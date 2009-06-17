ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Продовольственная компания «Поділля» допустила дефолт», в котором говорится, что продовольственная компания «Поділля» допустила дефолт по облигациям. Как стало известно «Делу», некоторые держатели облигаций уже отказались от предложенной им реструктуризации и грозят эмитенту и поручителю судами…

http://delo.ua/news/108084/

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Также «Дело» в материале «Проблемные банки: Как производятся выплаты по социальным картам» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://delo.ua/news/108073/

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Еще «Дело» в материале «Тимошенко намерена уволить Винского» пишет о том, что сегодня премьер-министр намерена инициировать отставку главы Минтранссвязи Иосифа Винского. Разбор полетов ему могут устроить прямо в ходе заседания Кабинета министров. «Отставка Винского назрела давно, вопрос о его деятельности на посту министра поднимался в правительстве уже несколько раз. Наше недовольство вызвано значительными злоупотреблениями в Минтрансе, отчет о которых мы вскоре обнародуем», - заявил изданию один из членов Кабмина на правах анонимности…

http://delo.ua/news/108090/

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Издание «Коммерсант» (Украина) в материале «Нафтогаз» просит войти в положение» пишет, что вчера в Москве прошел первый раунд переговоров между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом" о снижении потребления природного газа. Украинская сторона настаивает на 33 млрд кубометров в этом и следующем году. А "Газпром" – на 41 млрд кубометров. По мнению экспертов, у сторон есть шансы договориться: финансовое положение "Нафтогаза" все равно не позволит ему купить больше топлива…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1188396

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Еще издание «Коммерсант» в материале «Промышленность удерживает баланс» пишет о том, что обнародованные Госкомстатом показатели развития украинской экономики в мае оказались неутешительными. Падение розничного товарооборота и объемов строительства увеличилось, в промышленности темпы падения остались неизменными, и лишь в транспортной отрасли и сельском хозяйстве произошли незначительные улучшения. В Минэкономики уверены, что самая глубокая точка падения экономики позади, но эксперты с этим не согласны, так как внутренний рынок продолжает сокращаться…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1188388

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Также «Коммерсант» в публикации «Убытки готовятся к росту» пишет о том, что Лига страховых организаций вчера спрогнозировала падение чистых страховых премий до конца года на 62% на фоне роста выплат на 18%. При этом эксперты ассоциации ожидают увеличения андеррайтинговой убыточности: в зоне риска – страхование КАСКО и медицинское страхование, по которым компании отдадут 93-96% полученных средств. Участники рынка признают эти риски и пытаются бороться с ними с помощью повышения тарифов…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1188411

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Издание «Экономические известия» в публикации «Частники получили угольную квоту» пишет о том, что частные шахты, добывающие энергетический уголь, договорились с правительством о квотах на отгрузку своей продукции. Предоставленных объемов частникам хватит, чтобы сводить концы с концами, но без получения доходов…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4180008

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Также «Экономические известия» в материале «Хуже еще будет» пишут, что в конце мая аудиторская компания Ernst&Young провела третье по счету исследование «Влияние экономического кризиса на украинские предприятия». В опросе участвовали 117 компаний, более 70% из которых являются иностранными дочками. Согласно исследованию, только 37% крупнейших компаний считают, что падение экономики прекратится в 2009 г. 62% ожидают восстановления в 2010 г., а 1% — в 2011 г. И лишь 2% оптимистов ожидают, что восстановление начнется уже в 2009 году…

http://www.eizvestia.com/fin/full/4179995

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«Газета по-киевски» в материале «Пришло время экономить на газе» пишет - Национальная комиссия по регулированию электроэнергетики намерена с 1 января будущего года повысить цены для тех, кто потребляет больше 2,5 тыс. кубометров газа в год. Ударит это по социально незащищенным слоям – по сельским жителям, которые используют много газа для отопления и для которых повышение стоимости будет означать существенную проблему семейного бюджета. А владельцы огромных вилл изменения цены даже не заметят…

http://mycityua.com/articles/country/2009/06/17/085227.html

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Издание «Сегодня» в материале «У Януковича лампадка, у Тимошенко - Евангелие, у Луценко - ружье» пишет - мы узнали, как выглядят рабочие кабинеты украинских политиков…

http://www.segodnya.ua/news/14058648.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Кризис вынуждает компании сокращать дивиденды» пишет, что, по прогнозу Bloomberg, еврокомпании в ближайшие 18 месяцев будут сокращать дивиденды самыми быстрыми темпами с 1999 г. Это самый доступный способ увеличить свои активы...

http://economics.unian.net/rus/detail/14255

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Сергей Прокаев: «В Украине главный ресурс - земля» подает интервью Сергея Прокаева, одного из совладельцев и директоров «Агро-Союза». Он поделился с УНИАН своим видением не столько практики, сколько философии бизнеса…

http://economics.unian.net/rus/detail/14333

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Соцпомощь: кризис заставит реформировать систему льгот» пишет - Кабмин взял обязательство перед МВФ упорядочить систему соцпомощи. Но сделать такой непопулярный шаг никак не решится… Вот и сейчас - выборы Президента на носу...

http://economics.unian.net/rus/detail/14298

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Россия хуже Колумбии» пишет о том, что российский фондовый рынок - худший из развивающихся с точки зрения доступности для инвесторов. Это утверждает MSCI Barra. Инвесторы недовольны уровнем раскрытия информации, непонятным регулированием и трудностями на пути к участию в торгах…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/17/200604

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Издание «Известия» в публикации «Ахмадинежад "усох" на треть» пишет о том, что семь человек погибли в Тегеране в бою между демонстрантами и спецназом. Сотни тысяч митингующих высыпали на улицы, парализовав жизнь столицы и еще нескольких крупнейших городов страны. Похоже, Исламская Республика Иран стоит на пороге новой революции. Можно ли ее назвать "цветной" и поставить в один ряд с сербской, грузинской, украинской, киргизской?..

http://www.izvestia.ru/world/article3129633/

(УНИАН)