Филипчук, председатель профсоюза работников отрасли земельных отношений Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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12-00 - В Пресс-центре Службы безопасности Украины состоится брифинг об отдельных результатах деятельности СБУ (ул. Владимирская, 35). Нужна аккредитация. Телефоны: 256-96-79, 279-30-40 до 11-00 17 июня.

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13-00 - Состоится пресс-конференция в режиме видео-моста главы парламентского комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, народного депутата Украины (Блок Юлии Тимошенко) Наталии Королевской. (РИА Новости, ул. Станиславского, 3, офис 50).

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14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция немецкого государственного банка развития KfW. Участники: Кристиан Дьорнер, директор бюро KfW в Киеве; Николай Глухов, мэр города Кременчуга; Йорг Майсснер, директор по проектам в Украине, Haase Energietechnik AG. Вопросы: Анонсирование «Программы по защите окружающей среды в коммунальном секторе» в Украине; Презентация пилотного проекта по санации полигона бытовых отходов в городе Кременчуге; Подписание финансового договора между KfW и городом Кременчугом (ул.Крещатик, 4, конференц-зал).

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15-00 - Состоятся парламентские слушания на тему: "Стратегия инновационного развития Украины на 2010-2020 годы в условиях глобализационных вызовов" (ул. Грушевского, 5, сессионный зал

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15-00 - При участии Киевского городского председателя Леонида Черновецкого и первого заместителя председателя КГГА Ирэны Кильчицкой состоятся торжества, посвященные Дню медицинского работника.

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15-00 - Круглый стол на тему: “Региональные резервные валюты - будущее для Украины”. (конференц-зал УСПП, ул.. Крещатик, 34, 3-й этаж).

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15-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Государственное предприятие «Служба международных автомобильных перевозок»: повтор рейдерской атаки 2007 года?” о ситуации вокруг ГП «Служба международных автомобильных перевозок» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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16-00 - Председатель представительства IFC (International Finance Corporation, IF) в Украине Елена Волошина и директор ЗАО «Аснова Холдинг» Урфан Гулиев подпишут соглашение о предоставлении компании пакета финансирования IFC в размере 12 миллионов долларов США. После подписания соглашения состоится совместный пресс-брифинг для представителей СМИ (ул.Г.Сковороды, 19, бизнес-центр “Подол Плаза», блок 2, 6-й этаж, конференц-зал).

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18-00 - Состоится встреча представите лей компаний членов Американской Торговой Палаты с министром аграрной политики Юрием Мельником, который прокомментирует состояние дел в сельскохозяйственном секторе Украины и осуществление законов, регулирующих этот сектор..