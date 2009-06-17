На пост Президента будет около 100 кандидатов

Народный депутат Украины от БЮТ Дмитрий ШЛЕМКО прогнозирует, что в президентских выборах будут принимать участие около 100 кандидатов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

В то же время депутат считает, что “война” на президентских выборах будет только между двумя лагерями. «Война будет идти, делясь на два лагеря», - заявил Д.ШЛЕМКО.

С одной стороны, по его словам, будет Юлия ТИМОШЕНКО, а с другой – «все, кто против нее, несмотря на то, к так называемому демократическому лагерю они относятся или нет... ЯЦЕНЮК, ТЯГНИБОК, ЛИТВИН и все другие».

Он сравнил нынешнюю ситуацию с президентскими выборами 2004 года. Тогда, подчеркнул Д.ШЛЕМКО, все демократические силы поддержали кандидатуру Виктора ЮЩЕНКО, и были большие ожидания перемен в обществе, был многомиллионный Майдан, и при этом всем В.ЮЩЕНКО победил в третьем туре лишь с небольшим преимуществом. В настоящее время, по его словам, этих факторов нет, а потому побеждать нужно убедительно.

«Мы, наша команда, будем делать все, чтобы победила Юлия ТИМОШЕНКО и завершила эту политическую реформу», - заявил Д.ШЛЕМКО.