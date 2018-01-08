В России шантажируют ВТО выходом из организации в случае удовлетворения иска ЕС

Россия может выйти из Всемирной торговой организации (ВТО) в случае удовлетворения иска Евросоюза о взыскании с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины.

Об этом заявил первый замглавы экономического комитета Совфеда России Сергей Калашников, сообщают РИА Новости.

Он подчеркнул, что введение ЕС санкций против России и "ответное эмбарго" на поставки продовольствия из Евросоюза "абсолютно вне логики" законодательства, связанного с ВТО.

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"В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно и полностью", - сказал Калашников.

"Санкции вообще не согласуются с правилами Всемирной торговой организации", - считает он.

Ранее УНИАН сообщал, что Всемирная торговая организация приняла на рассмотрение запрос ЕС на арбитраж с Россией.

Отмечается, что в ЕС оценивают ежегодные потери от запрета на экспорт свинины в РФ на уровне 1,4 миллиарда евро. "В прошлом году ВТО признал этот запрет незаконным, однако РФ ее не отменили, объяснив это действием пищевых контр санкций, которые были введены несколько месяцев спустя", - подчеркивает издание.